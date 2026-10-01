Guatemala

Guatemala aplica la exención temporal de impuestos a los combustibles: así se refleja en las facturas

La exención temporal, sancionada el miércoles por el presidente Bernardo Arévalo, estará vigente hasta el 31 de diciembre y busca mitigar el impacto del encarecimiento sobre el poder adquisitivo familiar

Cuatro fotografías de letreros luminosos con precios de combustibles en estaciones de servicio Texaco, Shell, Dynamax y Uno.
Guatemala eximió de forma temporal del cobro del IVA y del IDP a las gasolinas y el diésel hasta el 31 de diciembre. Redes Sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las gasolineras de Guatemala venden desde este jueves gasolina regular, superior y diésel sin el recargo del IVA ni del IDP, tras la entrada en vigor del Decreto 22-2026, sancionado el miércoles por el presidente Bernardo Arévalo.

La exención temporal busca reducir el impacto del alza de los combustibles sobre el poder adquisitivo de las familias y se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

PUBLICIDAD

La norma fue publicada el mismo miércoles en el Diario de Centro América, luego de que el Congreso la aprobara el 22 de septiembre con 148 votos y la declarara de urgencia nacional. Además de eliminar ambos tributos, suspende temporalmente la retención aplicable a los pagos con tarjeta de crédito o débito para comprar esos combustibles.

Arévalo anunció la medida en sus redes sociales y afirmó: “A partir de hoy, sus facturas de gasolina ya tendrán el apoyo que se ha gestionado por el decreto del Congreso de la República”. El mandatario reconoció que “estos días no han sido fáciles debido al alto costo en el precio de los combustibles” y atribuyó el encarecimiento a factores externos.

PUBLICIDAD

Infografía con tablas sobre exención de impuestos, la ilustración de una factura y listas de controles tributarios y aduaneros.
Una infografía de la Superintendencia de Administración Tributaria explica la exención temporal de los impuestos a los combustibles y las medidas de control en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facturas con el detalle de la exención por galón

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) modificó el sistema de Factura Electrónica en Línea (FEL) para que los comprobantes emitidos por las estaciones de servicio indiquen de forma separada el beneficio aplicado.

Las facturas deberán incluir las leyendas: “Monto de exención temporal de IVA aplicado, según Decreto Número 22-2026” y “Monto de exención temporal de IDP aplicado, según Decreto Número 22-2026”.

Cada comprobante tendrá que detallar el valor descontado por cada galón despachado, con los impuestos consignados en cero. El mecanismo permite que los compradores comprueben que la rebaja tributaria llegó de manera íntegra al precio final pagado en la estación.

El Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo tiene montos fijos según el producto: Q 4,70 por galón de gasolina superior, Q 4,60 para la regular y Q 1,30 para el diésel. El IVA depende del precio de venta de cada combustible, por lo que su reducción cambia de acuerdo con las cotizaciones vigentes.

Con los precios de referencia del 28 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) calculó una disminución conjunta de Q 9,05 por galón para la gasolina superior, Q 8,33 para la regular y Q 6,45 para el diésel. La gasolina superior pasaría de Q 45,29 a Q 36,24; la regular, de Q 43,26 a Q 34,93; y el diésel, de Q 49,37 a Q 42,92.

Las estaciones deberán trasladar ese descuento sin retener parte del beneficio dentro de la cadena de comercialización. La obligación rige incluso antes de que se publique el reglamento que definirá los procedimientos de aplicación de la exención.

Reportes diarios y sanciones por incumplimiento

El MEM habilitó el miércoles una plataforma digital para que los expendedores informen obligatoriamente sus precios de venta cada día. La herramienta, prevista en el artículo 7 del decreto, permite la consulta pública de los valores reportados por las estaciones.

El control del cumplimiento estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la SAT. La supervisión incluye tanto el traslado de la rebaja a los consumidores como la obligación de informar los precios en la nueva plataforma.

La Diaco puede imponer sanciones a los expendedores que no apliquen la reducción tributaria, omitan sus reportes diarios o incumplan otras disposiciones de la norma. Las penalidades se regirán por la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

La exención representará un sacrificio fiscal estimado en Q 3.318,4 millones durante sus tres meses de vigencia. De ese total, Q 1.986,2 millones corresponden al IVA y Q 1.332,2 millones al IDP.

El decreto también prohíbe la exportación y reexportación de gasolina superior, regular y diésel mientras esté vigente la medida. La restricción se aplica durante todo el período en que esos productos queden liberados de los dos impuestos.

El reglamento de aplicación deberá ser emitido por el MEM dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la norma. Sin embargo, el vencimiento de ese plazo no suspende el deber de las estaciones de reflejar el descuento en sus facturas y precios.

A partir del 1 de enero de 2027, la gasolina superior, la regular y el diésel volverán a tributar bajo el régimen ordinario, sin necesidad de una disposición adicional.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSATMinisterio de Energía y MinasCongreso de la República

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gloria Trevi se pasea por Antigua Guatemala y elige un collar de una artesana local

Tras su espectáculo en la capital, la intérprete mexicana recorrió las calles empedradas de la ciudad colonial, comparó dos piezas en un puesto ambulante y pagó su compra con billetes guatemaltecos

Gloria Trevi se pasea por Antigua Guatemala y elige un collar de una artesana local

Débora Alvarado asumirá el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala tras la salida de Jonathan Menkos

El relevo en la cartera coincide con el paso del anterior titular a la presidencia del Banco de Guatemala para 2026-2030 y abre una etapa centrada en los ingresos fiscales y el gasto público

Débora Alvarado asumirá el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala tras la salida de Jonathan Menkos

Ministerio de Educación de Guatemala brindará asistencia sicológica a la comunidad educativa de Huité tras el ataque armado

La cartera activará los programas Cuida y Proesvi para alumnos, maestros y familias de la escuela afectada, cuyos estudiantes presenciaron la balacera del domingo que causó ocho muertes en el municipio zacapaneco

Ministerio de Educación de Guatemala brindará asistencia sicológica a la comunidad educativa de Huité tras el ataque armado

El Presidente de Guatemala admite participación militar en Huité tras dos días de silencio y ordena una comisión investigadora

La confirmación presidencial sobre la presencia del Ejército en los enfrentamientos que dejaron ocho muertos en Zacapa abre un proceso de rendición de cuentas cuyo alcance aún está por definirse

El Presidente de Guatemala admite participación militar en Huité tras dos días de silencio y ordena una comisión investigadora

La magistrada Jenny Alvarado Tení es elegida presidenta de la Corte Suprema de Guatemala para 2026-2027

Los trece integrantes del pleno respaldaron por unanimidad a la integrante de la Cámara Penal, quien asumirá el 13 de octubre la dirección del Organismo Judicial durante el ciclo electoral nacional

La magistrada Jenny Alvarado Tení es elegida presidenta de la Corte Suprema de Guatemala para 2026-2027

TECNO

Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en obligar a cancelar suscripciones con un clic

Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en obligar a cancelar suscripciones con un clic

Steam regala por tiempo limitado este contenido descargable del juego MXGP 26: cómo conseguirlo

Un ex ingeniero de Google y SpaceX recaudó 8 millones de dólares para meter IA dentro de los satélites

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 1 de octubre <br>

Las gafas inteligentes de Amazon tomarán fotos cada pocos segundos para entrenar su IA de repartos

ENTRETENIMIENTO

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck habla por primera vez sobre la muerte de sus padres: “Me ha hecho pensar en mi infancia de una manera distinta”

Sharon Stone habló del aborto que tuvo en su adolescencia: “Podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar”

MUNDO

Un hombre ciego demanda al Museo Británico por no ofrecer una audioguía accesible para el Tapiz de Bayeux

Un hombre ciego demanda al Museo Británico por no ofrecer una audioguía accesible para el Tapiz de Bayeux

Benjamin Netanyahu: “Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista”

Las 10 personas más ricas del mundo en octubre de 2026, según Forbes

Trump dijo que “se acerca el momento” de definir si Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio