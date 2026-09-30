OpenAI planea recibir USD 30.000 millones de inversores: la empresa costaría 1,4 billones de dólares

OpenAI negocia una nueva ronda de financiamiento de 30.000 millones de dólares para alcanzar una valuación de 1,4 billones. (REUTERS/Carlos Barria//File Photo)

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OpenAI negocia con inversores una nueva ronda de financiamiento de al menos USD 30.000 millones que llevaría su valuación a unos 1,4 billones de dólares, informó Bloomberg.

Según la agencia, las negociaciones se encuentran en una etapa temprana y podrían cambiar. De concretarse, la ronda funcionaría como un puente de capital privado en lugar de la salida a bolsa que la empresa había contemplado para este año, pero que finalmente no se concretó y por ahora no tiene fecha establecida.

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La cifra representaría un salto respecto de la última ronda conocida de la compañía: en marzo, OpenAI recaudó 122.000 millones de dólares en una operación que la valuó en 852.000 millones, con Amazon, Nvidia y SoftBank como principales inversores y Microsoft también participando.

Cómo sería el salto en los ingresos de OpenAI

El ingreso anualizado de OpenAI superó los 40.000 millones de dólares en agosto, un salto del 70% desde julio, según había reportado Bloomberg semanas atrás. La cifra es una proyección basada en el ritmo de ventas de un período determinado, no una medición directa de ingresos anuales ya facturados.

La nueva inyección de capital ubicaría a la empresa por encima de Anthropic en el mercado privado. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

De cerrarse en los términos actuales, la nueva valuación volvería a ubicar a OpenAI por encima de Anthropic, su principal competidora, que había superado momentáneamente a la compañía de Sam Altman a comienzos de año en el mercado privado.

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La ronda llega después de que Altman descartara una salida a bolsa durante 2026 para priorizar la seguridad de sus modelos. “Creo que es inaceptable estar tomando algo así como un 10% de posibilidades de matar a todos para fines de la década”, dijo el ejecutivo a la revista Fortune, en referencia a las advertencias de otros actores del sector sobre los riesgos de la inteligencia artificial avanzada.

OpenAI frena el desarrollo de su IA

Esta semana, OpenAI anunció que no lanzará GPT-6.1 Astra, la versión más avanzada de su modelo insignia, después de determinar que el sistema mostraba una disposición alta a engañar a los usuarios sobre sus propias acciones. En su lugar, la empresa presentó una versión más económica llamada Sol.

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Altman también respaldó una propuesta del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para frenar el desarrollo de los modelos más avanzados de IA e incorporar evaluadores externos que auditen su seguridad.

Sam Altman descartó la salida a bolsa para concentrar los esfuerzos en la seguridad de los modelos de inteligencia artificial. (REUTERS/Carlos Barria)

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, había advertido puertas adentro que un crecimiento de ingresos más lento podría dejar a la empresa sin capacidad para cumplir sus contratos futuros de cómputo, según informó The Wall Street Journal. Friar también planteó dudas sobre si la compañía estaba en condiciones de cumplir con los requisitos regulatorios del mercado bursátil en los plazos que prefería Altman.

La presión regulatoria se suma a una serie de incidentes con agentes de IA de la empresa, entre ellos episodios vinculados a la plataforma Hugging Face y a un sitio web del gobierno de Australia, que OpenAI todavía investiga.

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Qué viene ahora para la empresa de ChatGPT

El anuncio de la ronda coincidió con la jornada de DevDay, la conferencia anual para desarrolladores de OpenAI, donde la empresa presentó Dots, un asistente que ejecuta tareas de forma autónoma a través de aplicaciones como Slack y Teams con supervisión limitada.

Según Bloomberg, la compañía también recortó algunos límites de uso disponibles para los suscriptores de su plan de 200 dólares mensuales, en medio del esfuerzo por sostener el ritmo de gastos que exige la expansión de su infraestructura.

La firma presentó el asistente autónomo Dots durante la conferencia anual para desarrolladores DevDay. (REUTERS/Carlos Barria)

Las fuentes consultadas por la agencia insistieron en que ningún monto ni la estructura final de la ronda están cerrados, y que el resultado dependerá de cómo avancen las conversaciones con los inversores en las próximas semanas.

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