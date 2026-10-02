El plan de Microsoft para convertir a Copilot en un sistema operativo que integre Office

Microsoft tiene un nuevo plan para Copilot luego de no conseguir los resultados esperados con su IA. (Copilot)

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Microsoft prepara un cambio en su estrategia de inteligencia artificial para convertir a Copilot en una plataforma desde la que los usuarios puedan crear documentos, programar y delegar tareas a agentes autónomos. La iniciativa busca integrar Word, Excel y PowerPoint en una misma interfaz y darle al asistente un papel central en las actividades de las empresas.

La propuesta fue presentada en un encuentro privado con directivos de algunos de los principales clientes empresariales de la compañía. Durante la reunión, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, describió a Copilot como el “sistema operativo para el trabajo” y comparó su potencial con el impacto que tuvo Office en las empresas durante las décadas de 1980 y 1990.

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Según informó The Verge, la iniciativa forma parte de un replanteamiento del futuro de Copilot, que no ha conseguido consolidarse como un competidor destacado de ChatGPT y Claude. En lugar de limitarse a responder preguntas, Microsoft pretende que su asistente se convierta en el punto de acceso a sus herramientas de productividad.

Microsoft buscará convertir a Copilot en un centro de trabajo que se conecte con office. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Microsoft quiere integrar Word, Excel y PowerPoint en Copilot

La nueva propuesta contempla incorporar las principales aplicaciones de Office directamente en Copilot, con una interfaz que recuerda a las versiones web de Word, Excel y PowerPoint. De esta manera, los usuarios podrán crear, modificar y gestionar documentos sin abandonar el entorno del asistente de inteligencia artificial.

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La intención es reducir la necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones y concentrar distintas actividades laborales en una sola plataforma. Además de las funciones ofimáticas, Copilot incluirá herramientas de programación y capacidades para ejecutar tareas mediante agentes de inteligencia artificial.

La idea de Nadella es que esta integración provoque un cambio similar al que experimentaron las empresas cuando comenzaron a utilizar programas como Excel. El ejecutivo recordó que, antes de la popularización de estas herramientas, muchas organizaciones dependían de memorandos, faxes y procesos manuales para elaborar previsiones y compartir información.

En los planes de Microsoft se encuentra integrar Word, Excel y PowerPoint en Copilot. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con Copilot, Microsoft busca trasladar esa transformación al ámbito de la inteligencia artificial, de modo que las tareas de oficina puedan realizarse desde una plataforma centralizada.

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Autopilot será el nuevo agente de inteligencia artificial de Microsoft

Uno de los componentes centrales de esta transformación será Autopilot, un agente de inteligencia artificial diseñado para ejecutar tareas de manera continua a partir de las instrucciones de los usuarios. La herramienta reemplazará a Microsoft Scout, el agente basado en OpenClaw que la compañía había presentado durante su conferencia Build 2026.

Autopilot estará orientado principalmente al entorno empresarial y ofrecerá mayores posibilidades de control a los departamentos de tecnología. Entre sus funciones previstas figuran la gestión de incidencias, la administración de proyectos y la ejecución de actividades operativas, como elaborar informes, resumir problemas y coordinar tareas de seguimiento.

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Copilot quedará atrás como asistente de IA en Microsoft. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Microsoft también había considerado recuperar a Mico, el personaje que presentó como sucesor de Clippy para la versión de Copilot destinada a los consumidores. Sin embargo, la compañía terminó inclinándose por Autopilot, un nombre que considera más apropiado para el ámbito profesional. También descartó Scout porque Yahoo ya utiliza esa denominación en uno de sus servicios.

El desafío de convencer a las empresas de pagar por Copilot

La transformación llega después de que Microsoft tuviera dificultades para impulsar la adopción de Copilot en el mercado empresarial. La suscripción de 30 dólares mensuales para utilizar el asistente integrado en Office no consiguió la respuesta esperada, lo que llevó a la compañía a replantear su estrategia y buscar una propuesta de mayor alcance.

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Sin embargo, la integración de agentes autónomos también plantea desafíos. Algunas empresas mantienen reservas sobre la posibilidad de delegar tareas operativas en sistemas de inteligencia artificial, especialmente cuando estas herramientas requieren acceso a información corporativa y a procesos internos.

Microsoft deberá demostrar que su nueva plataforma puede aportar beneficios concretos y ofrecer suficientes controles para que las organizaciones confíen en ella.

Microsoft tiene el desafío de hacer que los usuarios paguen por Copilot. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Microsoft también mantendrá su apuesta por los consumidores

Aunque el nuevo enfoque está dirigido principalmente a las empresas, la compañía no pretende abandonar el mercado doméstico. Jacob Andreou, responsable de Copilot en sus versiones empresarial y de consumo, señaló que Microsoft cuenta con casi 90 millones de personas que pagan por Microsoft 365.

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Esa base de suscriptores representa una oportunidad para extender las funciones de inteligencia artificial a distintos perfiles de usuarios, desde profesionales hasta personas que utilizan las aplicaciones para actividades cotidianas.

La apuesta de Microsoft, por tanto, va más allá de añadir nuevas funciones a su asistente. La compañía busca que Copilot deje de ser una herramienta independiente y se convierta en el centro de su ecosistema de productividad, aunque su adopción dependerá de la utilidad real de sus nuevas capacidades y de la confianza que consiga generar entre sus clientes.