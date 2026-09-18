Tecno

David Vélez, creador del neobanco Nu, será asesor de inteligencia artificial en Colombia

Este neobanco atiende a más de 140 millones de clientes y registró ingresos promedio de aproximadamente USD 16 por cliente activo durante el primer trimestre de 2026

David Vélez, fundador de Nu, fue designado como asesor de inteligencia artificial en Colombia por el presidente Abelardo de la Espriella. REUTERS/Brendan McDermid/
David Vélez, fundador de Nu, fue designado como asesor de inteligencia artificial en Colombia por el presidente Abelardo de la Espriella. REUTERS/Brendan McDermid/
Guardar
David Vélez, creador del neobanco Nu, será asesor de inteligencia artificial en Colombia. Vélez tendrá como tarea convertir a Colombia en un país nativo en inteligencia artificial.

“Eso significa reinventar el Gobierno, reinventar el Estado, poniendo al ciudadano en el centro de la estrategia, mejorando el acceso a servicios, bajando el costo de operación, aumentando la producción, la productividad, mejorando la educación de la gente y, además de eso, llevándole muchas más oportunidades”, dijo Vélez.

PUBLICIDAD

Nu atiende a más de 140 millones de clientes. La empresa integra funciones de inteligencia artificial en sus servicios que, según explica, contribuyen a optimizarlos.

Vélez sostuvo que este proceso requiere rediseñar la gestión pública con el ciudadano como eje de las decisiones. REUTERS/Dado Ruvic
Vélez sostuvo que este proceso requiere rediseñar la gestión pública con el ciudadano como eje de las decisiones. REUTERS/Dado Ruvic

El precio de la acción de Nu Holdings (Nubank) en la Bolsa de Nueva York (NYSE: NU) es de aproximadamente USD 13,84. En la Bolsa de Valores de Colombia, dentro del Mercado Global Colombiano, cerró recientemente cerca de COP 44.100.

Nu informó que sus ingresos promedio por cliente activo fueron de aproximadamente USD 16 en el primer trimestre de 2026, frente a cerca de USD 40 en los bancos tradicionales. La empresa considera que la personalización, la venta cruzada y el asesor financiero con IA pueden contribuir a reducir esa diferencia.

PUBLICIDAD

El rol de David Vélez en NuBank

David Vélez es fundador y director ejecutivo de Nubank, donde también ocupa la presidencia de la compañía.

Desde ese rol, define la visión de largo plazo y lidera la expansión regional del neobanco en Brasil, México y Colombia, así como su reciente ingreso a Estados Unidos. También impulsa el uso de inteligencia artificial para personalizar la experiencia financiera y facilitar el acceso a servicios bancarios.

Cristina Junqueira y David Vélez en el lanzamiento de Nu Global
Nu supera los 140 millones de clientes y utiliza herramientas de inteligencia artificial para optimizar sus productos.

Vélez creó Nubank en 2013, después de una mala experiencia al intentar abrir una cuenta en un banco tradicional de Brasil. Su objetivo fue reducir la burocracia y las altas tarifas del sistema financiero.

Cómo Nu utiliza la IA

Nu presentó su estrategia de inteligencia artificial con un modelo basado en datos propios, modelos fundacionales y herramientas de asesoramiento financiero personalizado.

La compañía busca aplicar esta tecnología en la evaluación crediticia, la atención al cliente y las operaciones internas, con el objetivo de ampliar el acceso a productos financieros y mejorar la eficiencia de sus servicios.

El eje de la estrategia es nuFormer, un modelo fundacional propio y autosupervisado que utiliza la información acumulada por la empresa durante más de una década.

David Vélez viste un suéter morado y pantalón gris, de pie y con las manos en los bolsillos frente a ventanales de oficina
Las acciones de Nu Holdings cotizan cerca de USD 13,84 en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NU.

Según Nu, la herramienta permite tomar decisiones crediticias más precisas y extender límites de crédito de forma segura a clientes que podrían quedar excluidos de modelos menos detallados. El sistema ya opera en el principal segmento de crédito de la compañía en Brasil y su uso se expandirá a préstamos personales, México y Colombia.

Nu indicó que automatizó un laboratorio para contrastar técnicas académicas con sus datos internos, lo que redujo el ciclo de experimentación de meses a un solo día.

Para Rohan Ramanath, gerente general de AI Core de la empresa, los modelos pueden combinar inclusión financiera y rentabilidad: “Nos permiten extender crédito de manera segura y responsable a un mayor número de personas”.

La compañía también desarrolla AI Private Banker, un conjunto de recursos de IA orientado a ayudar a los usuarios a organizar sus finanzas, gestionar deudas y tomar decisiones de crédito.

Nubank nació en 2013, luego de que Vélez enfrentara dificultades para abrir una cuenta bancaria tradicional en Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo
Nubank nació en 2013, luego de que Vélez enfrentara dificultades para abrir una cuenta bancaria tradicional en Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo

Algunas de esas funciones llevan al menos seis meses en pruebas y ya son utilizadas por más de 15 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con Nu.

La apuesta apunta a acercar herramientas de orientación financiera a familias de ingresos bajos y medios, que históricamente han tenido un acceso limitado a asesoramiento personalizado.

Nu llega a Estados Unidos

Nu, conocida como Nubank, comenzó formalmente sus operaciones en Estados Unidos en septiembre de 2026.

La expansión se concretó antes de lo previsto inicialmente, a partir de una alianza estratégica, mientras la empresa aguarda la aprobación definitiva de su licencia bancaria.

Temas Relacionados

David VélezNuInteligencia artificialMundo FintechTecnologíatecnología-noticiasColombia-NoticiasNubank

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reuniones y eventos desconocidos en tu calendario: en qué consiste esta táctica de phishing

Se estima un crecimiento de 33.000% en este tipo de ataques entre mayo y septiembre de 2026

Reuniones y eventos desconocidos en tu calendario: en qué consiste esta táctica de phishing

GTA 6 tendrá una banda sonora original en CD y vinilo: qué canciones incluirá

Rockstar Games produjo la banda sonora junto con Atlantic Records, de forma independiente al videojuego

GTA 6 tendrá una banda sonora original en CD y vinilo: qué canciones incluirá

Cómo nació Rockstar Games: la historia detrás de la compañía que convirtió a GTA en un fenómeno mundial

Antes de que existiera el estudio más provocador del entretenimiento digital, hubo una adquisición, una apuesta descabellada y un abogado dispuesto a destruirlos. Así fue cómo sobrevivieron

Cómo nació Rockstar Games: la historia detrás de la compañía que convirtió a GTA en un fenómeno mundial

iCloud+ ahora incluye Apple TV, Apple Arcade y emisoras de Apple Music: qué países acceden a este beneficio

Los suscriptores de iCloud+ en estos territorios recibirán acceso automático a los servicios adicionales son necesidad de realizar trámites

iCloud+ ahora incluye Apple TV, Apple Arcade y emisoras de Apple Music: qué países acceden a este beneficio

Detectan troyano que usa IA para controlar dispositivos Android y robar cuentas bancarias

RatHat crea una capa invisible sobre las aplicaciones bancarias para capturar contraseñas y códigos de un solo uso

Detectan troyano que usa IA para controlar dispositivos Android y robar cuentas bancarias

DEPORTES

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Asado, juegos y los últimos detalles: la intimidad del equipo argentino en la previa de la serie de Copa Davis ante Turquía

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

La cruda reflexión de Lucas Blondel sobre su paso por la selección de Suiza: “Sentía que me habían llevado por ser jugador de Boca”

La sanción que recibió Platense tras los incidentes que provocaron sus hinchas ante Fluminense en la Copa Libertadores

TELESHOW

El paseo de la China Suárez y Mauro Icardi tras las críticas: radios vintage, cuadros antiguos y look militar

El paseo de la China Suárez y Mauro Icardi tras las críticas: radios vintage, cuadros antiguos y look militar

La confesión íntima de Sofía Gonet a Virginia Lago sobre sus relaciones: "Me gusta dejarlos, jugar un poco"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef y mostró su herida: "Prefiero cortarme que quemarme"

La contundente respuesta de Moria Casán a Susana Giménez: “No soy exitosa, soy exitosísima”

Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El TSE fija en 18 millones 312 mil 373 habitantes la base demográfica para definir las corporaciones municipales de 2027

Guatemala: El TSE fija en 18 millones 312 mil 373 habitantes la base demográfica para definir las corporaciones municipales de 2027

El Niño podría costarle hasta $400 millones al Canal de Panamá

Científicos cultivaron tejido cerebral humano en ratones para estudiar trastornos neurológicos

63 años y ocho horas recorriendo La Habana: Conoce la historia de Toni, el bicitaxista

¿Cómo busca la basílica santuario del Cobre fabricar hostias en Santiago de Cuba tras meses de escasez?