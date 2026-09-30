Cuántos sueldos promedio se necesitan para comprar el auto 0 km más barato del mercado

La relación entre los ingresos y los precios de los autos y el combustible, permiten saber si tener un auto es más caro o más barato hoy en Argentina respecto a los dos años previos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Cada tanto, una buena forma de saber si los autos 0 km están más caros o más baratos que algunos meses atrás, es comparar el índice del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) con el precio de los modelos más accesibles del mercado automotor.

El Ripte es un indicador oficial de Argentina que mide el promedio de las remuneraciones de los trabajadores registrados, es decir empleados en relación de dependencia del sector privado y del sector público, que cuentan con una antigüedad mínima continua de al menos un año.

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Ese índice es mensual pero se actualiza aproximadamente cada 45 días, por lo cuál todavía está vigente el que se elaboró con las cifras de julio de 2026, aunque se actualizará en los próximos días. El Ripte actual es de 1.946.028,12 pesos.

La comparación es válida este año en particular, porque tras un primer semestre con los precios de los automóviles 0 km casi sin variaciones de un mes a otro, a partir de junio se empezaron a aplicar aumentos leves en la mayoría de los casos, y algo más altos en algunas automotrices en particular.

Sin embargo, como las ventas no pudieron igualar las cifras de 2025 y una de las razones que esgrimen los ejecutivos de la industria es que hay una caída del poder de compra de los ahorristas, es apropiado hacer una buena comparación de la evolución de los precios de los autos 0 km en relación al salario actual, y compararla con la situación de 2025 y la de 2024, los dos períodos del actual Gobierno.

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Actualmente hacen falta 14,5 salarios registrados para comprar un Renault Kwid

Hoy, el auto más económico es el JMEV Easy 3, un auto chino 100% eléctrico, que se vende en USD 16.900, es decir $26.110.500, pero que tiene un precio promocional del importador para posicionarlo como el vehículo de precio más accesible.

Sin embargo, esa condición debe considerarse junto con el hecho de que se trata de un vehículo eléctrico que ingresó al país sin pagar aranceles de importación, dentro del cupo establecido por el Gobierno. Por ese motivo, su disponibilidad está limitada a un número reducido de unidades.

Por eso, resulta más adecuado tomar como referencia al modelo que, hasta hace dos meses, fue el más accesible del mercado. El Renault Kwid mantuvo esa posición durante todo 2025 y la primera mitad de este año. Con un precio de lista de $28.300.000, se requieren 14,5 salarios para comprar una unidad.

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El año pasado, el índice establecía un salario promedio de $1.510.680,81, mientras que el precio de lista de agosto del auto era de 22.160.000 pesos. Con esos números, se requería sumar 14,6 salarios para poder comprar el mismo vehículo.

Pero si la comparación se hace con respecto a agosto de 2024, el Ripte vigente era $994.681,38 y el auto más barato era el Fiat Mobi Trekking, ya que el Renault Kwid todavía no había regresado al mercado argentino. El precio del Mobi era de $19.005.000, por lo tanto, comprar una unidad 0 km requería ahorrar 19,1 salarios.

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Como referencia de precios, cuando Renault lanzó el Kwid en diciembre de 2024, el precio de lista era un 6% más barato que el Fiat Mobi, por lo tanto, esa variación del precio del vehículo de acceso del mercado podría incorporarse para hacer más ajustada la comparación. Si el precio del Mobi fuera un 6% más barato, es decir, $17.864.000, en 2024, de todos modos hubieran sido necesarios 18 sueldos para comprar el vehículo.

Como primera conclusión, este último año, comprar un auto nuevo requiere ahorrar un 0,7% menos que el año pasado, pero acceder a un auto implica ahorrar un 19,4% menos que en agosto de 2024.

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La relación entre el Ripte y el precio del litro de nafta Súper también es válida, porque es la variable que influye en el costo de uso de un auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación con el litro de nafta

Comprar un auto es una cosa; mantenerlo en funcionamiento, otra diferente. El costo del combustible también debe incluirse en la cuenta: con la nafta Súper a $2.080 por litro y un tanque de 38 litros, como el del Renault Kwid, llenarlo por completo cuesta 62.400 pesos.

Si se hace la comparación entre el Ripte y la cantidad de tanques de nafta que se pueden cargar, la ecuación arroja un resultado de 31,2 tanques por mes.

Hace un año, el litro de nafta estaba $1.250, por lo tanto, llenar el mismo tanque de un Renault Kwid costaba $47.500, y con un sueldo del Ripte se podían cargar 31,8 tanques.

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La diferencia es mínima: se puede llenar medio tanque menos por mes, lo que muestra un cierto equilibrio entre salarios formales y costo del combustible en el último año.

Y nuevamente, si la comparación se hace respecto a 2024, en agosto de ese año el litro de nafta Súper tenía un precio de $1.060, mientras el índice del Ripte vigente, correspondiente a julio 2024, establecía un salario promedio de 994.681,38 pesos.

Así, llenar un tanque de 38 litros de nafta súper implicaba un gasto de $40.280, por lo tanto, con un salario promedio formal se podían cargar 24,7 tanques de nafta. Aquí, la brecha se puede apreciar, porque en dos años se mejoró la capacidad de compra de combustible un 26,3 por ciento.

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