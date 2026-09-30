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Perdió a un hijo el 7 de octubre y su hija vivió el terror del vuelo Dubái-Tel Aviv: “Estaban seguros de que iban a morir”

Yasmin Abukasis relató lo que su hija le contó por teléfono tras el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: gritos, un cuchillo y “mucha sangre”

Yasmin Abukasis es la madre de Miriam Shira Ochayon Abukasis, una pasajera que volvía de Bangkok y tomó en Dubái el vuelo FZ1073 de Flydubai hacia Tel Aviv.
Yasmin Abukasis es la madre de Miriam Shira Ochayon Abukasis, una pasajera que volvía de Bangkok y tomó en Dubái el vuelo FZ1073 de Flydubai hacia Tel Aviv.
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Yasmin Abukasis esperaba desde hacía once meses el regreso de su hija a Israel. El miércoles recibió una llamada desde Arabia Saudita: la hija, ya en tierra, le contó que durante el vuelo oyó gritos, vio sangre y creyó, junto con el resto de los pasajeros, que el avión se estrellaba. “Estaban seguros de que iban a morir”, relató la madre. “Y eso no es posible, porque mi hijo Eviatar murió el 7 de octubre”, agregó.

Un relato minutos después del aterrizaje

El piloto atacado fue atendido en el avión de Dubai
El piloto atacado fue atendido en el avión de Dubai

Abukasis es la madre de Miriam Shira Ochayon Abukasis, que venía de Bangkok y tomó en Dubái el vuelo FZ1073 de Flydubai hacia Tel Aviv. Habló con Reuters poco después de que su hija la llamara desde Tabuk, donde el avión hizo un aterrizaje de emergencia. Su relato es lo que su hija le contó por teléfono, no un testimonio directo.

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Según ese relato, la joven oyó gritos pidiendo ayuda y un caos que, según entendió, involucraba a los pilotos. El avión empezó a perder el control y los pasajeros gritaron. Pasados unos minutos, dos pilotos tomaron los mandos. Varios israelíes corrieron hacia un hombre que había sacado un cuchillo e intentó matar a un piloto: le sujetaron la mano y lo redujeron contra el piso. “Había mucha sangre alrededor”, dijo la madre. Su hija le describió “un momento de locura, un estrés enorme”, y contó que ella y otros pasajeros gritaron “Shema Israel” y rezaron salmos.

“No es posible”: un hijo caído en Kissufim

Eviatar Ochayon Abukasis, sargento de 22 años y conductor de ambulancias en el Batallón 51 de la Brigada Golani, murió el 7 de octubre de 2023 defendiendo el puesto militar de Kissufim, cerca de Gaza, según The Times of Israel. Ese día iba a ser el último de su servicio activo, y fue enterrado el 11 de octubre en el monte Herzl, en Jerusalén. Su madre lo definió entonces ante Radio del Ejército como “un chico mágico, muy especial… un alma gentil”.

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“Quiero agradecer a Dios y a la gente que ayudó allí. Mi hija está a salvo, está en tierra”, dijo Abukasis. Agregó que ella también estaba muy afectada y que le costaba hablar: “Esperaba a mi hija hace once meses y escuché esta historia loca”.

Qué dicen otros pasajeros y las autoridades

También se reportaron daños en el fuselaje del avión como consecuencia de las bruscas maniobras realizadas durante el vuelo a raíz del incidente
También se reportaron daños en el fuselaje del avión como consecuencia de las bruscas maniobras realizadas durante el vuelo a raíz del incidente

Otros pasajeros contaron a medios israelíes que vieron sangre en la cabina y que israelíes sentados adelante enfrentaron al agresor durante el descenso. Según el Canal 12, viajaban además dos pilotos en ropa civil. Ynet y otros medios israelíes, citando fuentes de ese país, señalan que el sospechoso sería el copiloto, un ciudadano de Omán, y que el herido es el capitán, de Emiratos Árabes Unidos. Ninguna autoridad lo confirmó.

Israel investiga si fue un intento de atentado, aunque también se examina un episodio de salud mental, y la causa de la agresión sigue sin aclararse. La oficina de Benjamin Netanyahu descartó un intento de secuestro. Flydubai confirmó que el vuelo “experimentó un incidente” y aterrizó de forma segura en Tabuk.

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