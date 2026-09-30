Migrantes caminan en caravana durante la noche este domingo, en Tapachula, Chiapas (México). (Infobae Centroamérica/ EFE/ Juan Manuel Blanco)

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La caravana Fe y Esperanza reúne a personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Haití y otras nacionalidades que recorren las carreteras mexicanas rumbo al norte. Algunos buscan llegar a Estados Unidos, mientras otros contemplan quedarse en México.

Entre los caminantes también viajan familias con niños pequeños, cargando pocas pertenencias y enfrentando largas jornadas bajo el sol o la lluvia. Para muchos, el recorrido representa la posibilidad de escapar de la inseguridad y encontrar las oportunidades que no encontraron en sus países de origen.

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La caravana Fe y Esperanza, conformada por más de 600 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití reanudó su camino a la frontera norte de México con Estados Unidos en medio de una lluvia provocada por los efectos de la tormenta Rachel en el Pacífico Mexicano. (Infobae Centroamérica/EFE/ Juan Manuel Blanco)

Con bebés en brazos, familias enteras caminan por las calles, sea de noche o de día, con tal de avanzar lo más pronto posible el país mexicano. (Infobae Centroamérica/EFE/ Juan Manuel Blanco)

Carlos Alexis Ortiz es un hondureño que acompaña la caravana de migrantes con su discapacidad, pero con la mirada puesta en llegar a Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/ EFE/Juan Manuel Blanco)

Son al menos 600 migrantes los que caminan en esta caravana. Muchos optan por quedarse en México, y establecerse en el país. EFE/Juan Manuel Blanco

Las imágenes del éxodo Hondureño que recorre México entre incertidumbre y esperanza de llegar a Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/ EFE/Juan Manuel Blanco)

La mayoría de integrantes que conforman la caravana son hondureños, quienes manifiestan salir de su país por la grave situación de inseguridad, desempleo y economía. (Infobae Centroamérica/ EFE/Juan Manuel Blanco)

Muchos de estos migrantes son conscientes de las dificultades para entrar al país estadounidense, debido a las políticas antimigratorias que existen. (Infobae Centroamérica/EFE/Juan Manuel Blanco)