El Salvador

Prevén lluvias para hoy y mañana e incremento de la nubosidad en El Salvador

Un técnico meteorológico identificó los sectores que recibirán precipitaciones antes de lo habitual durante esta semana, con un patrón distinto al que caracteriza la época lluviosa en el país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé un aumento de lluvias y nubosidad en El Salvador por la proximidad de la zona de convergencia intertropical. /(MARN)
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé un aumento de lluvias y nubosidad en El Salvador por la proximidad de la zona de convergencia intertropical. /(MARN)
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé lluvias para hoy y mañana, con mayor nubosidad en El Salvador, debido a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical en el Pacífico de Centroamérica.

Las precipitaciones podrían iniciar cerca del mediodía y extenderse durante la tarde y la noche, según explicó el técnico meteorológico David Pichinte en la entrevista AM de Canal 10.

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La condición modificará el patrón habitual de la época lluviosa. En días regulares, el país suele registrar mañanas con cielo poco nublado y lluvias hacia el final de la tarde o durante la noche.

La mayor disponibilidad de humedad, en cambio, puede favorecer precipitaciones en distintos momentos de la jornada.

“La Zona de Convergencia Intertropical es una región cerca del Ecuador” donde confluyen vientos cargados de humedad, explicó Pichinte. “Con esta humedad incrementa la nubosidad y aumenta la probabilidad de las lluvias”, indicó.

El Salvador, lluvias, Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente actualiza los pronósticos cada seis horas y recomienda consultar únicamente los canales oficiales./(Secretaría de Prensa)

El técnico del MARN mencionó que para hoy y mañana se espera un cambio visible en las condiciones del cielo, con mañanas más cubiertas que las habituales. Las primeras lluvias podrían organizarse cerca del mediodía en sectores de la franja volcánica occidental y central.

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Entre las áreas donde suele concentrarse inicialmente la nubosidad señaló el norte de Ahuachapán, Sonsonate, el sur de Santa Ana, los alrededores de San Salvador, Santa Tecla y la cordillera del Bálsamo. Desde esos puntos, las tormentas pueden alcanzar municipios y distritos cercanos durante la tarde y la noche.

“Vamos a tener mañanas más nubladas y por lo menos hoy y mañana vamos a tener lluvias” que podrían comenzar cerca del mediodía, afirmó Pichinte.

Las precipitaciones cambiarán el patrón habitual de la época lluviosa y podrán comenzar desde el mediodía. /(Secretaría de Prensa)
Las precipitaciones cambiarán el patrón habitual de la época lluviosa y podrán comenzar desde el mediodía. /(Secretaría de Prensa)

La proximidad de la Zona de Convergencia Intertropical incrementará la humedad y las lluvias en El Salvador durante las próximas semanas. El fenómeno se mantendría durante el resto de esta semana y buena parte de la siguiente, con un aumento relativo de las precipitaciones durante el fin de semana.

Pichinte señaló que existe la posibilidad de que se forme una baja presión cerca del Golfo de Tehuantepec, en el Pacífico mexicano. Aunque el sistema no se ubique frente a las costas salvadoreñas, su desarrollo podría mantener cercana la zona de convergencia y reforzar el ingreso de humedad al territorio nacional.

El MARN monitorea el clima con estaciones, satélites y modelos propios

El funcionario explicó que el pronóstico meteorológico se construye a partir de información recopilada por una red de estaciones automáticas, imágenes satelitales y modelos numéricos. Las estaciones registran en tiempo real variables como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y nubosidad.

El MARN utiliza estaciones automáticas, satélites y modelos numéricos propios para monitorear el clima y proyectar pronósticos precisos continuamente. Las imágenes de satélite se actualizan cada 10 minutos y algunos sistemas que detectan actividad eléctrica ofrecen información cada 30 segundos, detalló el técnico.

La posible formación de una baja presión en el golfo de Tehuantepec reforzará el ingreso de humedad durante las próximas semanas. /(MARN)
La posible formación de una baja presión en el golfo de Tehuantepec reforzará el ingreso de humedad durante las próximas semanas. /(MARN)

La institución también emplea simulaciones meteorológicas globales y las adapta a las características del territorio salvadoreño. Pichinte indicó que los modelos propios permiten considerar con mayor detalle factores como la cercanía de la costa, la cadena volcánica y las zonas montañosas del norte.

“Las simulaciones no son pronósticos”, aclaró. “El pronóstico lo tiene que hacer alguien que sepa aplicar un criterio y hacer todas estas consideraciones. Al final es una conclusión basada en evidencia”, agregó.

Además de las estaciones automáticas, el Ministerio cuenta con observadores en estaciones convencionales ubicadas en Ilopango, Acajutla, La Unión, Santa Ana y San Miguel. Esos equipos aportan reportes sobre la evolución de las nubes y las lluvias en sus respectivas zonas.

El Observatorio de Amenazas coordina avisos con Protección Civil

El Observatorio de Amenazas mantiene comunicación constante con Protección Civil para emitir boletines oportunos y prevenir desastres en zonas vulnerables. La coordinación se activa desde la fase de monitoreo y se refuerza cuando las condiciones atmosféricas elevan el riesgo de inundaciones, deslizamientos o tormentas con ráfagas de viento.

El Observatorio de Amenazas coordina con Protección Civil la emisión de boletines para prevenir desastres ante riesgos de inundación o deslizamientos./ (Protección Civil de El Salvador)
El Observatorio de Amenazas coordina con Protección Civil la emisión de boletines para prevenir desastres ante riesgos de inundación o deslizamientos./ (Protección Civil de El Salvador)

En situaciones de aviso, el MARN publica pronósticos diarios y actualizaciones de corto plazo cada seis horas. Cuando existe una amenaza con posibilidad de desarrollo, también emite boletines meteorológicos para informar a la población sobre los escenarios previstos.

Si un fenómeno presenta una mayor certeza, la institución divulga informes especiales con anticipación de entre tres y cinco días. Cuando el evento ya ocurre, la etapa pasa a alerta y Protección Civil puede adoptar medidas para advertir a las comunidades expuestas o disponer evacuaciones preventivas.

Pichinte recomendó consultar los canales oficiales ante la circulación de interpretaciones no verificadas en redes sociales. “Nuestra responsabilidad es informar de manera precisa las condiciones que se están previendo”, concluyó.

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