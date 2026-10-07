Qué es iLovePDF, qué hay detrás de esta web que usa documentos gratuitos de todos y si es seguro o no

iLovePDF tiene una versión sin costo y una por suscripción. (Foto: iLovePDF)

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Casi todas las personas han utilizado iLovePDF por lo mismo: una urgencia. Ya sea para unir las páginas de un trabajo, firmar un PDF, comprimir un documento pesado que no entra en el correo o convertir un archivo Word en PDF.

De hecho, los datos de Ahrefs, plataforma de software y herramientas SEO, muestran que está metida en el top de páginas más visitadas del mundo. Pero cuando se analiza bien, por ahí pasan a diario millones de contratos, facturas y documentos personales.

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Eso deja una pregunta sobre la mesa: ¿qué hacen exactamente con los archivos que se suben gratis y qué tan seguro es poner ahí la información? En este sentido, se explica todo lo que se debe saber sobre esta herramienta, su seguridad, sus funciones y sus diferentes tipos de usos.

La seguridad es clave sobre todo se se suben documentos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la seguridad de iLove PDF

El tratamiento de documentos plantea una cuestión sensible para usuarios y empresas, dado que los archivos pueden incluir información financiera, datos personales, contratos o registros internos.

Desde la plataforma se asegura que cuenta con certificación ISO 27001, una norma internacional para sistemas de gestión de la seguridad de la información. Los archivos enviados a través de la web se cifran durante la transferencia y se eliminan de sus servidores de forma automática en un plazo máximo de dos horas.

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Asimismo, la plataforma utiliza servidores dedicados en Europa para el procesamiento web, bajo criterios asociados al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Las organizaciones deben revisar sus propias obligaciones legales y políticas internas antes de cargar documentación sensible en servicios en la nube.

La herramienta permite convertir documentos Word en PDF. (Foto: Europa Press)

Qué tareas se pueden realizar en iLovePDF

La suite reúne funciones para unir, dividir, comprimir, convertir, rotar, ordenar, proteger y desbloquear archivos. Permite pasar documentos de Word, PowerPoint, Excel o imágenes al formato PDF, sumado a convertir PDF a formatos editables cuando el contenido y la configuración del archivo lo permiten.

Las herramientas responden a tareas frecuentes en oficinas y espacios administrativos. Un usuario puede reducir el peso de una presentación para enviarla por correo, separar páginas de un contrato, añadir una marca de agua o combinar varios documentos en un único archivo.

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Este tipo plataformas agrupa procesos que suelen requerir programas distintos, lo cual simplifica operaciones básicas sobre documentos.

La plataforma permite editar documentos escaneados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles funciones ofrece para documentos escaneados y edición de contenidos

La plataforma incorpora Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), una tecnología que identifica texto dentro de imágenes o documentos escaneados. Este procedimiento puede convertir una página que antes funcionaba solo como imagen en un archivo con contenido seleccionable, buscable e indexable.

Además, cuenta con opciones de edición que permiten añadir textos, imágenes, formas, números de página, firmas o anotaciones sobre el documento. En archivos con capas editables y una estructura compatible, las herramientas buscan conservar la disposición de los elementos.

El resultado puede variar según el origen del PDF, en especial cuando procede de un escaneo, contiene gráficos o fue protegido mediante restricciones de autor.

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Hay una versión que no requiere acceso a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles alternativas existen para trabajar sin subir documentos a internet

Aparte de la versión web, iLovePDF dispone de aplicaciones para iOS y Android, que permiten capturar documentos con la cámara del teléfono, convertir imágenes y ejecutar otras tareas desde dispositivos. Esta opción está orientada a usuarios que necesitan digitalizar o reorganizar archivos fuera de una computadora.

Para escenarios que restringen la transferencia de documentos a servidores externos, la empresa ofrece una versión de escritorio que procesa los archivos de forma local.

En ese caso, el trabajo se realiza con los recursos del dispositivo. El procesamiento sin conexión resulta relevante para áreas que administran información reservada, aunque la protección final depende de la seguridad del dispositivo y de la red interna.

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Otro detalle es que la plataforma ofrece planes Premium y Business para usuarios que requieren mayor volumen de operaciones o administración centralizada. El plan para dispositivos incorpora una consola para distribuir licencias, controlar usuarios y acceder a soporte técnico prioritario, según la descripción del servicio.