La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

El entrenador Jorge Jesus fue abordado por periodistas

Guardar

Continúa la polémica en Portugal tras el final de la ventana FIFA de septiembre y octubre. Jorge Jesus evitó responder de inmediato al comunicado de Cristiano Ronaldo, quien cuestionó al entrenador de Portugal tras abandonar la concentración luego del partido ante Noruega. El técnico aseguró que había asistido al encuentro de la selección Sub-21 y que primero debía leer la declaración del delantero. Si bien fue una noticia que dio la vuelta al planeta, el entrenador aseguró que no estaba enterado de lo que decía porque estaba mirando otro partido.

El seleccionador portugués fue consultado por periodistas a su regreso de Leiria, donde presenció el triunfo de la Sub-21 de Portugal por 2-0 ante República Checa. Ante las preguntas sobre el comunicado del delantero, no profundizó en el contenido de la controversia. “Estaba en Leiria viendo el partido de la selección Sub-21 de Portugal”, respondió Jorge Jesus cuando le preguntaron si había faltado a su palabra con Ronaldo.

PUBLICIDAD

El técnico añadió: “Ahora leeré el comunicado, no tengo nada que decir”. Horas después, mientras se dirigía a la Federación para seguir con su trabajo como seleccionador, fue nuevamente abordado por la prensa y formuló una respuesta similar: “Todavía no he visto la declaración de Cristiano Ronaldo, estaba en el partido de Portugal Sub-21. Ahora tendré tiempo para leerla”.

El conflicto se produjo después del compromiso que Portugal disputó frente a Noruega el 27 de septiembre. Cristiano Ronaldo permaneció en el banco de suplentes, calentó durante varios minutos en la segunda parte y no ingresó al campo. Luego del encuentro, dejó la concentración de la selección nacional.

PUBLICIDAD

El futbolista del Al-Nassr difundió un comunicado en el que expuso su versión sobre los hechos y apuntó contra el seleccionador. El capitán portugués acusó a Jesus de haber “incumplido su palabra conmigo”. También sostuvo que había aceptado jugar 30 minutos ante Noruega, tras una consulta del cuerpo técnico. “El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron”, expresó Ronaldo en su descargo.

Cristiano Ronaldo emitió un descargo para aclarar su postura

El comunicado de Cristiano Ronaldo también abordó su continuidad en la selección de Portugal. El futbolista señaló que espera estar disponible para futuras convocatorias una vez que cumpla la sanción que pueda imponerle la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

PUBLICIDAD

“Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, afirmó.

En su declaración, el atacante también aseguró que pidió disculpas a sus compañeros y que aceptará la medida disciplinaria que corresponda por haber dejado la concentración antes del siguiente compromiso.

“Les debo unas disculpas a mis compañeros por haber abandonado el campamento de entrenamiento (...) Pido disculpas una vez más al pueblo portugués, pero romper mi palabra me marcó profundamente. Sentí que, a partir de ese momento, mi presencia solo perjudicaría al grupo de trabajo, así que hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché”.

PUBLICIDAD

Jorge Jesus no hizo declaraciones tras el comunicado de Ronaldo (Reuters)

La versión presentada por Ronaldo indicó que el cuerpo técnico le consultó si podía disputar media hora frente a Noruega. El delantero afirmó que dio su consentimiento y que, pese a realizar tareas de calentamiento desde el descanso, no fue convocado para ingresar.

Según su explicación, las partes involucradas habían acordado un documento con ocho puntos para que Jesus los pronuncie ante los medios. Entre las frases que, según Ronaldo, debían integrar ese texto, figuraba una referencia a “poner a calentar a alguien de la estatura de Pelé o Maradona y luego no hacerlo entrar”. El delantero sostuvo que Jorge Jesus no utilizó el documento en su comparecencia pública.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los textos proporcionados, el entrenador había dicho antes de la salida de Ronaldo que “en el equipo mando yo”. Esa frase fue presentada como uno de los elementos que agravaron el desacuerdo entre ambas partes. La Federación Portuguesa de Fútbol deberá resolver si aplica una sanción por la salida del jugador de la concentración. Ronaldo dejó abierta la posibilidad de volver a competir con Portugal cuando cumpla cualquier castigo que se le imponga y mantenga su actividad en el Al-Nassr.