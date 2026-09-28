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Super Mario 3D World se vuelve jugable en PS5 gracias a un avance en la emulación nativa de Switch

ProsperoEden está basado en Eden, pero adaptado específicamente para correr como aplicación homebrew nativa de PlayStation 5

Super Mario 3D World, de Nintendo.
El proyecto, que todavía se encuentra en etapa alpha, ya permite iniciar una selección creciente de juegos comerciales de Switch.
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Un nuevo desarrollo dentro de la escena homebrew de PlayStation 5 permite ejecutar Super Mario 3D World de forma jugable en la consola de Sony, gracias a los avances de ProsperoEden, un port no oficial del emulador de Nintendo Switch Eden adaptado para funcionar de manera nativa en PS5 con jailbreak.

El proyecto, que todavía se encuentra en etapa alpha, ya permite iniciar una selección creciente de juegos comerciales de Switch, algunos de ellos con niveles de rendimiento que superan las expectativas para una fase tan temprana de desarrollo.

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Cómo funciona la emulación de Super Mario 3D World en PS5

Super Mario 3D World puede jugarse correctamente en las secciones probadas dentro de ProsperoEden, aunque todavía no existe una medición de FPS representativa durante el gameplay completo. El título forma parte del grupo de juegos con mejor comportamiento dentro del emulador, junto a Cuphead, que llega a 60 FPS, y Hollow Knight, que también alcanza esa cifra en los tramos analizados.

Super Mario 3D World - PS5 - Switch - tecnología - 27 de septiembre
Super Mario 3D World se vuelve jugable en PS5: así se filtró la información. (Reddit/BearsAreCool2077)

La versión más reciente del proyecto, identificada como ProsperoEden v1.000.010 alpha, incluyó correcciones específicas vinculadas al regreso al launcher después de ejecutar Super Mario 3D World, un detalle que forma parte de las mejoras generales en la carga y el cierre de juegos.

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Super Mario 3D World es un videojuego de Nintendo Switch que ahora puede ejecutarse en PlayStation 5 mediante ProsperoEden, un emulador homebrew basado en Eden. El título resulta jugable en las secciones probadas, aunque todavía no cuenta con una medición estable de cuadros por segundo durante el gameplay completo.

Qué es ProsperoEden y cómo se diferencia de otros ports

ProsperoEden está basado en Eden, un emulador de código abierto de Nintendo Switch derivado de Yuzu, pero adaptado específicamente para correr como aplicación homebrew nativa de PlayStation 5. Esto implica que no se trata de ports individuales de juegos de Switch adaptados uno por uno, sino de un emulador completo compilado para el hardware y el entorno de la consola de Sony.

El proyecto utiliza ps5-opengl como capa gráfica nativa sobre PS5 y, por el momento, depende exclusivamente de OpenGL para la representación gráfica, ya que todavía no cuenta con un backend Vulkan. Una parte importante del trabajo actual se concentra en mejorar la compatibilidad y el rendimiento dentro de este renderer.

Un nuevo desarrollo dentro de la escena homebrew de PlayStation 5 permite ejecutar Super Mario 3D World de forma jugable en la consola de Sony. PLAYSTATION
Un nuevo desarrollo dentro de la escena homebrew de PlayStation 5 permite ejecutar Super Mario 3D World de forma jugable en la consola de Sony. PLAYSTATION

Rendimiento de otros juegos de Nintendo Switch en ProsperoEden

Además de Super Mario 3D World, otros títulos ya lograron avanzar hasta el gameplay, aunque con resultados variables. Mario Kart 8 Deluxe registra un promedio de aproximadamente 39,5 FPS en una prueba de 20 segundos en modo Docked, mientras que Mario vs. Donkey Kong ronda los 40 FPS. Horizon Chase Turbo fue reportado funcionando a alrededor de 50 FPS y Metroid Dread alcanza aproximadamente 40 FPS.

Summerhouse completa el grupo de juegos jugables con un rendimiento de 25 FPS. En una categoría intermedia, con funcionamiento pero con problemas importantes, se ubica Animal Crossing: New Horizons, que muestra un rendimiento considerablemente menor, con aproximadamente 15 FPS durante el gameplay, después de funcionar correctamente en las pantallas iniciales.

Dos títulos quedan catalogados actualmente como no jugables. The Legend of Zelda: Breath of the Wild alcanza alrededor de 30 FPS en los menús, pero cae hasta 8-10 FPS una vez dentro del juego, además de presentar problemas con la carga de recursos gráficos.

Pokémon Legends Z-A registra la cifra más baja de toda la tabla, con aproximadamente 5,5 FPS durante la selección de idioma, y puede provocar un cierre inesperado al intentar salir de él.

Mario
Una característica principal de Super Mario 3D World es su modo multijugador cooperativo simultáneo para hasta cuatro jugadores en tres dimensiones.

Mejoras técnicas incluidas en la última versión alpha

La versión ProsperoEden v1.000.010 alpha incorporó numerosas mejoras relacionadas con el renderizado mediante OpenGL, entre ellas cambios en las operaciones multisample, compatibilidad con render targets, administración de shaders y copias de profundidad. También se realizaron correcciones específicas para el inicio de Metroid Dread.

Una de las novedades más relevantes es la posibilidad de seleccionar individualmente entre los modos Handheld y Docked para cada juego. La configuración elegida se aplica la próxima vez que se inicia el título, lo que permite experimentar con diferentes perfiles de resolución y rendimiento similares a los disponibles originalmente en Nintendo Switch.

Controles, partidas guardadas y requisitos para usar el emulador

A pesar de encontrarse en una etapa temprana, ProsperoEden ya integra varias funciones necesarias para un uso relativamente convencional. Hollow Knight, por ejemplo, fue confirmado funcionando con video, audio, controles mediante DualSense y partidas guardadas.

El emulador incorpora además un monitor de rendimiento que puede activarse directamente desde el control de PS5: presionando el touchpad junto con R1 se activa o desactiva el HUD de rendimiento, mientras que touchpad más L1 permite cerrar el juego actual y regresar al menú de ROMs.

Nintendo
Super Mario 3D World y Bowser's Fury son diferentes en su diseño, estructura y estilo de juego, aunque vienen juntos en el mismo paquete para Nintendo Switch. (Foto: Nintendo)

Los usuarios deben proporcionar sus propios archivos de Nintendo Switch, incluyendo las keys, el firmware y los dumps de sus juegos en formato NSP o XCI. ProsperoEden no distribuye ninguno de estos archivos, y sus desarrolladores indican que deben obtenerse de hardware y software propiedad del usuario.

Limitaciones actuales del proyecto en etapa alpha

Los desarrolladores advierten que ProsperoEden continúa siendo una versión de prueba y que la compatibilidad puede variar considerablemente entre juegos. Alcanzar una determinada cantidad de FPS en una sección concreta no significa necesariamente que todo el título pueda completarse sin errores.

Las pruebas de desarrollo más recientes fueron realizadas principalmente sobre una PS5 con firmware 6.02, aunque existen reportes de versiones anteriores de ProsperoEden funcionando en otros firmwares. Cambiar repetidamente entre diferentes juegos durante una misma sesión todavía puede provocar problemas de estabilidad.

El código fuente completo del proyecto tampoco fue publicado todavía. El desarrollador explica que se encuentra terminando optimizaciones de rendimiento, mejoras de interfaz y preparando el repositorio antes de hacer público el código, aunque los paquetes alpha ya pueden descargarse y probarse.

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