Uber Mujeres llega a Colombia: conductoras al volante para aumentar la seguridad y confianza de las pasajeras

Uber Mujeres comenzó a operar de manera gradual en Bogotá, Medellín y Cali esta semana. (Uber)

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Uber lanzó en Colombia una nueva opción dentro de su aplicación que permite a las usuarias elegir realizar sus trayectos, preferiblemente, con conductoras mujeres. La medida, que busca ampliar las alternativas de movilidad para quienes usan la plataforma, comenzará a funcionar de manera gradual esta semana en Bogotá, Medellín y Cali.

La nueva función, denominada Uber Mujeres, se presenta como el resultado de un recorrido que la compañía inició hace cinco años. En 2021, Uber lanzó Uber Ellas, una opción que permitía a las conductoras decidir si querían realizar trayectos exclusivamente con usuarias mujeres. Esa experiencia, sumada a lo que la empresa recogió de sus usuarias, dio origen a la nueva alternativa.

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“Uber Mujeres es el siguiente paso de un camino que comenzó escuchando a las mujeres”, afirmó Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región Andina. “Esa experiencia, sumada a lo que escuchamos de nuestras usuarias, dio origen a Uber Mujeres, una nueva opción para que ellas también puedan decidir cómo quieren moverse”, agregó.

La opción permite a las usuarias elegir realizar sus trayectos, preferiblemente, con conductoras. (Europa Press)

El número de conductoras activas en la aplicación creció más de 1.000% durante los últimos cinco años, según datos de la compañía. Esta cifra respalda la decisión de ampliar las alternativas dirigidas a las usuarias que buscan otras opciones de desplazamiento.

Una encuesta interna respalda la demanda de la nueva opción

Una encuesta realizada por Uber a un grupo de usuarias en Colombia arrojó que el 84% valoraría una opción que les permitiera movilizarse, preferiblemente, con conductoras. El mismo relevamiento indica que el 96% considera que Uber Mujeres responde a sus necesidades de movilidad.

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Según la encuesta, las situaciones en las que más se contemplaría el uso de esta alternativa son los trayectos nocturnos y los desplazamientos en solitario.

Una encuesta de Uber reveló que el 84% de las usuarias valoraría esta alternativa de movilidad. (AP Foto/Rick Rycroft)

“No todas las mujeres se mueven de la misma manera ni tienen las mismas preferencias”, señaló Mendoza. “Por eso queremos ofrecerles más opciones dentro de la app de Uber para que cada una pueda decidir qué funciona mejor para ella en cada momento”, completó la ejecutiva.

Tres formas de acceder a la nueva función

El despliegue de Uber Mujeres será progresivo y dependerá de la disponibilidad de conductoras en cada ciudad. La aplicación ofrecerá tres vías de acceso: la solicitud de un trayecto inmediato, sujeta a la oferta de conductoras en ese momento; la Reserva, que permite programar el viaje con anticipación, y la configuración de la opción como Preferencia para futuras solicitudes.

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Para activar esta última alternativa, las usuarias deben ingresar a la sección “Cuenta” dentro de la aplicación, desplazarse hasta “Preferencias de trayecto” y seleccionar la opción “Prefiero trayecto con arrendadoras”. La disponibilidad efectiva del servicio quedará determinada por el número de conductoras disponibles en cada momento y ciudad.

Las usuarias pueden configurar la preferencia desde la sección "Cuenta" de la aplicación. (Uber)

Un fallo judicial que destaca la importancia de estas iniciativas

El lanzamiento de Uber Mujeres se produce semanas después de que un tribunal de Estados Unidos condenara a Uber a pagar 40 millones de dólares a los padres de una pasajera que murió atropellada en una autopista de California en agosto de 2023, tras ser obligada a descender del vehículo junto a una amiga.

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El fallo, surgido de un proceso de arbitraje realizado en marzo en Los Ángeles, determinó que la compañía controla elementos centrales de la experiencia del viaje y que por ese motivo no puede trasladar toda la responsabilidad de seguridad a los conductores que operan mediante su plataforma.

La empresa había argumentado que su función se limita a ofrecer un software que vincula a usuarios con conductores externos, clasificados como contratistas independientes bajo la legislación de California, pero la justicia rechazó esa interpretación para el caso. Tras la sentencia, Uber informó que refuerza sus políticas de seguridad mediante nuevas tecnologías, medidas de protección y directrices dirigidas a evitar que los conductores dejen a pasajeros en lugares peligrosos.

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