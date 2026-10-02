Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Los robotaxis deberán adaptarse a reglas más estrictas en California para no dificultar la atención de emergencias. REUTERS/Kaylee Greenlee

Guardar

Los robotaxis, vehículos que circulan sin conductor humano al volante, deberán cumplir nuevas reglas en California, Estados Unidos, para evitar que se conviertan en un obstáculo durante una emergencia.

Ahora, la ley estatal exige que las empresas responsables de estos vehículos ofrezcan apoyo local cuando una unidad se averíe, bloquee una calle o dificulte el trabajo de policías, bomberos o equipos médicos. Asimismo, podrán recibir multas si un robotaxi interfiere con los servicios de emergencia durante más de 30 minutos.

PUBLICIDAD

La medida fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom mediante el proyecto de ley SB 1246, tras varios incidentes en los que vehículos autónomos quedaron detenidos en la calle, interfirieron en escenas policiales o dificultaron la circulación.

Las compañías tendrán que brindar asistencia local si uno de sus vehículos se avería o bloquea una calle. REUTERS/Toby Melville

La nueva medida para los robotaxis

La normativa busca mejorar la seguridad y reducir los tiempos de respuesta cuando un robotaxi queda fuera de servicio o genera una obstrucción en la vía pública.

Las empresas deberán informar a ciudades y autoridades locales la ubicación y el estado de sus vehículos cuando se produzcan fallas generalizadas en sus sistemas. También tendrán que disponer de técnicos locales para asistir ante accidentes y obstrucciones causadas por los robotaxis.

PUBLICIDAD

La ley fija, además, requisitos para los conductores remotos que puedan intervenir directamente en la operación de un vehículo autónomo. Esos trabajadores deberán estar radicados en Estados Unidos y contar con una licencia de conducir emitida en el país.

La norma diferencia a los operadores remotos, que pueden conducir un vehículo a distancia, de los equipos de asistencia que brindan indicaciones o envían comandos al sistema sin tomar el control directo del robotaxi.

Una empresa podrá recibir una multa si un robotaxi impide el paso de policías, bomberos o personal médico durante más de 30 minutos. REUTERS/Brendan McDermid

Tesla ha señalado públicamente que cuenta con operadores capaces de asumir el manejo remoto de sus vehículos, mientras que Waymo utiliza asistencia a distancia.

Los incidentes registrados en California involucraron principalmente a Waymo, uno de los mayores operadores de robotaxis de Estados Unidos.

La empresa cuenta con cerca de 4.000 vehículos autónomos en su flota comercial, de los cuales alrededor de 1.200 operan en el área de la bahía de San Francisco.

PUBLICIDAD

Waymo y Zoox afirmaron que cumplirán con las nuevas exigencias. La ley entrará en vigor en julio de 2028, mientras que el Departamento de Vehículos Motorizados de California definirá aspectos como los tiempos de respuesta que deberán cumplir las empresas.

La nueva regulación busca reforzar la seguridad y acelerar la respuesta ante fallas de los vehículos sin conductor. REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo

Cómo es el Cybercab de Tesla

El Tesla Cybercab o Robotaxi es un vehículo eléctrico diseñado para trasladar pasajeros sin conductor. A diferencia de un automóvil convencional, fue desarrollado desde cero para funcionar de manera autónoma.

El modelo no tiene volante, pedales ni retrovisores físicos. Tesla plantea que la conducción quede completamente a cargo de sus sistemas de visión artificial y del software de Conducción Autónoma Total, conocido como FSD.

PUBLICIDAD

El Cybercab está pensado para realizar viajes urbanos con dos pasajeros. Cuenta con una sola fila de asientos, espacio para equipaje y una pantalla central desde la que se controlan distintas funciones durante el recorrido.

Sus puertas se abren hacia arriba, con un sistema conocido como apertura en ala de mariposa. Este diseño busca facilitar el ingreso y la salida de los pasajeros en espacios urbanos.

Los operadores de robotaxis tendrán que contar con técnicos locales para intervenir ante accidentes o bloqueos. REUTERS/Kaylee Greenlee

El Cybercab también incorpora iluminación LED frontal con patrones que permiten identificar el vehículo. Sus paneles exteriores se fabrican mediante molde inyectado y no requieren pintura, una solución pensada para simplificar el proceso de producción y reducir el peso.

PUBLICIDAD

La aplicación de Tesla permite adaptar la climatización, la posición de los asientos, la iluminación y las opciones de entretenimiento según las preferencias de cada usuario. El modelo dispone, además, de un baúl de gran capacidad para transportar valijas u otros objetos.

En el plano técnico, el Cybercab utiliza sistemas electrónicos de dirección y frenado. La dirección funciona con tecnología steer-by-wire, sin conexión mecánica directa entre el volante —que el vehículo no tiene— y las ruedas. Los frenos emplean un sistema electrónico conocido como brake-by-wire.