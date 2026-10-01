Honduras

Gobierno y transportistas sin acuerdos sobre el precio de los combustibles en Honduras

La primera mesa técnica interinstitucional instalada para buscar alternativas ante el impacto del alto precio de los combustibles concluyó sin acuerdos concretos

El ministro de Finanzas exige identificar recursos antes de aprobar rebajas tributarias a los combustibles. (FOTO: EL HERALDO)
El ministro de Finanzas exige identificar recursos antes de aprobar rebajas tributarias a los combustibles. (FOTO: EL HERALDO)
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La primera reunión entre representantes del Gobierno y dirigentes del transporte para analizar el impacto del costo de los combustibles terminó sin una salida definida a las demandas planteadas por el sector.

El encuentro tenía como propósito revisar alternativas frente al incremento de los precios de los carburantes y sus efectos sobre las operaciones del transporte, pero la jornada cerró únicamente con la continuidad de una mesa técnica en la que deberán analizarse las propuestas presentadas por los transportistas.

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La reunión también estuvo marcada por la división entre los representantes del sector. Mientras dirigentes del transporte de carga pesada ingresaron a las conversaciones con funcionarios del Gobierno, representantes del transporte urbano optaron por no participar y se retiraron del Congreso Nacional.

Antes de la reunión, los dirigentes del transporte urbano habían anunciado que llevarían varias propuestas para discutir con las autoridades.

Entre las alternativas planteadas por el dirigente Wilmer Cálix figura la posibilidad de eliminar temporalmente el componente impositivo aplicado a los combustibles durante los meses que restan del año.

Suspender impuestos

El sector también propone revisar la fórmula utilizada para determinar el precio de los combustibles, con el argumento de que los costos actuales están teniendo un impacto considerable sobre la actividad del transporte.

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Para los transportistas, una eventual reducción temporal de la carga tributaria permitiría disminuir el impacto que los precios de los carburantes tienen sobre sus costos de operación.

La comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre Ana Valenzuela valoró la instalación formal de la mesa técnica.
La comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre Ana Valenzuela valoró la instalación formal de la mesa técnica.

Sin embargo, este tipo de medidas tendría repercusiones sobre los ingresos y las finanzas públicas, por lo que su implementación requiere determinar previamente de dónde saldrían los recursos necesarios para compensar cualquier reducción en la recaudación.

El encuentro tampoco dejó satisfechos a todos los representantes del transporte de carga.

Al finalizar la reunión, el transportista de carga pesada Edgardo Menéndez expresó su disconformidad con los resultados y cuestionó que no se alcanzaran respuestas concretas a las propuestas presentadas.

“A nada vinimos”, manifestó el dirigente, reflejando el malestar de parte del sector luego de la primera jornada de conversaciones.

La participación del transporte de carga en la mesa tenía como objetivo exponer los efectos que los costos de operación, particularmente el precio de los combustibles, están generando en esa actividad. Al cierre de la reunión no se anunció ninguna medida inmediata para reducir esos costos.

Sin resultados claves

Uno de los principales obstáculos para avanzar con las propuestas de los transportistas está relacionado con el impacto que tendrían sobre las finanzas del Estado.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que antes de aprobar cualquier medida que implique un gasto o una reducción de ingresos públicos es necesario establecer la fuente de financiamiento.

“Tenemos que identificar siempre las fuentes de financiamiento para cualquier gasto que salga del Gobierno de la República”, señaló el funcionario durante el encuentro.

Hernández Hércules indicó que las autoridades deberán analizar si los recursos necesarios podrían provenir del Tesoro Nacional, mediante mecanismos de autofinanciamiento u otras alternativas que permitan cubrir el costo de las medidas que eventualmente se acuerden.

La discusión financiera se convierte así en uno de los puntos centrales de las próximas reuniones, especialmente si las propuestas del transporte implican modificar temporalmente los ingresos que el Estado obtiene mediante los impuestos aplicados a los combustibles.

Mesa permanente

Por parte del Gobierno, la comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela, destacó como uno de los principales resultados de la jornada la instalación formal de la mesa técnica interinstitucional.

Según Valenzuela, el espacio cuenta con la participación de funcionarios de alto nivel, lo que permitiría analizar las propuestas del sector desde distintas áreas de la administración pública.

La funcionaria valoró la apertura de ese mecanismo de diálogo en medio de las diferencias entre el Gobierno y los transportistas por el costo de los combustibles.

El precio de los carburantes constituye uno de los componentes principales en la estructura de gastos operativos del sector.(Cortesía: Diario El País Honduras)
El precio de los carburantes constituye uno de los componentes principales en la estructura de gastos operativos del sector.(Cortesía: Diario El País Honduras)

Sin embargo, la instalación de la mesa no significó un acuerdo sobre las medidas solicitadas por el sector. Las propuestas deberán pasar por un proceso de revisión para determinar su viabilidad financiera, legal y operativa antes de que puedan convertirse en decisiones concretas.

Uno de los elementos que marcó la jornada fue la decisión de los dirigentes del transporte urbano de no ingresar a la mesa de trabajo.

Entre las propuestas que pretendían discutir estaba la suspensión temporal de los impuestos a los combustibles (medida que Guatemala decidió aplicar por tres meses) durante el período restante del año, además de una revisión de la fórmula mediante la cual se determina el precio de los carburantes.

Del lado gubernamental, en cambio, cualquier reducción de impuestos o establecimiento de mecanismos de compensación debe estar respaldado por una fuente de financiamiento.

El Gobierno y los representantes del sector deberán continuar las conversaciones para determinar si existe margen para convertir las propuestas en medidas concretas.

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