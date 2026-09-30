Calendario de ANSES: cuándo cobran jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos de octubre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones. Las fechas de acreditación varían de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
Los montos correspondientes al décimo mes del año fueron actualizados mediante la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece un incremento de 1,66 % para las prestaciones previsionales y las asignaciones.
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El calendario de pagos de ANSES para octubre 2026
Durante octubre, el organismo abonará jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, pagos únicos y prestaciones por desempleo. Las fechas contemplan los feriados del mes y comienzan el jueves 8 de octubre para varios grupos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
En octubre, la jubilación mínima será de $435.748,51 y, con el bono extraordinario previsional de $70.000, el total a cobrar ascenderá a $505.748,51.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber base de $348.598,81. Con el bono completo de $70.000, el monto final de octubre será de $418.598,81.
- DNI terminados en 0: 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 13 de octubre.
- DNI terminados en 3: 14 de octubre.
- DNI terminados en 4: 15 de octubre.
- DNI terminados en 5: 16 de octubre.
- DNI terminados en 6: 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
El haber máximo, en tanto, alcanzará los $2.932.174,85 en octubre.
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo esquema de cobro que jubilados y pensionados con haberes mínimos.
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El valor general de la AUH y de la asignación por embarazo será de $156.588, mientras que en la zona 1 ascenderá a $203.565. Para hijos con discapacidad, los importes serán de $509.863 en el valor general y de $662.822 en la zona 1.
Para los trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo será de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301.
- DNI terminados en 0: 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: 13 de octubre.
- DNI terminados en 3: 14 de octubre.
- DNI terminados en 4: 15 de octubre.
- DNI terminados en 5: 16 de octubre.
- DNI terminados en 6: 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: 22 de octubre.
Asignación por embarazo
La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se pagará entre el viernes 9 y el viernes 23 de octubre, según el último número del DNI de cada titular. El monto general previsto para octubre es de $156.588 y llega a $203.565 para titulares alcanzadas por la zona 1.
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- DNI terminados en 0: 9 de octubre.
- DNI terminados en 1: 13 de octubre.
- DNI terminados en 2: 14 de octubre.
- DNI terminados en 3: 15 de octubre.
- DNI terminados en 4: 16 de octubre.
- DNI terminados en 5: 19 de octubre.
- DNI terminados en 6: 20 de octubre.
- DNI terminados en 7: 21 de octubre.
- DNI terminados en 8: 22 de octubre.
- DNI terminados en 9: 23 de octubre.
Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad
La Asignación Prenatal tiene fechas escalonadas por terminación de DNI. Sus montos van de $16.487 a $78.304, de acuerdo con el ingreso del grupo familiar; en la zona 1, el rango se ubica entre $32.231 y $78.304.
En el caso de la Asignación por Maternidad, el período de pago será único para todas las beneficiarias y el importe depende de la remuneración de cada trabajadora.
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de DNI: del 14 de octubre al 10 de noviembre.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se acreditarán en dos quincenas, sin distinción por terminación de documento.
- Primera quincena, todas las terminaciones de DNI: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
- Segunda quincena, todas las terminaciones de DNI: del 22 de octubre al 10 de noviembre.
Estos pagos alcanzan a quienes hayan cumplido los requisitos y presentado la documentación correspondiente ante ANSES. Entre octubre, los valores actualizados ascienden a $91.273 por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio.
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Pensiones No Contributivas (PNC)
Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras en comenzar a cobrarse durante octubre. El calendario se iniciará el jueves 8 y finalizará el jueves 15. Los titulares alcanzados reciben el bono extraordinario de hasta $70.000, según las condiciones previstas en el Decreto 1108/2026.
Con el refuerzo incluido, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez alcanzarán $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos llegará a $505.748,51.
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las asignaciones familiares correspondientes a las Pensiones No Contributivas se pagarán durante un período que comprende más de un mes.
Como referencia, la asignación por hijo tendrá un valor general de $156.588 y la correspondiente a hijo con discapacidad será de $509.863; los montos pueden variar según la zona de residencia.
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- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre.
Desempleo Plan 1
La Prestación por Desempleo Plan 1 se abonará entre el 22 y el 28 de octubre. Para octubre, el monto de la prestación tendrá un piso de $191.900 y un tope de $383.800, sujeto a la situación laboral y a los aportes registrados de cada beneficiario.
El cronograma queda establecido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.
Desempleo Plan 2
Los beneficiarios del Desempleo Plan 2 podrán cobrar la prestación entre el 2 y el 10 de noviembre, sin distinción por la terminación del DNI. El valor se determina de forma individual, dentro de los límites de $191.900 y $383.800 previstos para la prestación por desempleo.
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La prestación por desempleo se solicita dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o a la finalización de la relación laboral. Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de acreditación y la entidad de cobro mediante la consulta disponible en los canales oficiales de ANSES.
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