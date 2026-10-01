La Liga de Intendentes respaldó en Bahía Blanca el reclamo por la Zona Fría

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La Liga de Intendentes llevó a Bahía Blanca una agenda centrada en producción, empleo e infraestructura, y respaldó el reclamo para sostener los beneficios de la Ley de Zona Fría, que alcanzan a 93 municipios bonaerenses y a más de 3 millones de familias, según plantearon los jefes comunales.

La actividad se realizó el 30 de septiembre y reunió al intendente anfitrión, Federico Susbielles, con sus pares Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Gastón Granados, de Ezeiza. El encuentro formó parte de una serie de recorridas de la Liga por distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

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Los intendentes analizaron el potencial del puerto, la industria y el campo

Durante la jornada, la delegación visitó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. Allí abordaron experiencias vinculadas con la actividad productiva y las posibilidades de desarrollo de la ciudad.

Los jefes comunales intercambiaron diagnósticos sobre las capacidades de cada distrito y la necesidad de transformarlas en fuentes de trabajo y oportunidades. En el caso de Bahía Blanca, la agenda puso el foco en el puerto, la industria, el sector agropecuario y las inversiones en marcha.

“Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra Provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron desde la Liga.

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También plantearon la necesidad de generar condiciones para la llegada de capitales a la Argentina y a los municipios bonaerenses. “Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura”, expresaron los intendentes, quienes sostuvieron que esos desembolsos deben fortalecer las capacidades de los territorios.

La Liga cuestionó una posible reducción de la Zona Fría

El encuentro incluyó el debate sobre la Ley de Zona Fría, cuyo beneficio alcanza a usuarios de gas de Bahía Blanca y otros 92 municipios de la provincia. Los intendentes respaldaron el reclamo local ante una eventual reducción del alcance del régimen.

Según indicaron, la medida impactaría de forma directa sobre más de 3 millones de familias bonaerenses. Los integrantes de la Liga afirmaron que el descuento representa un alivio concreto en las facturas de los hogares alcanzados.

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“Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades”, manifestaron. Y agregaron que las administraciones municipales deben ser consideradas cuando las decisiones nacionales tienen efectos sobre la vida cotidiana de la población.

La recorrida integra una agenda provincial de los municipios

La visita a Bahía Blanca se inscribe en el trabajo que la Liga viene realizando en diferentes regiones de la provincia, con una agenda compartida sobre desarrollo productivo, infraestructura y empleo.

La organización está integrada, entre otros, por Achával, Susbielles, Otermín, Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Marisa Fassi, de Cañuelas; Granados; Mantegazza; Hernán Arranz, de Monte Hermoso, y Juan de Jesús, del Partido de La Costa.

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