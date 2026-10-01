El Salvador

Carlos López Dubón, el salvadoreño que se alista para competir en la Olimpiada Iberoamericana de Química con miras al MIT

Ingresó al programa Jóvenes Talento en sexto grado y ya disputó su primera competencia internacional en Panamá. Ahora apunta a medallas y a una beca en el exterior para formarse en ciencias

Carlos Armando López Dubón llegó a la química casi por descarte. Hoy representa a El Salvador en competencias iberoamericanas y traza un camino que incluye becas en el extranjero y metas que pocos adolescentes se atreven a formular. (Foto cortesía)
Carlos Armando López Dubón llegó a la química casi por descarte. Hoy representa a El Salvador en competencias iberoamericanas y traza un camino que incluye becas en el extranjero y metas que pocos adolescentes se atreven a formular. (Foto cortesía)
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A los 14 años, Carlos Armando López Dubón se prepara para representar a El Salvador en la Olimpiada Iberoamericana de Química, con la meta de sumar experiencia, competir por medallas y avanzar hacia una carrera vinculada con las ciencias.

El estudiante del colegio García Flamenco forma parte del programa Jóvenes Talento, al que ingresó a fines de marzo de 2025 después de rendir las pruebas de admisión cuando cursaba sexto grado. Su interés por las matemáticas lo llevó a presentarse, aunque entonces todavía no tenía definida una especialidad.

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Con el tiempo, encontró en la química un campo que le despertó mayor interés. “Habían varias ciencias, entonces no sabía cuál escoger. Cogí química”, contó a Infobae. Desde entonces, esa elección ordenó buena parte de sus objetivos académicos.

La química analítica, su área de mayor afinidad

Carlos explica que disfruta de las matemáticas en todas sus áreas, aunque reconoce que la química analítica es la disciplina en la que mejor se desempeña. La razón está en los cálculos, un aspecto que vincula sus dos intereses principales.

“En química existen cuatro áreas: química orgánica, inorgánica, analítica y física. Siento que en la que me desempeño mejor es la química analítica, porque es de cálculos y me salen bien”, afirmó.

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Carlos Armando López Dubón, de El Salvador, revela su secreto para avanzar en ciencias: "Ponerme el reto de estudiar, ir constante y nunca rendirme" (Foto cortesía)
Carlos Armando López Dubón, de El Salvador, revela su secreto para avanzar en ciencias: "Ponerme el reto de estudiar, ir constante y nunca rendirme" (Foto cortesía)

Su primer año en Jóvenes Talento coincidió con séptimo grado. Tras superar una nueva admisión, concentró sus esfuerzos en la preparación para competencias internacionales. Este año participó por primera vez en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química, que se realizó en Panamá. Ahora se alista para la Olimpiada Iberoamericana de Química, prevista para el 3 de octubre. “Principalmente, lo que estoy aspirando ahorita es seguir yendo a olimpiadas y conseguir medallas”, señaló.

Disciplina y constancia en la preparación

Para el joven, el aprendizaje no depende solo de la facilidad para resolver problemas matemáticos o comprender conceptos científicos. Identifica la disciplina como una de las habilidades que más fortaleció desde su ingreso al programa.

“Ponerme el reto de estudiar, ir constante y nunca rendirme”, resumió al hablar de las herramientas que considera necesarias para progresar.

En el colegio, asegura que buena parte de los contenidos de matemáticas ya le resultan conocidos. Aun así, encontró interés en áreas como la robótica. Fuera del aula, Jóvenes Talento le permitió conocer a otros estudiantes con inquietudes similares, con quienes puede conversar sobre ciencias y tecnología.

Entró al programa Jóvenes Talento sin saber qué ciencia elegir. Una elección casi al azar lo condujo a la química analítica y, desde ahí, a las competencias regionales que hoy lo tienen en la mira de universidades de otro continente. (Foto cortesía)
Entró al programa Jóvenes Talento sin saber qué ciencia elegir. Una elección casi al azar lo condujo a la química analítica y, desde ahí, a las competencias regionales que hoy lo tienen en la mira de universidades de otro continente. (Foto cortesía)

Carlos sostiene que su dedicación académica no afectó su relación con sus compañeros. Considera el estudio científico como un pasatiempo y asegura que mantiene vínculos cercanos con sus amigos dentro y fuera del programa.

Química e ingeniería nuclear, entre sus opciones universitarias

Al mirar hacia la universidad, Carlos todavía no define una carrera específica, aunque tiene claro que desea seguir ligado a la química. Entre las posibilidades que evalúa figura la ingeniería nuclear, un área que le resulta atractiva, aunque no la considera una decisión definitiva.

“Quiero enfocarme siempre en la química y descubrir en lo que de veras soy bueno para aplicarme a eso”, explicó. También contempla convertirse en químico profesional y, en el futuro, desarrollar una empresa que provea productos químicos a escala internacional.

Para llegar a esa etapa, apunta a conseguir una beca que le permita formarse fuera de El Salvador. Mencionó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a universidades europeas entre las alternativas que analiza.

El recorrido, según reconoce, exigirá mantener la misma rutina de estudio que lo llevó a sus primeras olimpiadas. “El esfuerzo que hago siempre me ha apoyado y siento que debo sustentarme en eso para seguir avanzando”, dijo.

A Carlos le incomoda resaltar sus propios logros, aunque recibe con alegría las felicitaciones de su familia y sus amigos. Mientras se prepara para su próxima competencia, su objetivo inmediato permanece intacto: representar a su país, obtener medallas y descubrir hasta dónde pueden llevarlo las ciencias.

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