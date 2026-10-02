Iván Noble entre el amor, la paternidad y un clásico de la música romántica: “Me daba vergüenza cantarlo”

Iván Noble en Infobae en Vivo

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Pasadas las ocho y media de la mañana, con la agenda noticiosa todavía marcando el ritmo del día, Infobae al Amanecer recibió una visita poco habitual para ese horario: el músico Iván Noble, que llegó a cambiar por un rato el clima informativo con un repaso por su obra, anécdotas de familia y reflexiones sobre el amor. El cantante, con más de tres décadas de trayectoria entre Los Caballeros de la Quema y su carrera solista, aprovechó la entrevista para presentar su nueva versión de “Mi historia entre tus dedos”, del italiano Gianluca Grignani, y terminó por desplegar un repaso íntimo sobre la paternidad, los vínculos afectivos y su propia relación con el paso del tiempo.

En el estudio de Infobae en Vivo, el cantante contó el origen de esta versión, quizás una rareza para la ortodoxia rockera, pero una práctica no tan alejada de su aventura solista. La canción se sumó a su repertorio después de una invitación a cantar en la fiesta Fa, ocasión en la que eligió interpretar un tema ajeno en lugar de uno propio y optó por la balada italiana. Con el tiempo, vio crecer la recepción en sus shows y eso terminó de inclinarlo a grabarla en estudio. “La gente, no importa si está en Formosa, en Cariló o en Paraguay, cuando llega el estribillo está toda cantando”, contó sobre las reacciones del público.

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Ese gusto por la música italiana viene de la infancia, heredado de su madre. En la casa de su abuela escuchaba a Domenico Modugno y a otros referentes de la canción romántica italiana, un género que sin embargo le costaba reconocer cuando empezaba como cantante de rock, en los años noventa. “Esas canciones en ese momento, a los que hacíamos rock, nos daba un poco de vergüenza decir que nos gustaban, porque éramos tontos”, admitió. Las cantaba puertas adentro, en la ducha o en sobremesas de asado, lejos de cualquier exposición pública, hasta que con los años perdió ese pudor.

Iván Noble presentó su nueva versión de la canción Mi historia entre tus dedos durante una entrevista en Infobae en Vivo

Cabe recordar que la costumbre de interpretar canciones ajenas atraviesa buena parte de sus discos solistas, como el propio Noble enumeró durante la charla. Grabó junto a Joan Manuel Serrat el tema “Las malas compañías” y registró versiones de canciones de Leonardo Favio, María Elena Walsh y Julio Iglesias. El criterio detrás de esas elecciones, según explicó, pasa por una idea simple: las canciones hermosas no tienen género ni dueño.

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La conversación derivó luego hacia el terreno familiar y el foco en su hijo, Benito, de 20 años, fruto de su relación con Julieta Ortega. “Mi hijo está estudiando Educación Física y ahora más específicamente para personal trainer. Además, está empezando a laburar en producción de shows con su abuelo y conmigo a veces. Se está subiendo a los micros de gira”, contó Noble, con algo de orgullo por ver que su hijo se mueve en el mismo terreno que él y que Palito

“Por ahora labura más con el abuelo que conmigo, de asistente de escenario. Está haciendo todo ese recorrido. Tal vez termina teniendo que ver con producción de shows”, aventuró. Consultado sobre cómo vive ese comienzo, respondió: “A mí me alegra mucho verlo empezar a moverse”, sin embargo, aclaró que nunca buscó orientar la vocación de su hijo hacia la música o el deporte profesional, y citó una frase del boxeador Joe Louis que suele repetirle a modo de ejemplo: “Simplemente hacé lo mejor que puedas con lo que tengas”.

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Sobre esa etapa en la que los hijos dejan de ser niños sin convertirse aún en adultos plenos, Noble la describió como un período cada vez más extenso en términos socioculturales. Llegado ese momento, consideró, corresponde que los padres dejen de intervenir en las decisiones de sus hijos, quienes empiezan a definir qué tipo de personas quieren ser a partir de lo que recibieron de su propia crianza.

A lo largo de su carrera, el artista registró versiones de temas pertenecientes a Joan Manuel Serrat, Leonardo Favio, María Elena Walsh y Julio Iglesias

El amor atravesó buena parte del tramo final de la charla, a partir de frases que el propio Noble había pronunciado en distintas entrevistas. Sobre su fama de inexperto en cuestiones amorosas, el músico la profundizó con ironía: “Mucho más que un inexperto, un torpe a secas, un imbécil serial”. Para él, nadie puede tener “un doctorado” en el amor, y esa certeza no le impide estar enamorado en la actualidad, aunque aclaró que lo está “inexpertamente”.

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Algo similar ocurrió con la idea de ser un buen exmarido. Noble prefirió no adjudicarse esa condición y dejó la evaluación en manos de Julieta, la madre de su hijo: “Yo creo que sí, pero no seré yo quien hable bien de mí. Tenés que preguntarle a ella”. Lo que sí definió fue el criterio que intenta sostener desde la separación: una cuota de respeto y cuidado hacia la expareja que, dijo, “no se debería perder nunca”, sobre todo porque un hijo necesita “crecer viendo a sus padres tratándose amorosamente”.

Esa misma distancia marcó su relación con la exposición mediática de la vida privada, un terreno del que el músico se mantiene al margen. “No hay que tomarse muy en serio ni a uno mismo ni al entorno”, resumió sobre el mundo del espectáculo, al que calificó de ambiente “lleno de pequeños anzuelos” que prefiere esquivar.

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Julieta Ortega, su hijo Benito, y su ex, Iván Noble.

El cierre llegó con una reflexión sobre la muerte. Noble relativizó el viejo mito del rock que asocia la juventud con una salida trágica y “un cadáver elegante”, una idea que directamente calificó de “tontería”. Su deseo va en la dirección contraria: “Me quiero morir de viejo, en lo posible”, dijo, y eligió una emblemática escena de Marlon Brando en El Padrino para ejemplificarlo.

Antes de despedirse, el artista adelantó sus próximas presentaciones en vivo: el 17 de octubre se presentará en el teatro Metro de La Plata, y los días 6 y 13 de noviembre lo hará en La Trastienda, en el barrio porteño de San Telmo, con el espectáculo Canciones traspapeladas, que reúne temas que no interpretaba desde hacía mucho tiempo. La idea del show surgió, según explicó, como respuesta a la tendencia de repetir siempre el mismo repertorio en los conciertos. “Esa es una de las desgracias más grandes de la vida en general y de la música en particular, terminar poniendo el piloto automático”, afirmó, sobre una práctica común en su oficio que de esta manera, se propone combatir.

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