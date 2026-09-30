Economía

Calendario de ANSES: cuándo cobran jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en octubre 2026

Los haberes y las prestaciones tendrán un aumento del 1,66 % en el décimo mes del año, según lo establecido en el Boletín Oficial. El cronograma incluye las fechas de acreditación y los montos actualizados para cada beneficio

La ANSES fijó un incremento de 1,66 % para las prestaciones previsionales y asignaciones en octubre de 2026 a través de la resolución 284/2026 (REUTERS/Francisco Loureiro)
La ANSES fijó un incremento de 1,66 % para las prestaciones previsionales y asignaciones en octubre de 2026 a través de la resolución 284/2026 (REUTERS/Francisco Loureiro)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos de octubre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones. Las fechas de acreditación varían de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Los montos correspondientes al décimo mes del año fueron actualizados mediante la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece un incremento de 1,66 % para las prestaciones previsionales y las asignaciones.

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El calendario de pagos de ANSES para octubre 2026

Durante octubre, el organismo abonará jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, pagos únicos y prestaciones por desempleo. Las fechas contemplan los feriados del mes y comienzan el jueves 8 de octubre para varios grupos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

anses y jubilados
El haber mínimo jubilatorio asciende a $ 435.748,51 en octubre y suma $ 70.000 mediante el bono extraordinario previsional

En octubre, la jubilación mínima será de $435.748,51 y, con el bono extraordinario previsional de $70.000, el total a cobrar ascenderá a $505.748,51.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber base de $348.598,81. Con el bono completo de $70.000, el monto final de octubre será de $418.598,81.

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

El haber máximo, en tanto, alcanzará los $2.932.174,85 en octubre.

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.
Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
El monto máximo para los jubilados que superan el haber mínimo se ubica en $ 2.932.174,85 durante el décimo mes del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo esquema de cobro que jubilados y pensionados con haberes mínimos.

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El valor general de la AUH y de la asignación por embarazo será de $156.588, mientras que en la zona 1 ascenderá a $203.565. Para hijos con discapacidad, los importes serán de $509.863 en el valor general y de $662.822 en la zona 1.

Para los trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo será de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301.

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.
Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan en dos quincenas sin distinción por terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por embarazo

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se pagará entre el viernes 9 y el viernes 23 de octubre, según el último número del DNI de cada titular. El monto general previsto para octubre es de $156.588 y llega a $203.565 para titulares alcanzadas por la zona 1.

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre.

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación Prenatal tiene fechas escalonadas por terminación de DNI. Sus montos van de $16.487 a $78.304, de acuerdo con el ingreso del grupo familiar; en la zona 1, el rango se ubica entre $32.231 y $78.304.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el período de pago será único para todas las beneficiarias y el importe depende de la remuneración de cada trabajadora.

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El valor general de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo se establece en $ 156.588 para octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 14 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se acreditarán en dos quincenas, sin distinción por terminación de documento.

  • Primera quincena, todas las terminaciones de DNI: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
  • Segunda quincena, todas las terminaciones de DNI: del 22 de octubre al 10 de noviembre.

Estos pagos alcanzan a quienes hayan cumplido los requisitos y presentado la documentación correspondiente ante ANSES. Entre octubre, los valores actualizados ascienden a $91.273 por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio.

Las Pensiones No Contributivas inician el esquema de cobros el jueves 8 de octubre y contemplan un refuerzo de hasta $ 70.000 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las Pensiones No Contributivas inician el esquema de cobros el jueves 8 de octubre y contemplan un refuerzo de hasta $ 70.000 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras en comenzar a cobrarse durante octubre. El calendario se iniciará el jueves 8 y finalizará el jueves 15. Los titulares alcanzados reciben el bono extraordinario de hasta $70.000, según las condiciones previstas en el Decreto 1108/2026.

Con el refuerzo incluido, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez alcanzarán $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos llegará a $505.748,51.

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares correspondientes a las Pensiones No Contributivas se pagarán durante un período que comprende más de un mes.

Como referencia, la asignación por hijo tendrá un valor general de $156.588 y la correspondiente a hijo con discapacidad será de $509.863; los montos pueden variar según la zona de residencia.

  • Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre.
Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Prestación por Desempleo Plan 1 se acredita entre el 22 y el 28 de octubre con montos de hasta $ 383.800

Desempleo Plan 1

La Prestación por Desempleo Plan 1 se abonará entre el 22 y el 28 de octubre. Para octubre, el monto de la prestación tendrá un piso de $191.900 y un tope de $383.800, sujeto a la situación laboral y a los aportes registrados de cada beneficiario.

El cronograma queda establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Desempleo Plan 2

Los beneficiarios del Desempleo Plan 2 podrán cobrar la prestación entre el 2 y el 10 de noviembre, sin distinción por la terminación del DNI. El valor se determina de forma individual, dentro de los límites de $191.900 y $383.800 previstos para la prestación por desempleo.

La prestación por desempleo se solicita dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o a la finalización de la relación laboral. Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de acreditación y la entidad de cobro mediante la consulta disponible en los canales oficiales de ANSES.

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