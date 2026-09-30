La confianza en el Gobierno cayó 5,9%: “Es un buen predictor de lo que después ocurre electoralmente”, dijo uno de los responsables del índice

La Universidad Torcuato Di Tella elabora la medición mediante una encuesta nacional a mil personas basada en cinco preguntas sobre la gestión pública

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El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 5,9% en septiembre y registró bajas en sus cinco componentes. La medición abarca a la administración de Javier Milei en Argentina, durante el mes 33 de su mandato.

Carlos Gervasoni, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, afirmó en Infobae Al Amanecer que el resultado no define un escenario electoral inmediato. “Es un número normal, típico, promedio, para esta época de la presidencia”, sostuvo.

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El responsable del Índice de Confianza en el Gobierno de la Di Tella señaló que la caída exige seguimiento durante el año electoral. Aun así, precisó que el indicador de Milei supera los niveles de varias administraciones en igual etapa.

Qué mide el Índice de Confianza en el Gobierno

Gervasoni explicó que el índice varía entre 0 y 5 puntos. La Universidad Torcuato Di Tella elabora la medición a partir de una encuesta nacional a mil argentinos.

El relevamiento reúne cinco preguntas sobre la gestión presidencial. La encuesta consulta por la evaluación general del Gobierno, la honestidad de sus funcionarios y la capacidad para resolver problemas.

El Índice de Confianza en el Gobierno registró una caída del 5,9 % en septiembre durante el mes 33 de la gestión de Javier Milei

El cuestionario también indaga sobre el bienestar de la mayoría de la población y la eficiencia en el gasto público. Gervasoni resumió el método: “El promedio de lo que la gente contesta a esas cinco preguntas es lo que definimos como la confianza”.

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El profesor señaló que los cinco componentes suelen registrar movimientos similares. En septiembre, la mayoría de esas variables mostró una baja, de acuerdo con su explicación.

La medición también presentó descensos en distintos grupos de la población. El informe registró retrocesos según zonas geográficas, edades, estratos sociales y género.

Gervasoni remarcó que el indicador no funciona como una encuesta de intención de voto. “Es una encuesta que simplemente mide actitudes hacia el Gobierno”, precisó durante la entrevista.

El nivel de confianza del actual gobierno se ubica por encima de los registros de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo período de mandato EFE/ Esteban Garay

La comparación de Milei con otros presidentes

Según detalló el docente, el Índice de Confianza en el Gobierno permite comparar el desempeño de distintas administraciones porque la universidad utiliza la misma metodología desde hace 25 años. La serie reúne cerca de 300 meses de mediciones.

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Gervasoni ubicó el dato actual de Milei en un nivel intermedio dentro de la comparación histórica. “El Gobierno está un poquito más arriba” que Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en el mes 33, afirmó.

El docente indicó que la administración actual se encuentra por debajo del registro de Néstor Kirchner en la misma etapa. A la vez, señaló que supera con distancia el nivel de Alberto Fernández.

“Está bastante más abajo de donde estaba Néstor Kirchner en su mes 33 y bastante más arriba de donde estaba Alberto Fernández”, describió Gervasoni.

El responsable del índice evitó una definición extrema sobre el resultado de septiembre. “No diría excelente ni tampoco muy malo”, expresó al evaluar la posición del Gobierno dentro de la serie.

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La capacidad predictiva del indicador respecto de los resultados electorales aumenta cuando la medición se efectúa en fechas cercanas a los comicios REUTERS/Mariana Nedelcu

La comparación incluye trayectorias diferentes entre las presidencias. Gervasoni recordó que la gestión de Eduardo Duhalde tuvo una duración atípica y que cada administración atravesó circunstancias políticas y económicas propias.

Por qué el índice no anticipa por sí solo una elección

El índice puede aportar información sobre el respaldo público de un Gobierno, aunque no anticipa por sí solo un resultado electoral. Gervasoni afirmó que la medición gana capacidad de predicción cuando se realiza cerca de una elección.

“Es un buen predictor de lo que después ocurre electoralmente, pero es un buen predictor primero, cerca de las elecciones”, explicó el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

Gervasoni planteó que una medición de agosto del próximo año ofrecería más elementos para evaluar una elección. Mencionó tanto las PASO como los comicios generales de octubre.

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El académico advirtió que las campañas, los candidatos y la configuración de la oposición pueden modificar cualquier proyección. Un Gobierno puede obtener un porcentaje similar con resultados políticos diferentes, según la competencia electoral.

Las administraciones con mayor respaldo público consiguen mejores condiciones para obtener el acompañamiento de legisladores no oficialistas REUTERS/Agustín Marcarian

“No es lo mismo que un gobierno saque 40% o 38% o 45% con la oposición fragmentada”, señaló. En ese caso, añadió, el oficialismo podría imponerse en primera vuelta.

El profesor indicó que una oposición unificada puede alterar esa relación. Gervasoni citó el caso de un oficialismo con 40% frente a una fuerza opositora que alcance 47%.

El peso político de la confianza pública

Al mismo tiempo sostuvo que los gobiernos siguen de cerca los indicadores de opinión pública porque influyen sobre su capacidad de gestión. Una administración con mayor respaldo puede encontrar mejores condiciones para impulsar leyes.

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“Cuando un Gobierno es popular, es apoyado, aun legisladores que no son oficialistas están mejor dispuestos a acompañar al Gobierno”, afirmó. El docente vinculó ese efecto con la gobernabilidad.

El Índice de Confianza en el Gobierno recibe atención del periodismo, las consultoras, los sectores productivos y los mercados financieros. Gervasoni atribuyó ese interés a la continuidad metodológica de la serie.

La Universidad Torcuato Di Tella mide el indicador desde hace un cuarto de siglo. El académico afirmó que esa continuidad permite observar cambios sin modificar la forma de elaboración.

La gestión de Javier Milei reúne mayor respaldo entre los hombres y en la población que reside fuera de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires

Gervasoni señaló que existen numerosos estudios de opinión pública con distintos niveles de conocimiento y calidad. Frente a esa diversidad, destacó la trayectoria de la universidad como referencia para analizar datos.

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“Tenemos en la Di Tella muy bien establecida esta trayectoria”, dijo. Agregó que la institución procura elaborar el indicador “sin ningún tipo de sesgo o intencionalidad política”.

Los patrones históricos que observa la Di Tella

El análisis histórico del Índice de Confianza en el Gobierno identifica un patrón frecuente al inicio de las administraciones. Gervasoni explicó que la mayoría comienza con niveles altos de apoyo y luego enfrenta descensos.

El profesor definió ese período inicial como una “luna de miel”. Según su descripción, los gobiernos suelen perder respaldo durante sus primeros meses y años, aunque la evolución no sigue una línea uniforme.

Las crisis también pueden modificar la percepción pública. Gervasoni mencionó el inicio de la pandemia de COVID-19 como el momento de mayor confianza de los últimos 25 años.

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“El momento prácticamente pico del ICG en estos veinticinco años fue en abril del 2020”, afirmó. El registro correspondió al gobierno de Alberto Fernández, después del inicio del aislamiento.

Asimismo explicó que esa suba respondió a un fenómeno conocido en la ciencia política. Durante algunas crisis, parte de la población se agrupa detrás de las autoridades nacionales.

La serie histórica de la Universidad Torcuato Di Tella acumula 25 años de mediciones continuas bajo la misma metodología

El índice de Alberto Fernández cayó en los meses posteriores, según relató el académico. La gestión terminó con uno de los niveles más bajos de toda la serie.

Inflación, campaña y diferencias territoriales

Gervasoni identificó a la inflación como una variable que afecta la confianza en el Gobierno. “Hay evidencia empírica de que la inflación es muy perjudicial” para ese indicador, afirmó.

El profesor también observó que algunas administraciones recuperan parte de su respaldo hacia el final del mandato. Relacionó ese movimiento con el inicio de las campañas electorales y una mayor comunicación oficial.

La serie histórica muestra diferencias entre sectores sociales según cada Gobierno. Gervasoni indicó que las administraciones peronistas tienden a reunir mayor apoyo entre los grupos socioeconómicos bajos.

En la gestión de Javier Milei, el índice registra mayor confianza entre los hombres y entre quienes viven fuera de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Gervasoni definió esa distribución territorial como “una cosa muy peculiar de este Gobierno”.

El docente vinculó ese comportamiento con el apoyo que La Libertad Avanza obtuvo desde la elección de Milei. Según explicó, el fenómeno aparece tanto en los resultados electorales como en las encuestas de confianza.

Informó que la Universidad Torcuato Di Tella publicó el informe de septiembre y un artículo académico sobre la evolución histórica del índice, elaborado junto con su colega Agustina de Leo.

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