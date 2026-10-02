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Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

El actor estuvo tres días detenido en Rafaela tras ser capturado en su vivienda de Lehman, también en la provincia de Santa Fe

La decisión judicial que otorgó la libertad con medidas alternativas a Maxi Ghione
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El actor Maxi Ghione recuperó la libertad este viernes tras la audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, provincia de Santa Fe. La fiscal Cecilia Doro confirmó que no está descartada la hipótesis de privación ilegítima de la libertad mientras continúa la pesquisa sobre los hechos denunciados por Emiliano Tarragona, que también contemplan tenencia de armas. Ghione, de 53 años, había permanecido detenido desde el 29 de septiembre tras un allanamiento en su vivienda de Lehmann donde le encontraron armas.

La funcionaria judicial, a cargo de la causa tras un cambio en la conducción del expediente, precisó ante la prensa que parte de los hechos difundidos públicamente ya cuentan con acreditación procesal, mientras otros extremos del relato permanecen bajo análisis. “Teníamos acreditado lo que se dio a conocer, lo otro se está investigando”, señaló Doro en declaraciones recogidas por A la Barbarossa (Telefe).

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Los cargos que enfrenta el actor

La fiscal confirmó que Ghione quedó formalmente acusado por amenazas y tenencia de arma, calificaciones que se suman a la hipótesis de privación ilegítima de la libertad que motivó el allanamiento original. El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por un hombre que relató haber sido contratado por el actor para un encuentro en su domicilio de Lehmann, ocurrido el 20 de septiembre.

Captura de pantalla de una red social con la fotografía de un hombre apoyando su rostro junto a un niño y un texto escrito en español
El posteo de Maxi Ghione horas antes de ser detenido

Según la reconstrucción incorporada a la causa, el denunciante permaneció en la vivienda durante aproximadamente cinco horas y afirmó que Ghione le mostró dos armas de fuego y le advirtió que estaban cargadas. Tras retirarse del lugar, el hombre habría recibido mensajes amenazantes en el marco de una discusión por el pago acordado por el encuentro.

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El allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió secuestrar un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones de distintos calibres. El material fue incorporado al expediente para determinar su procedencia y situación registral.

El teléfono del actor será peritado

Doro informó que el teléfono celular incautado durante el procedimiento en la vivienda de Lehmann será sometido a peritaje, una medida clave para reconstruir las comunicaciones entre el actor y el denunciante en torno al episodio investigado. La fiscal remarcó que la investigación continúa abierta y que las conclusiones dependerán de las pruebas que se reúnan en las próximas etapas.

Maxi Ghione estuvo tres días detenido
Maxi Ghione estuvo tres días detenido

La funcionaria también aclaró que la denuncia de una mujer no corresponde a esta jurisdicción, en referencia a una presentación judicial distinta que había trascendido en los últimos días vinculada a hechos ocurridos años atrás. Según precisó, ese expediente no forma parte de la causa que se tramita en Rafaela ni incide en la situación procesal resuelta este viernes.

Sin antecedentes penales

Entre los elementos que la fiscalía tuvo en cuenta para definir la liberación figura que Ghione no registra antecedentes penales, un dato que, según trascendió de la audiencia, favoreció una resolución sin prisión preventiva. El actor deberá cumplir un conjunto de medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.

Ghione, conocido por su participación en producciones como Casi Ángeles, Montecristo y La 1-5/18, permaneció alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V de Rafaela desde su detención. Su defensa, representada por el abogado Juan Manuel Lovaiza, sostuvo desde el inicio que la versión de su cliente difiere de manera sustancial del relato del denunciante.

La causa continúa en etapa de investigación. Restan conocer los resultados del peritaje sobre el teléfono secuestrado y las medidas probatorias adicionales que determinarán si corresponde una imputación formal por privación ilegítima de la libertad, calificación que, según la fiscal, aún no puede descartarse.

El relato de Emiliano Tarragona sobre las cinco horas que pasó en la casa de Ghione

Emiliano Ezequiel Tarragona denunció al actor Maxi Ghione por privación ilegítima de la libertad en Santa Fe (Video: LAM, América TV)

Emiliano Tarragona, de 43 años, fue quien presentó la denuncia que dio origen a la causa. Según su relato, el 20 de septiembre acudió a la vivienda de Ghione en Lehmann luego de que el actor contratara sus servicios de acompañante.

Tarragona aseguró que, tras el encuentro, Ghione exhibió dos armas y le advirtió que estaban cargadas. “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir”, sostuvo en el texto de la denuncia, donde afirmó que permaneció unas cinco horas en la casa.

El denunciante también señaló que, después de retirarse, reclamó el pago acordado y recibió mensajes que interpretó como amenazas. En su presentación ante el 911, pidió una medida de distancia por temor a nuevos contactos. Los hechos forman parte de la investigación en curso y deberán ser corroborados en el expediente judicial.

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