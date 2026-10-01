Política

La Liga de Intendentes respaldó en Bahía Blanca el reclamo por la Zona Fría

Los jefes comunales recorrieron el puerto y entidades productivas de la ciudad, y alertaron que una eventual reducción del beneficio afectaría a más de 3 millones de familias bonaerenses

liga de intendentes bahía blanca
Guardar

La Liga de Intendentes llevó a Bahía Blanca una agenda centrada en producción, empleo e infraestructura, y respaldó el reclamo para sostener los beneficios de la Ley de Zona Fría, que alcanzan a 93 municipios bonaerenses y a más de 3 millones de familias, según plantearon los jefes comunales.

La actividad se realizó el 30 de septiembre y reunió al intendente anfitrión, Federico Susbielles, con sus pares Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Gastón Granados, de Ezeiza. El encuentro formó parte de una serie de recorridas de la Liga por distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Los intendentes analizaron el potencial del puerto, la industria y el campo

Durante la jornada, la delegación visitó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. Allí abordaron experiencias vinculadas con la actividad productiva y las posibilidades de desarrollo de la ciudad.

Los jefes comunales intercambiaron diagnósticos sobre las capacidades de cada distrito y la necesidad de transformarlas en fuentes de trabajo y oportunidades. En el caso de Bahía Blanca, la agenda puso el foco en el puerto, la industria, el sector agropecuario y las inversiones en marcha.

Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra Provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron desde la Liga.

PUBLICIDAD

También plantearon la necesidad de generar condiciones para la llegada de capitales a la Argentina y a los municipios bonaerenses. “Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura”, expresaron los intendentes, quienes sostuvieron que esos desembolsos deben fortalecer las capacidades de los territorios.

liga de intendentes bahía blanca

La Liga cuestionó una posible reducción de la Zona Fría

El encuentro incluyó el debate sobre la Ley de Zona Fría, cuyo beneficio alcanza a usuarios de gas de Bahía Blanca y otros 92 municipios de la provincia. Los intendentes respaldaron el reclamo local ante una eventual reducción del alcance del régimen.

Según indicaron, la medida impactaría de forma directa sobre más de 3 millones de familias bonaerenses. Los integrantes de la Liga afirmaron que el descuento representa un alivio concreto en las facturas de los hogares alcanzados.

“Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades”, manifestaron. Y agregaron que las administraciones municipales deben ser consideradas cuando las decisiones nacionales tienen efectos sobre la vida cotidiana de la población.

La recorrida integra una agenda provincial de los municipios

La visita a Bahía Blanca se inscribe en el trabajo que la Liga viene realizando en diferentes regiones de la provincia, con una agenda compartida sobre desarrollo productivo, infraestructura y empleo.

La organización está integrada, entre otros, por Achával, Susbielles, Otermín, Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Marisa Fassi, de Cañuelas; Granados; Mantegazza; Hernán Arranz, de Monte Hermoso, y Juan de Jesús, del Partido de La Costa.

Temas Relacionados

IntendentesBahía BlancaSubsidios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jairo Guzmán, el diputado libertario que se enfrentó a Grabois: “Si no estuviera haciendo un acting, habría que hacerle un control psicológico”

El legislador de La Libertad Avanza se refirió al escándalo que protagonizó ayer junto a su par de Fuerza Patria durante el debate por un proyecto sobre la soberanía de las islas Malvinas

Jairo Guzmán, el diputado libertario que se enfrentó a Grabois: “Si no estuviera haciendo un acting, habría que hacerle un control psicológico”

El vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance visitará la Argentina en noviembre

La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales en Washington. Aún no hay agenda confirmada, pero se espera un encuentro formal con Javier Milei. La visita consolidará el lazo con la administración de Donald Trump y marcará un nuevo hito en la relación bilateral

El vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance visitará la Argentina en noviembre

La emoción de una senadora peronista por asumir la vicepresidencia interina de la Nación: “Me siento honrada”

Se trata de Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, quien reemplaza a Victoria Villarruel hasta su regreso del Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid. Entre 2019 y 2023, fue diputada nacional dentro del Frente de Todos

La emoción de una senadora peronista por asumir la vicepresidencia interina de la Nación: “Me siento honrada”

Pablo Quirno a los empresarios de IDEA: “Pedían previsibilidad, Milei devolvió años al cálculo empresario”

Desde París, el funcionario sostuvo que el orden fiscal, la desregulación y el respeto contractual cambiaron el escenario para las compañías. RIGI, acuerdos comerciales y el pedido de inversiones

Pablo Quirno a los empresarios de IDEA: “Pedían previsibilidad, Milei devolvió años al cálculo empresario”

Causa Malvinas: el Gobierno rechazó las críticas de Reino Unido y desafía a las autoridades británicas a dirimir el caso Sea Lion en la justicia internacional

Mediante un comunicado oficial, la Cancillería respondió a la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran, que ayer trasladó a la embajadora argentina Mariana Plaza el descontento por la decisión de Javier Milei de impulsar un arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero en las islas

Causa Malvinas: el Gobierno rechazó las críticas de Reino Unido y desafía a las autoridades británicas a dirimir el caso Sea Lion en la justicia internacional

DEPORTES

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

Se filtró una imagen del proyecto de la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el detalle que causó furor

TELESHOW

Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

El llamativo video de Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó tras la polémica con La Joaqui: “Yo lo amo a él”

En fotos: la presentación de Mafalda Inmersiva reunió a famosos, artistas y escritores

Barbie Simons tuvo un percance con su look durante su participación en Es mi sueño: “Casi me mato”

Romina Uhrig confirmó su nuevo romance y respondió las acusaciones de Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Rafael Ferrer, el artista puertorriqueño que derritió hielo en el MoMA y desafió al mercado del arte durante seis décadas

Murió Rafael Ferrer, el artista puertorriqueño que derritió hielo en el MoMA y desafió al mercado del arte durante seis décadas

El agotamiento como modo de vida en Cuba y la emigración como horizonte inalcanzable para muchos

Más de 12 mil citas de pacientes reprogramadas por conflicto médico en Honduras

Tragedia en Panamá: hallan muertos a dos participantes de un curso de rescate en montaña

Benjamin Netanyahu: “Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista”