Tortillas rellenas y un semáforo bajo presión: quiénes obtuvieron las primeras medallas en MasterChef Celebrity

Las primeras medallas en Masterchef Celebrity

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La primera instancia por beneficios de MasterChef Celebrity 2026 probó a los participantes en la preparación de tortillas y sumó una dificultad adicional: los concursantes debían adaptar su trabajo a un sistema de semáforos que condicionaba cada etapa de la cocción. Este escenario consagró al músico Hernán Mala Fama Coronel y al actor Sebastián Presta como los ganadores de las medallas de plata y oro, respectivamente.

La emisión marcó el inicio de la disputa por las ventajas semanales de esta nueva temporada. Con Wanda Nara al frente del ciclo y un jurado atento a cada detalle, los famosos tuvieron que resolver una consigna que exigió organización, precisión con los tiempos y capacidad para reaccionar ante los cambios de ritmo en las cocinas.

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La preparación de Edith Hermida fue la polémica de la noche

A diferencia de las instancias de eliminación, la jornada puso en juego reconocimientos que permitirán a sus ganadores contar con beneficios en los próximos desafíos. La competencia, de todos modos, no estuvo exenta de tensión: el semáforo instalado en el estudio podía interrumpir en cualquier momento el trabajo de los participantes.

Sebastián Presta y Hernán Mala Fama Coronel ganaron las medallas de oro y plata en la primera jornada de beneficios de MasterChef Celebrity

Sebastián Presta y Hernán Mala Fama Coronel ganaron las medallas de oro y plata en la primera jornada de beneficios de MasterChef Celebrity

La prueba parecía simple en su planteo inicial: cada participante debía preparar una tortilla. Sin embargo, la dinámica cambió con las indicaciones que marcaban las luces del semáforo. Mientras permanecía en verde, los concursantes podían avanzar sin restricciones en sus estaciones.

Cuando la señal se ponía en rojo, debían dejar de cocinar por completo durante el tiempo que esa luz se mantuviera encendida. En tanto, el amarillo les indicaba que tenían que retirar las preparaciones del fuego. La consigna convirtió una receta habitual en un desafío de coordinación y manejo de la temperatura.

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Las distinciones entregadas en la prueba otorgan ventajas estratégicas a los ganadores para los próximos desafíos del certamen

La dificultad no estaba solamente en elegir los ingredientes o conseguir una buena textura. Cada famoso debía prever qué podía ocurrir con su tortilla si el semáforo cambiaba de color en medio de una cocción. De esa forma, el control del fuego se volvió uno de los puntos clave de la noche.

Con carne, queso, vegetales y distintas combinaciones, los participantes buscaron presentar platos que respondieran a las exigencias técnicas del jurado. La tortilla fue el eje de una prueba en la que el margen de error podía aparecer por una distracción, una cocción excesiva o una decisión tomada a contrarreloj.

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La consigna exigió a los participantes el control de la temperatura y el tiempo durante la elaboración de distintas variedades de tortillas

Después de las degustaciones, el jurado eligió las cinco propuestas que consideró mejor logradas. Elizabeth “La Negra” Vernaci, Karina Mazzocco, Hernán Coronel, Josefina “China” Ansa y Sebastián Presta quedaron entre los mejores de la jornada.

La selección dejó fuera de la definición a varios de los participantes que también habían intentado resolver la consigna bajo las limitaciones del semáforo. Para los cinco finalistas, el reconocimiento significaba mantenerse en carrera por las dos medallas y por las ventajas que estas otorgarán en la semana siguiente de competencia.

El orden de entrega aumentó la expectativa en el estudio. Solo dos de los cinco mejores platos obtendrían una distinción, por lo que la evaluación final no se limitó a la ejecución de las tortillas: el jurado debía definir cuáles habían tenido el desempeño más sólido dentro de una prueba atravesada por interrupciones.

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El jurado redujo la competencia hasta un grupo selecto, luego evaluó propuestas sometidas bajo pausas inesperadas mientras crecía expectativa por distinciones semanales dentro del programa nocturno frente al público televisivo

El primero en anunciar un ganador fue Germán Martitegui, quien entregó la medalla de plata a Mala Fama. El cantante presentó una tortilla de carne, queso y una preparación a la que llamó “chimiriqui”.

Tras recibir la distinción, Coronel celebró con baile dentro de las cocinas. Su reacción mantuvo el tono que había mostrado durante la prueba, en la que combinó la preparación del plato con intervenciones que generaron risas entre sus compañeros y el jurado.

Al agradecer el reconocimiento, el músico dirigió unas palabras a su entorno familiar. “se la dedico a mi familia entera pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”, expresó Coronel luego de quedarse con la primera medalla de la noche.

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La premiación le dio al artista un lugar destacado en el comienzo de la semana de beneficios. Además de superar una consigna marcada por las pausas obligatorias, logró instalar su plato entre los mejor evaluados de la emisión.

Sebastián Presta recibió la primera medalla dorada de la temporada tras presentar una propuesta elaborada con carne y vegetales

La medalla dorada quedó en manos de Sebastián Presta, quien presentó una tortilla de carne y vegetales. Martitegui definió al actor y comediante como un “cocinero intuitivo” antes de anunciar que su preparación había sido elegida como la mejor de la jornada.

Presta recibió la primera medalla dorada de la temporada y la colocó sobre su delantal, a la altura del corazón. El participante agradeció el apoyo de sus seres queridos y dedicó el reconocimiento a los integrantes de su familia que seguían el programa desde sus casas.

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“Se la dedico a mis hijastres que me están mirando”, afirmó Presta antes de festejar junto al resto de los participantes. La escena cerró la primera noche de beneficios de la temporada, que dejó a Coronel y al comediante con ventajas para afrontar los próximos desafíos de MasterChef Celebrity.