Sociedad

Una estación clave de la línea D del Subte reabrirá sus puertas este lunes: las obras que se realizaron

La parada, con declaración patrimonial, suma nuevos pisos, iluminación led, señalética braille y mobiliario en andén, mientras algunos ingresos permanecerán cerrados por trabajos que continúan

Cúal es la estación de la línea D del Subte que reabrirá sus puertas este lunes: las obras que se realizaron
La estación Tribunales de la línea D reabrirá sus puertas tras una remodelación integral que incluyó iluminación LED y recambio de pisos
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El próximo lunes, la estación Tribunales de la línea D del Subterráneo de Buenos Aires reabrirá sus puertas tras una intervención que abarcó accesos, vestíbulos, escaleras y andén central. Los trabajos incluyeron impermeabilización, pintura, recambio de pisos, colocación de revestimiento metálico en paredes y cielorrasos, instalación de luminarias LED, renovación de señalética y restauración de murales, entre otras tareas.

La reapertura no será completa de entrada. Los trabajos continuarán en el vestíbulo ubicado sobre la calle Talcahuano, razón por la cual esos accesos permanecerán cerrados de manera transitoria. Los pasajeros que quieran ingresar a la estación deberán hacerlo por Lavalle 1245 o por Libertad 540, al menos hasta que esa etapa de las obras concluya.

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Tribunales tiene declaración patrimonial, lo que le impone al proceso de renovación una capa de complejidad adicional. Por esa razón, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) convocó a un equipo de restauradores profesionales para intervenir los murales ubicados en los tímpanos de la estación. La tarea se realizó según los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, con el objetivo de preservar el valor cultural del edificio mientras se actualizaba su infraestructura.

La obra también incluyó la colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y la incorporación de nuevo mobiliario en el andén —bancos, cestos y apoyos isquiáticos—. En materia de impermeabilización, los trabajos comprendieron inyección, tratamiento de juntas y el uso de productos de última generación para prevenir filtraciones.

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Cúal es la estación de la línea D del Subte que reabrirá sus puertas este lunes: las obras que se realizaron
Los accesos de la calle Talcahuano permanecerán cerrados en la estación Tribunales y los pasajeros deberán ingresar por Lavalle o Libertad

El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió al alcance de las inversiones en el sistema: “Estamos llevando adelante una transformación histórica en el Subte. Para el año que viene, proyectamos la inversión más grande de los últimos 20 años con la línea F, la renovación de los trenes en las líneas A, B y C, la puesta en valor de estaciones y obras claves para modernizar la infraestructura”, sostuvo.

“Nuestra prioridad es que la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente”, completó.

Por su parte, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, puso en contexto el desafío técnico que implica el plan: “Estamos modernizando estaciones que fueron inauguradas antes de 1945, por lo que requieren intervenciones profundas para actualizar su infraestructura y adaptarla a las necesidades actuales”.

Ibañez añadió: “Ya pusimos en valor 21 estaciones y vamos a continuar trabajando para que los pasajeros puedan viajar en espacios más seguros, confortables y funcionales, sin perder de vista el valor patrimonial que tienen muchas de ellas”.

Tribunales es, de hecho, la estación número 21 del denominado Plan de Renovación Integral de Estaciones, que ya alcanzó a una veintena de paradas distribuidas en varias líneas. En la línea A se intervinieron Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro; en la línea B, Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia; en la línea C, San Martín; en la línea D, Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia, Palermo y la propia Tribunales; y en la línea E, Jujuy. Además, en el marco del mismo programa, se renovaron paradores del Premetro.

Mientras tanto, hay estaciones que permanecen cerradas por obras en curso: Medrano (línea B), Lavalle (línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (línea E). El frente de trabajo se extenderá además a otras paradas, como Alberti, Pasco y Saénz Peña en la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego en la línea B; e Independencia en la línea C.

El lunes se podrá donar pelo en el Subte

En simultáneo con la reapertura de Tribunales, Subterráneos de Buenos Aires suma otra iniciativa en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama: la tercera edición de #UnPelitoMásFácil, que se realizará ese mismo lunes 5 de octubre en la estación Santa Fe – Carlos Jáuregui de la línea H, de 12.30 a 15.

Subterráneos de Buenos Aires suma otra iniciativa en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama: la tercera edición de #UnPelitoMásFácil
La estación Santa Fe – Carlos Jáuregui albergará la jornada de donación de cabello para la confección gratuita de pelucas oncológicas

La propuesta, impulsada por la Fundación Bellamente y la productora Lado H, convoca a los usuarios a donar mechones de pelo para la confección de pelucas que se entregan de manera gratuita a niñas, adolescentes y adultas que atraviesan un tratamiento oncológico. Durante la jornada, peluqueros voluntarios de Tijeras Solidarias realizarán cortes sin cargo en el propio espacio de la estación.

Para participar, el cabello debe estar limpio, seco y tener al menos 15 centímetros de largo. Se aceptan todo tipo de cabellos —lacios, con rulos o con alisados— y el mechón cortado debe entregarse en una bolsa de nylon cerrada. Además de los cortes, en la jornada se recibirán donaciones de cabello o pelucas ya confeccionadas, y se brindará información sobre la campaña.

“Nos enorgullece volver a ser parte de esta iniciativa, que el subte sea un punto de encuentro solidario para visibilizar la confección gratuita de pelucas, así como la importancia de los controles y la detección temprana”, señaló Ibañez, y agregó que se trata de “una acción que demuestra que el subte es más que un medio de transporte: es un espacio que crea comunidad y nos une en causas valiosas”.

Al término de la actividad, quienes donen recibirán un diploma y podrán incluir, de manera voluntaria, una carta dirigida a la persona que reciba la peluca. Durante octubre, #UnPelitoMásFácil desarrollará además una serie de actividades en la ciudad orientadas a reflexionar sobre la relación entre la salud física, la salud mental y la autoestima, y a concientizar sobre la importancia de los chequeos anuales para la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

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