Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 7 de octubre

El billete al público sigue ofrecido a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.550. El BCRA compró ayer USD 41 millones en el mercado

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13:03 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue invariable a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.541,41 para la venta y $1.488,05 para la compra.

13:03 hsHoy

El BCRA absorbió USD 41 millones en el mercado

El BCRA compró USD 41 millones en la rueda mayorista, el 8% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 326 millones, a USD 49.123 millones, con el aporte de la suba del oro (+1%, a USD 4.196,10 la onza).

13:02 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas del país

Los expertos consultados por el REM anticipan una mayor desaceleración de precios en el último trimestre y un tipo de cambio por encima de los 1.600 pesos

Los expertos estiman que en los últimos tres meses del año el dólar subirá a mayor ritmo que el IPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos estiman que en los últimos tres meses del año el dólar subirá a mayor ritmo que el IPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de tres meses del cierre de 2026, los analistas que consulta el Banco Central (BCRA) ajustaron sus proyecciones y calcularon a cuánto cerrarán el dólar y la inflación a fin de año. Aunque se trata sólo de estimaciones que luego pueden coincidir o no con la realidad, los pronósticos muestran hacia dónde apuntan las expectativas del sector privado.

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13:01 hsHoy

Qué hacer con el dólar y a qué países se debería parecer Argentina: el diagnóstico del nuevo economista favorito de Milei

Alberto Ades realizó una presentación ante el Gabinete por invitación del Presidente. Infobae accedió al documento, que advierte sobre un elevado nivel de apreciación cambiaria y cómo enfrentarlo. El impacto negativo de la suba de tasas en EEUU

El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete. (Foto: Alberto Ades en X)
El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete. (Foto: Alberto Ades en X)

Alberto Ades advirtió ante el propio Gabinete nacional, y por una invitación de Javier Milei, que el valor actual del dólar es 29% más bajo que el promedio de los últimos 23 años. Incluso, está más barato que antes de la corrida cambiaria que sufrió Mauricio Macri en 2018.

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13:01 hsHoy

El dólar siguió estable, pero mejoró la competitividad cambiaria por la suba del real brasileño

El billete mayorista cerró a $1.520 por tercer día y al público siguió a $1.540 en el Banco Nación. En Brasil el dólar cayó a 4,98 reales, un piso en cinco meses

En 2026 el dólar sube un 4,5% en Argentina, frente a una baja de 9,6% en Brasil. (Foto: Reuters)
En 2026 el dólar sube un 4,5% en Argentina, frente a una baja de 9,6% en Brasil. (Foto: Reuters)

Con operaciones por USD 509,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista permaneció negociado sin variantes, a 1.520 pesos, en la tercera rueda seguida a este nivel de cierre.

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13:01 hsHoy

Se aprecia el real brasileño

Un factor reciente para esta estabilidad cambiaria se relaciona con la apreciación del 4,8% para el real brasileño esta semana, acentuada después de las elecciones presidenciales. El dólar en Brasil cedió a 4,98 reales este martes, un piso desde el 12 de mayo.

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