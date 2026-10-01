Política

La emoción de una senadora peronista por asumir la vicepresidencia interina de la Nación: “Me siento honrada”

Se trata de Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, quien reemplaza a Victoria Villarruel hasta su regreso del Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid. Entre 2019 y 2023, fue diputada nacional dentro del Frente de Todos

Moisés publicó un video en sus redes: un ida y vuelta con un colega sobre el por qué de su interinato vicepresidencial

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La legisladora Carolina Moisés asumió de forma transitoria la vicepresidencia de la Nación y presidencia del Senado ante las ausencias de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala.

Permanecerá en el cargo hasta el sábado 3 de octubre, mientras el presidente Javier Milei se encuentre de viaje en París, con motivo del Argentina Week, y Villarruel cumpla su visita oficial en Madrid, como integrante del Foro Parlamentario Iberoamericano.

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Victoria Villarruel y senadores junto al rey de España
Victoria Villarruel y senadores junto al rey de España, en Madrid

Moisés, senadora nacional por Jujuy, del bloque Convicción Federal (vía Alianza Unión por la Patria), ocupa la vicepresidencia del Senado y, por ese cargo, integra la línea de sucesión presidencial.

Ante dicho interinato, Moisés publicó en sus redes sociales posteó: “Un día llegué a Buenos Aires a estudiar Ciencias Políticas con sólo 17 años, recuerdo se sentimiento hoy que me toca la responsabilidad de estar a cargo de la Vicepresidencia Interina de la Nación”. Y agregó: “Hoy me siento honrada de ocupar este lugar y poder representar a cada mujer jujeña, que estudia, trabaja incansablemente, no se rinde y logra cumplir sus sueños!”. Y en su cuenta de Instagram posteó un video al respecto comentando la novedad, en un risueño ida y vuelta con un colega.

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Quién es Carolina Moisés

Aparte de su cargo senatorial, Moisés preside el Club Sociedad Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano, también integra el PJ Digital y participa en actividades vinculadas con la gobernanza y las nuevas tecnologías.

Carolina Moisés es la vicepresidenta interina de la Nación hasta el regreso de Victoria Villarruel de España
La senadora Carolina Moisés preside el Club Gimnasia y Tiro de San Pedro, Juuy (Facebook)

Entre 2019 y 2023, fue diputada nacional por Jujuy dentro del Frente de Todos, con participación en la defensa de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ya había ocupado una banca en la Cámara de Diputados entre 2005 y 2009, período en el que promovió la Ley de Medios. Además, ejerció dos mandatos como diputada provincial y presidió comisiones de Educación y Cultura y de Pueblos.

Entre 2013 y 2015 se desempeñó como secretaria de Estado en la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional, desde donde impulsó un programa de desarrollo económico provincial vinculado con el corredor bioceánico.

Su actividad social está enfocada en trasladar a la capital argentina las necesidades de las más de 60 localidades jujeñas y representar la diversidad cultural y productiva de la provincia.

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