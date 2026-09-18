David Vélez, creador del neobanco Nu, será asesor de inteligencia artificial en Colombia

David Vélez, fundador de Nu, fue designado como asesor de inteligencia artificial en Colombia por el presidente Abelardo de la Espriella. REUTERS/Brendan McDermid/

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“Eso significa reinventar el Gobierno, reinventar el Estado, poniendo al ciudadano en el centro de la estrategia, mejorando el acceso a servicios, bajando el costo de operación, aumentando la producción, la productividad, mejorando la educación de la gente y, además de eso, llevándole muchas más oportunidades”, dijo Vélez.

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Nu atiende a más de 140 millones de clientes. La empresa integra funciones de inteligencia artificial en sus servicios que, según explica, contribuyen a optimizarlos.

Vélez sostuvo que este proceso requiere rediseñar la gestión pública con el ciudadano como eje de las decisiones. REUTERS/Dado Ruvic

El precio de la acción de Nu Holdings (Nubank) en la Bolsa de Nueva York (NYSE: NU) es de aproximadamente USD 13,84. En la Bolsa de Valores de Colombia, dentro del Mercado Global Colombiano, cerró recientemente cerca de COP 44.100.

Nu informó que sus ingresos promedio por cliente activo fueron de aproximadamente USD 16 en el primer trimestre de 2026, frente a cerca de USD 40 en los bancos tradicionales. La empresa considera que la personalización, la venta cruzada y el asesor financiero con IA pueden contribuir a reducir esa diferencia.

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El rol de David Vélez en NuBank

David Vélez es fundador y director ejecutivo de Nubank, donde también ocupa la presidencia de la compañía.

Desde ese rol, define la visión de largo plazo y lidera la expansión regional del neobanco en Brasil, México y Colombia, así como su reciente ingreso a Estados Unidos. También impulsa el uso de inteligencia artificial para personalizar la experiencia financiera y facilitar el acceso a servicios bancarios.

Nu supera los 140 millones de clientes y utiliza herramientas de inteligencia artificial para optimizar sus productos.

Vélez creó Nubank en 2013, después de una mala experiencia al intentar abrir una cuenta en un banco tradicional de Brasil. Su objetivo fue reducir la burocracia y las altas tarifas del sistema financiero.

Cómo Nu utiliza la IA

Nu presentó su estrategia de inteligencia artificial con un modelo basado en datos propios, modelos fundacionales y herramientas de asesoramiento financiero personalizado.

La compañía busca aplicar esta tecnología en la evaluación crediticia, la atención al cliente y las operaciones internas, con el objetivo de ampliar el acceso a productos financieros y mejorar la eficiencia de sus servicios.

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El eje de la estrategia es nuFormer, un modelo fundacional propio y autosupervisado que utiliza la información acumulada por la empresa durante más de una década.

Las acciones de Nu Holdings cotizan cerca de USD 13,84 en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NU.

Según Nu, la herramienta permite tomar decisiones crediticias más precisas y extender límites de crédito de forma segura a clientes que podrían quedar excluidos de modelos menos detallados. El sistema ya opera en el principal segmento de crédito de la compañía en Brasil y su uso se expandirá a préstamos personales, México y Colombia.

Nu indicó que automatizó un laboratorio para contrastar técnicas académicas con sus datos internos, lo que redujo el ciclo de experimentación de meses a un solo día.

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Para Rohan Ramanath, gerente general de AI Core de la empresa, los modelos pueden combinar inclusión financiera y rentabilidad: “Nos permiten extender crédito de manera segura y responsable a un mayor número de personas”.

La compañía también desarrolla AI Private Banker, un conjunto de recursos de IA orientado a ayudar a los usuarios a organizar sus finanzas, gestionar deudas y tomar decisiones de crédito.

Nubank nació en 2013, luego de que Vélez enfrentara dificultades para abrir una cuenta bancaria tradicional en Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo

Algunas de esas funciones llevan al menos seis meses en pruebas y ya son utilizadas por más de 15 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con Nu.

La apuesta apunta a acercar herramientas de orientación financiera a familias de ingresos bajos y medios, que históricamente han tenido un acceso limitado a asesoramiento personalizado.

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Nu llega a Estados Unidos

Nu, conocida como Nubank, comenzó formalmente sus operaciones en Estados Unidos en septiembre de 2026.

La expansión se concretó antes de lo previsto inicialmente, a partir de una alianza estratégica, mientras la empresa aguarda la aprobación definitiva de su licencia bancaria.