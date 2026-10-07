Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 7 de octubre

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Menos ingresos y mayor morosidad: el 54% de los argentinos dejo de pagar o tuvo algún atraso, según un informe privado El crédito se utiliza cada vez más para gastos corrientes y la pérdida de poder adquisitivo complica el cumplimiento de las obligaciones

Créditos hipotecarios: cuál es la cuota inicial que pagan quienes compraron su vivienda con fondos de Anses Las primeras 50 familias que escrituraron con la línea del Banco Ciudad pagaron una cuota promedio de $550.000 por préstamos de $84 millones. El nuevo programa oficial proyecta, para un crédito equivalente a USD 80.000, un pago inicial de en torno a $865.098

Comparar precios puede hacer la diferencia: en qué productos hay brechas de hasta 9,2% entre supermercados Un relevamiento privado en base a información oficial detectó fuertes variaciones según el rubro. También las hay según la región

Estiman que el Estado se pierde de recaudar casi USD 8.500 millones por los proyectos RIGI El incentivo impositivo que tiene el régimen mejora la rentabilidad de los proyectos a la vez que supone un costo creciente para las cuentas públicas, que alcanzaría un máximo anual de USD 1.600 millones en 2035, según un análisis privado