Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 7 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público sigue invariable a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.541,41 para la venta y $1.488,05 para la compra.
El BCRA absorbió USD 41 millones en el mercado
El BCRA compró USD 41 millones en la rueda mayorista, el 8% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 326 millones, a USD 49.123 millones, con el aporte de la suba del oro (+1%, a USD 4.196,10 la onza).
A menos de tres meses del cierre de 2026, los analistas que consulta el Banco Central (BCRA) ajustaron sus proyecciones y calcularon a cuánto cerrarán el dólar y la inflación a fin de año. Aunque se trata sólo de estimaciones que luego pueden coincidir o no con la realidad, los pronósticos muestran hacia dónde apuntan las expectativas del sector privado.
Alberto Ades advirtió ante el propio Gabinete nacional, y por una invitación de Javier Milei, que el valor actual del dólar es 29% más bajo que el promedio de los últimos 23 años. Incluso, está más barato que antes de la corrida cambiaria que sufrió Mauricio Macri en 2018.
Con operaciones por USD 509,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista permaneció negociado sin variantes, a 1.520 pesos, en la tercera rueda seguida a este nivel de cierre.
Se aprecia el real brasileño
Un factor reciente para esta estabilidad cambiaria se relaciona con la apreciación del 4,8% para el real brasileño esta semana, acentuada después de las elecciones presidenciales. El dólar en Brasil cedió a 4,98 reales este martes, un piso desde el 12 de mayo.