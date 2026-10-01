Más de 74.000 personas dejaron de trabajar en el Estado nacional en la era Milei: qué áreas tuvieron más recortes

El presidente Milei redujo más de 21% la planta de personal del Estado nacional. (EFE)

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Desde que Javier Milei asumió la Presidencia el Gobierno impulsó una reorganización del Estado nacional que incluyó cambios en el esquema de ministerios, una revisión de las dotaciones de personal y programas de retiros voluntarios. Esas medidas tuvieron un correlato en la cantidad de personas que trabajan en la administración pública y en las empresas y sociedades del Estado, con diferencias según el área.

La comparación entre noviembre de 2023, último dato previo a la asunción, y agosto de 2026, el más reciente disponible, muestra que la dotación total pasó de 343.357 a 269.025 personas. La diferencia es de 74.332 trabajadores menos, lo que equivale a una reducción del 21,6 por ciento y un ahorro mayor a los USD 2.500 millones en lo que va de Gobierno, según las propias estimaciones oficiales.

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El total se divide en dos grandes bloques. La administración pública nacional pasó de 233.098 a 181.880 personas, es decir, 51.218 menos (-22,0 por ciento). En tanto, las empresas y sociedades del Estado, bajaron de 110.259 a 87.145 trabajadores, una diferencia de 23.114 personas (-21,0 por ciento).

La reducción continúa en los últimos meses. Entre julio y agosto dejaron de trabajar para el Gobierno 1.446 personas, lo que implicó una baja mensual del 0,5%.

Dónde se concentra la baja en la administración pública

Dentro de la administración pública nacional, el organigrama del Estado distingue cuatro segmentos. La administración centralizada, que reúne a los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, registró la mayor caída en términos porcentuales: pasó de 55.858 a 37.543 personas, una baja de 18.315 (-32,8 por ciento).

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La administración descentralizada fue la que más personas perdió en términos absolutos: pasó de 136.763 a 109.988, es decir, 26.775 menos (-19,6 por ciento). Completan el esquema la administración desconcentrada, que bajó de 24.932 a 21.123 (3.809 personas menos, -15,3%), y el rubro de “otros entes”, que pasó de 15.545 a 13.226 (2.319 personas menos, -14,9 por ciento).

Los cambios en la estructura

Antes de la asunción de Milei, el Poder Ejecutivo estaba organizado en 18 ministerios. Doce de ellos fueron eliminados como carteras independientes durante la actual gestión: Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Social; Desarrollo Territorial y Hábitat; Educación; Mujeres, Géneros y Diversidad; Obras Públicas; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Transporte; Turismo y Deportes; e Interior. Sus funciones quedaron redistribuidas entre las áreas que sobrevivieron a la reforma o entre las de nueva creación.

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En paralelo, el organigrama sumó dos ministerios que no existían con anterioridad: el de Capital Humano, que concentró competencias antes repartidas entre Trabajo, Educación, Desarrollo Social y otras áreas, y el de Desregulación y Transformación del Estado, creado específicamente para conducir el proceso de reforma administrativa. De ese modo, la estructura ministerial quedó reducida de dieciocho a ocho carteras.

Según el Indec, 1.015 personas dejaron de trabajar en el Ministerio de Economía desde que asumió Milei, (Reuters)

Entre las carteras que se mantuvieron, el cuadro muestra bajas en Salud, que pasó de 8.265 a 6.986 personas (-15,5%); en Economía, de 8.686 a 7.671 (-11,7%); en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de 3.048 a 2.438 (-20,0%); y en Defensa, de 1.174 a 957 (-18,5 por ciento).

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Los recortes en las empresas

En el bloque de empresas y sociedades, las mayores bajas en cantidad de personas se dieron en el Correo Oficial, que pasó de 16.897 a 11.252 trabajadores (5.645 menos, -33,4%), y en Operadora Ferroviaria, de 23.834 a 19.460 (4.374 menos, -18,4 por ciento). Les siguen el Banco de la Nación Argentina, de 17.806 a 15.424 (-2.382; -13,4%); Aerolíneas Argentinas, de 11.899 a 9.979 (-1.920; -16,1%); y AySA, de 7.799 a 5.933 (-1.866; -23,9%).

En términos porcentuales, las mayores reducciones se observan en Télam, transformada en Agencia de Publicidad del Estado, que pasó de 810 a 167 trabajadores (-79,4%); Educar, de 446 a 167 (-62,6%); Contenidos Públicos, de 234 a 103 (-56,0%); y Casa de Moneda, de 1.411 a 694 (-50,8%).

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Los retiros voluntarios

El Gobierno continúa con el proceso de revisión de estructuras y dotaciones en todos los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional. Al mismo tiempo, lleva adelante programas de retiros voluntarios y transformaciones en empresas y organismos públicos.

De acuerdo a lo informado por el Estado, los retiros voluntarios se realizaron, entre otros, en Belgrano Cargas, Casa de Moneda, la ANAC, la Anses y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En el cuadro de dotaciones, Belgrano Cargas y Logística pasó de 4.631 a 4.007 personas entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, mientras que Casa de Moneda bajó de 1.411 a 694.

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