Tecno

Bitcoin: este es su valor en el mercado este viernes

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

PUBLICIDAD

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los "pros" de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Valor de la criptomoneda Bitcoin

El valor de la criptomoneda de bitcoin para este día a las 14:00 horas (UTC) es de 86790.72 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital mostró un cambio del 3.52% en las últimas 24 horas, así como una variación del 0.0% en los últimos 60 minutos.

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptodivisa es de 126.198 dólares por unidad.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)
Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Una nueva ley de California, Estados Unidos exige que las empresas de robotaxis brinden asistencia local si sus vehículos se averían, bloquean calles u obstaculizan a los equipos de emergencia

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Criptomonedas: el costo de ethereum para este viernes

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el costo de ethereum para este viernes

Investigan en la empresa china Moonshot AI por qué uno de sus modelos daba indicaciones para planear ataques terroristas y asesinatos

El investigador Peter Garrigan descrubrió que el modelo Kimi podía desarrollar programas maliciosos y dar instrucciones sobre armas biológicas

Investigan en la empresa china Moonshot AI por qué uno de sus modelos daba indicaciones para planear ataques terroristas y asesinatos

El plan de Microsoft para convertir a Copilot en un sistema operativo que integre Office

La nueva propuesta permitirá crear y editar documentos, programar y delegar actividades a agentes autónomos desde una misma interfaz, sin tener que cambiar de aplicación

El plan de Microsoft para convertir a Copilot en un sistema operativo que integre Office

YouTube castigará los videos resubidos: reducirá su alcance y distribución en el feed de Shorts

La plataforma de Google ajusta sus recomendaciones para dar mayor visibilidad a los contenidos originales y limitar el alcance de publicaciones que reutilizan videos ajenos sin añadir valor propio

YouTube castigará los videos resubidos: reducirá su alcance y distribución en el feed de Shorts

DEPORTES

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

TELESHOW

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

Tortillas rellenas y un semáforo bajo presión: quiénes obtuvieron las primeras medallas en MasterChef Celebrity

Iván Noble entre el amor, la paternidad y un clásico de la música romántica: “Me daba vergüenza cantarlo”

La revelación de Mario Pergolini: “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina”

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Bolivia advierte que el fiscal Luis Montaño podría ir preso por “usurpación de funciones”

El gobierno de Bolivia advierte que el fiscal Luis Montaño podría ir preso por “usurpación de funciones”

Donald Trump habló sobre las elecciones en Brasil: “Las estoy siguiendo muy de cerca”

Ofensiva de Putin contra los puentes de Kiev: Rusia quiere generar caos y aislar a la capital de Ucrania

El Salvador recibe hoy a Jamaica obligado a ganar para sostenerse en la Liga A de la Concacaf

John Stuart Mill, filósofo inglés: “Los hombres malos no necesitan nada más para lograr sus fines que los hombres buenos miren y no hagan nada”