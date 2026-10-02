Tecno

Criptomonedas: el costo de ethereum para este viernes

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

PUBLICIDAD

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4.953,73 dólares.

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 14:05 horas (UTC) en 2752.23 dólares, lo que supone un cambio de 2.12 % con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.0 % con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su popularidad de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las monedas digitales.

Cotización de la criptomoneda Ethereum

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

PUBLICIDAD

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Una nueva ley de California, Estados Unidos exige que las empresas de robotaxis brinden asistencia local si sus vehículos se averían, bloquean calles u obstaculizan a los equipos de emergencia

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Bitcoin: este es su valor en el mercado este viernes

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: este es su valor en el mercado este viernes

Investigan en la empresa china Moonshot AI por qué uno de sus modelos daba indicaciones para planear ataques terroristas y asesinatos

El investigador Peter Garrigan descrubrió que el modelo Kimi podía desarrollar programas maliciosos y dar instrucciones sobre armas biológicas

Investigan en la empresa china Moonshot AI por qué uno de sus modelos daba indicaciones para planear ataques terroristas y asesinatos

El plan de Microsoft para convertir a Copilot en un sistema operativo que integre Office

La nueva propuesta permitirá crear y editar documentos, programar y delegar actividades a agentes autónomos desde una misma interfaz, sin tener que cambiar de aplicación

El plan de Microsoft para convertir a Copilot en un sistema operativo que integre Office

YouTube castigará los videos resubidos: reducirá su alcance y distribución en el feed de Shorts

La plataforma de Google ajusta sus recomendaciones para dar mayor visibilidad a los contenidos originales y limitar el alcance de publicaciones que reutilizan videos ajenos sin añadir valor propio

YouTube castigará los videos resubidos: reducirá su alcance y distribución en el feed de Shorts

DEPORTES

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

TELESHOW

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

Tortillas rellenas y un semáforo bajo presión: quiénes obtuvieron las primeras medallas en MasterChef Celebrity

Iván Noble entre el amor, la paternidad y un clásico de la música romántica: “Me daba vergüenza cantarlo”

La revelación de Mario Pergolini: “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina”

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Bolivia advierte que el fiscal Luis Montaño podría ir preso por “usurpación de funciones”

El gobierno de Bolivia advierte que el fiscal Luis Montaño podría ir preso por “usurpación de funciones”

Donald Trump habló sobre las elecciones en Brasil: “Las estoy siguiendo muy de cerca”

Ofensiva de Putin contra los puentes de Kiev: Rusia quiere generar caos y aislar a la capital de Ucrania

El Salvador recibe hoy a Jamaica obligado a ganar para sostenerse en la Liga A de la Concacaf

John Stuart Mill, filósofo inglés: “Los hombres malos no necesitan nada más para lograr sus fines que los hombres buenos miren y no hagan nada”