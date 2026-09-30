América Latina

Uruguay enfrió la reforma del aborto por la visita de León XIV: reclaman que el gobierno avance

El gobierno había planteado cuatro modificaciones a la norma, pero en el oficialismo consideran que no es oportuno abrir el debate antes de la visita papal. El plan contempla ampliar el plazo legal de 12 a 14 semanas

Organizaciones reclaman en Uruguay cambios en la ley de aborto
Organizaciones reclaman en Uruguay cambios en la ley de aborto
Guardar

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay se había puesto como uno de sus objetivos para la gestión hacer cuatro cambios a la ley de aborto, aprobada en 2012. Pero las modificaciones –que incluían elevar de 12 a 14 semanas de embarazo el plazo legal para realizarse el procedimiento– se enfriaron luego de confirmada la llegada del papa León XIV al país. Mientras, organizaciones sociales le reclaman a las autoridades celeridad en el tema.

De hecho, hace un mes hubo una reunión entre académicos, ONG y autoridades sanitarias en las que hubo un consenso en que son necesarios los cambios, informó El Observador. Sin embargo, senadores y diputados de la coalición de izquierda Frente Amplio señalaron que no era conveniente dar ese debate por la cercanía de la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

PUBLICIDAD

Aunque sin nombres, el artículo periodístico señala que los legisladores del oficialismo expresaron que no es momento de hacer olas ni de “comprarle un problema” al gobierno de Orsi, dada la cercanía de una visita que será especial para los católicos.

Imagen IKN4ZMLWARDRPNI3234Y5FJNTM

León XIV llegará al país el próximo 6 de noviembre y se quedará hasta el 8, estrenando así su visita a la región, que incluirá la llegada a Argentina y Perú. En Uruguay, el papa recorrerá Montevideo, Florida y Paysandú.

Este enfriamiento de la discusión generó que una decena de organizaciones de derechos sexuales y reproductivos solicitaran reuniones con autoridades del gobierno y del Parlamento para manifestarse sobre la necesidad de avanzar en los cambios al aborto legal, informó el semanario Búsqueda.

PUBLICIDAD

Las organizaciones sociales están interesadas en transmitir las preocupaciones que consideran que existen en torno a las limitaciones de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2012 en Uruguay. Esta norma no tuvo modificaciones desde que fue aprobada y activistas entienden que es tiempo de flexibilizar procedimientos.

A
A

Estas organizaciones sociales pidieron reuniones con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con la Bancada Bicameral Femenina.

En el Frente Amplio uruguayo no hay una posición unánime sobre este tema, según este medio. En el Poder Ejecutivo algunos jerarcas consideran que el aborto implica un debate que “polariza” y que no es el momento oportuno para darla previo a la visita papal. Legisladores y activistas creen que es necesario reinstalar esta discusión con la izquierda en el gobierno, pero comparten que conviene esperar hasta 2027.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay convocó hace más de un año a una Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos, que no era citada desde 2019, para tratar este tema.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)
El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Uno de los asuntos que “más se reivindicó” en esa comisión fue el pasaje del límite general para solicitar un aborto de 12 a 14 semanas, informó meses atrás el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, en declaraciones a El País. Este último plazo hoy solo aplica para excepciones como la violación o para los casos en los que se detecta un “proceso patológico” que derive en malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

Actualmente, la ley establece que no será delito el aborto cuando se cumplen con determinadas condiciones y procedimientos y cuando la interrupción se realiza antes de la semana 12 de gestación. De este período se eximen los casos de riesgo grave de salud de la mujer, de violación y los de malformaciones incompatibles con la vida después de nacer.

El segundo elemento apunta a una inclusión mayor de mujeres migrantes. La normativa actual establece que solo pueden acceder al aborto legal las extranjeras que tienen más de un año de residencia en el país. Un tercer elemento que buscará cambiar lo que se conoce como período de reflexión. El cuarto cambio apunta a quitar la obligatoriedad de que las mujeres sean vistas por todos los especialistas.

Temas Relacionados

aborto legalUruguayYamandú OrsiLeón XIVabortointerrupción voluntaria del embarazo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El BID advirtió sobre una brecha de USD 630.000 millones en inversión de transporte en Latinoamérica

El presidente de la entidad, Ilan Goldfajn, señaló en Miami que la región debe asignar cada año el 1,3% de su PIB para cerrar el déficit de inversiones en obras de movilidad regional

El BID advirtió sobre una brecha de USD 630.000 millones en inversión de transporte en Latinoamérica

Régimen de Cuba señala que Estados Unidos obstaculiza con sanciones las reformas que pretenden salvar una isla en agonía

Las disposiciones de Washington eliminan los viajes educativos grupales y vetan operaciones con organismos sancionados, mientras el canciller Bruno Rodríguez sostiene que la presión afecta los cambios aprobados en junio

Régimen de Cuba señala que Estados Unidos obstaculiza con sanciones las reformas que pretenden salvar una isla en agonía

Marco Rubio: “Nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”

El jefe de la diplomacia de Washington aseguró en Fox News que la Casa Blanca bloqueará cualquier uso de la isla como plataforma hostil mientras Donald Trump continúe en la presidencia y reafirmó que Cuba es un “Estado fallido”

Marco Rubio: “Nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”

Diputados de Costa Rica aplazan elección de magistrados suplentes y devuelven la lista a comisión parlamentaria

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes una moción para remitir nuevamente a la Comisión de Nombramientos la lista de aspirantes, pese a que la Sala Constitucional había ordenado continuar con el procedimiento de elección.

Diputados de Costa Rica aplazan elección de magistrados suplentes y devuelven la lista a comisión parlamentaria

El presidente del Banco de Guatemala presenta informe de gestión previo a dejar el cargo y asegura un crecimiento de 4,3% para 2026

Las estimaciones difundidas por la autoridad monetaria sitúan la expansión nacional por encima de los promedios mundial y latinoamericano, pese a las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y el encarecimiento de la logística internacional

El presidente del Banco de Guatemala presenta informe de gestión previo a dejar el cargo y asegura un crecimiento de 4,3% para 2026
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El pronóstico del tiempo en el AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá la temperatura

El pronóstico del tiempo en el AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá la temperatura

Kábala resultados del martes 29 de setiembre: conoce los números ganadores del sorteo

Precio de la gasolina en Jalisco hoy martes 29 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 30 de septiembre

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este miércoles 30 de septiembre

DEPORTES

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

Liam Gallagher adelantó detalles sobre la posible sanción al Manchester City: “Fui informado por alguien de una posición muy alta”

Scaloni inicia su segunda renovación en la selección argentina: su primera lista de convocados en 2018 y dónde está cada uno

Marcelo Espina, de ser el primer 10 de la Selección post Maradona al clic para comentar fútbol: “Hay vida después de Messi”

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

John Cusack descartó los rumores sobre un posible protagónico en Breaking Bad: “Estaba destinado a Bryan Cranston”

El relanzamiento de “Avengers: Endgame” suma escenas inéditas postcréditos que conectan la Saga del Infinito con Doomsday

De negarse a prestar su voz a 3 apariciones referidas: así Clint Eastwood dejó su marca en Los Simpson

‘El principito’ por fin tendrá una gran adaptación al cine: así es la película que se prepara con el guionista ganador del Oscar por ‘Slumdog Millionaire’

David Fincher podría salir de Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’