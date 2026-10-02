Créditos hipotecarios: cuál es el cambio clave que habilitará a más familias a tomar préstamos para vivienda

Los fondos del FGS se canalizarán a bancos para préstamos destinados a compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizará el lunes 6 de octubre la segunda licitación de depósitos a plazo fijo UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y amplió el universo de personas que podrán tomar un crédito hipotecario.

El monto en juego será de $200.000 millones y los bancos adjudicatarios deberán destinar esos recursos a préstamos hipotecarios para vivienda única.

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Los fondos deberán utilizarse en forma exclusiva, para el otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas. Podrán acceder personas humanas que no sean propietarias de otra vivienda o que, aun siéndolo, no tengan disponible su uso.

El cambio clave

El cambio central de la nueva convocatoria está en el destino de los préstamos. La primera licitación se orientaba a la compra de una primera vivienda, un criterio que, en principio, exige que el solicitante no sea propietario de ningún inmueble habitacional.

La nueva convocatoria reemplazó el criterio de primera vivienda por el de vivienda única o de uso permanente. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La segunda licitación reemplaza esa condición por la de vivienda única o de uso permanente. La Comunicación del Banco Central prevé que podrán recibir el financiamiento quienes no tengan otra vivienda y también quienes, pese a ser titulares de una propiedad, “no dispongan de su uso”.

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La diferencia puede incluir situaciones en las que una persona sea dueña de un inmueble, pero no pueda habitarlo, como un departamento alquilado, cedido o alcanzado por un usufructo. La norma no precisa qué casos aceptarán las entidades ni cómo deberán acreditarse, por lo que esos requisitos quedarán sujetos a la instrumentación de cada banco.

“Llamado a la segunda licitación del FGS para plazos fijos, un mes después de la primera. Cambio principal y muy importante: deja de ser para primera vivienda, ahora es para única vivienda o de uso permanente. Es sutil, pero abre el mercado de créditos a todos los que quieren pasar de un 2 a 3 ambientes, por ejemplo. También para el que tenga pero haga usufructo”, señaló el economista Federico González Rouco, de Empiria.

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La convocatoria constituye el segundo llamado dentro del programa que utiliza fondos del FGS para ampliar el financiamiento hipotecario. La primera licitación, realizada en septiembre, también fue por $200.000 millones y terminó con adjudicaciones entre 13 bancos.

La Comunicación “B” 13240 del BCRA establece que los depósitos se ajustarán por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) más un spread. El BCRA volverá a actuar como colaborador técnico y operativo de la Anses para organizar el proceso.

Las entidades financieras tendrán 90 días desde la acreditación de los recursos para otorgar nuevos créditos hipotecarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos podrán presentar más de una oferta

La licitación se llevará a cabo el 6 de octubre, entre las 11:00 y las 15:00. Las entidades financieras podrán ingresar una o más posturas por cada tramo previsto en la convocatoria.

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Una vez que los recursos sean acreditados, los bancos tendrán 90 días corridos para aplicarlos a nuevos créditos hipotecarios. La comunicación no detalla en el llamado el número de tramos, los plazos de los depósitos ni los spreads que surgirán de las ofertas.

El esquema incluye una cláusula de cancelación anticipada a favor del FGS. Esa opción podrá utilizarse una sola vez, luego de transcurridos 90 días desde la constitución del plazo fijo y antes de su vencimiento.

El monto que el FGS podrá retirar de forma anticipada tendrá como límite la diferencia entre los fondos adjudicados a cada banco y los créditos hipotecarios que esa entidad haya colocado de manera efectiva. En ese caso, el banco deberá devolver el capital no aplicado y pagar los intereses devengados hasta la fecha de la cancelación.

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Los principales datos de la convocatoria

Fecha de la licitación: 6 de octubre de 2026.

Horario: de 11:00 a 15:00.

Monto total: $200.000 millones .

Instrumento: depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread.

Destino obligatorio: créditos hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

Beneficiarios previstos: personas humanas sin otra vivienda o que no dispongan del uso de la vivienda de la que sean titulares.

Plazo para colocar los fondos: 90 días corridos desde la acreditación efectiva en cada entidad financiera.

Cantidad de ofertas: los bancos podrán presentar una o más propuestas por cada tramo.

Cancelación anticipada: el FGS podrá ejercerla una vez, después de los 90 días y antes del vencimiento del plazo fijo.

Límite de la precancelación: alcanzará el monto que no haya sido transformado en créditos hipotecarios efectivos.