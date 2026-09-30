La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 visitará los 50 estados de Estados Unidos por primera vez en la historia (REUTERS/Christian Hartmann)

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La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 partirá desde Atlanta en la primavera de ese año y recorrerá los 50 estados de Estados Unidos antes de llegar a la Ciudad de los Ángeles para la ceremonia de apertura, fijada para el 14 de julio.

El anuncio lo realizó LA28, comité organizador de los Juegos, el 29 de septiembre de 2026. Será la primera vez en la historia que la llama olímpica visite cada uno de los estados del país norteamericano, incluidos Hawái, Dakota del Norte y Dakota del Sur, que nunca antes habían formado parte de un relevo, repasó The Athletic.

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El recorrido de la llama olímpica iniciará en Atlanta y finalizará el 14 de julio de 2028 en California para la ceremonia de apertura (REUTERS/Kacper Pempel)

La elección de Atlanta como punto de partida en suelo estadounidense tiene un peso simbólico: en 1996, esa ciudad acogió los Juegos Olímpicos de Verano del Centenario, los últimos celebrados en Estados Unidos antes de Los Ángeles 2028.

En aquella ceremonia la nadadora Janet Evans, cinco veces medallista olímpica, le entregó la antorcha a Muhammad Ali, quien, con el brazo tembloroso por el Parkinson, encendió el pebetero ante el mundo. Esa imagen sigue siendo uno de los momentos más reconocidos de la historia olímpica moderna.

Cassey Wasserman, presidente de LA28, y Andre Dickens, alcalde de Atlanta, explicaron que la elección de esta ciudad rinde homenaje a los Juegos Olímpicos de 1996 (Europa Press)

El recorrido será uno de los más grandes de la historia olímpica

La llama se encenderá en Olimpia, Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, antes de iniciar su travesía por territorio estadounidense. La ruta completa se dará a conocer en 2027, pero LA28 anticipó en su anuncio que el relevo pasará por monumentos y sitios reconocidos internacionalmente, se detendrá en eventos deportivos y culturales de relevancia, y habrá celebraciones en ciudades seleccionadas a lo largo del país.

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El relevo olímpico de los Juegos Los Ángeles 2028 comenzará en Atlanta y se confirmó que será el primero en cubrir la totalidad del país y uno de los más extensos de la historia olímpica.

Para dimensionar la escala del operativo: cuando la ciudad californiana albergó los Juegos en 1984, el relevo involucró a 3.636 portadores y cubrió 15.000 kilómetros a través de 33 estados.

En 2002, durante los últimos Juegos de Invierno también celebrados en suelo estadounidense, la antorcha pasó por 46 estados. Leslie Evans, vicepresidenta de estrategia de asociaciones de US Olympic & Paralympic Properties, indicó que la dimensión del relevo actual será “considerablemente mayor” que la de ediciones anteriores, aunque no precisó cifras exactas.

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El operativo del relevo para 2028 superará el alcance de las ediciones olímpicas estadounidenses de 1984 y 2002 (REUTERS/Mike Blake)

El relevo paralímpico partirá de Inglaterra, y su punto de inicio en EE. UU. se anunciará después

Concluidos los Juegos Olímpicos en agosto de 2028, comenzará el relevo paralímpico. La llama de los Juegos Paralímpicos se encenderá en Stoke Mandeville, en el Reino Unido, considerada la cuna del movimiento paralímpico.

Los Paralímpicos de Los Ángeles arrancarán el 15 de agosto. La ciudad sede acogerá los Juegos Paralímpicos por primera vez en su historia. Según Associated Press, la ciudad de partida del relevo en Estados Unidos no se definió aún.

El relevo paralímpico comenzará en Stoke Mandeville, Reino Unido, la cuna histórica del movimiento paralímpico (AP Foto/Thomas Krych)

Los ciudadanos podrán postularse para ser portadores de la antorcha

Además de figuras del deporte, el público general tendrá la posibilidad de llevar la antorcha a través de un proceso de nominaciones cuyas condiciones se comunicarán más adelante.

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Janet Evans, quien hoy se desempeña como directora de asuntos de atletas en LA28, señaló que la experiencia del Mundial de Fútbol 2026 —que llevó partidos a 11 ciudades estadounidenses y campos base a más de 20— demostró el nivel de interés del público por este tipo de eventos.

La organización de Los Ángeles 2028 proyecta un alto entusiasmo popular tras el antecedente del Mundial de Fútbol 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

“El Mundial nos mostró que el fanatismo es real y que la gente quiere ser parte de algo emocionante”, afirmó Evans en declaraciones a The Athletic. Además concluyó: “Vamos a tener un verano bastante divertido en menos de dos veranos a partir de ahora”.