Honduras

Las imágenes del éxodo Hondureño que recorre México entre incertidumbre y esperanza de llegar a Estados Unidos

Con sus pertenencias a cuestas y bajo la incertidumbre, cientos de migrantes avanzan por México en busca de un lugar donde comenzar de nuevo. La falta de empleo y la violencia los empujaron a dejar sus países, pese a las advertencias sobre las restricciones para ingresar a Estados Unidos.

Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
Migrantes caminan en caravana durante la noche este domingo, en Tapachula, Chiapas (México). (Infobae Centroamérica/ EFE/ Juan Manuel Blanco)
Guardar

La caravana Fe y Esperanza reúne a personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Haití y otras nacionalidades que recorren las carreteras mexicanas rumbo al norte. Algunos buscan llegar a Estados Unidos, mientras otros contemplan quedarse en México.

Entre los caminantes también viajan familias con niños pequeños, cargando pocas pertenencias y enfrentando largas jornadas bajo el sol o la lluvia. Para muchos, el recorrido representa la posibilidad de escapar de la inseguridad y encontrar las oportunidades que no encontraron en sus países de origen.

PUBLICIDAD

Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
La caravana Fe y Esperanza, conformada por más de 600 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití reanudó su camino a la frontera norte de México con Estados Unidos en medio de una lluvia provocada por los efectos de la tormenta Rachel en el Pacífico Mexicano. (Infobae Centroamérica/EFE/ Juan Manuel Blanco)
Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
Con bebés en brazos, familias enteras caminan por las calles, sea de noche o de día, con tal de avanzar lo más pronto posible el país mexicano. (Infobae Centroamérica/EFE/ Juan Manuel Blanco)
Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
Carlos Alexis Ortiz es un hondureño que acompaña la caravana de migrantes con su discapacidad, pero con la mirada puesta en llegar a Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/ EFE/Juan Manuel Blanco)
Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
Son al menos 600 migrantes los que caminan en esta caravana. Muchos optan por quedarse en México, y establecerse en el país. EFE/Juan Manuel Blanco
Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
Las imágenes del éxodo Hondureño que recorre México entre incertidumbre y esperanza de llegar a Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/ EFE/Juan Manuel Blanco)
Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
La mayoría de integrantes que conforman la caravana son hondureños, quienes manifiestan salir de su país por la grave situación de inseguridad, desempleo y economía. (Infobae Centroamérica/ EFE/Juan Manuel Blanco)
Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
Muchos de estos migrantes son conscientes de las dificultades para entrar al país estadounidense, debido a las políticas antimigratorias que existen. (Infobae Centroamérica/EFE/Juan Manuel Blanco)

Temas Relacionados

Migrantescaravana migranteEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Decomisan siete kilos de cocaína en un bote carguero en Roatán, Honduras

El decomiso se dio durante una inspección a un bote carguero que se encontraba en un dique seco de French Cay. Dos hombres, uno hondureño y otro guatemalteco están detenidos

Decomisan siete kilos de cocaína en un bote carguero en Roatán, Honduras

Transportistas hondureños piden reunión urgente con Asfura ante el alza de los combustibles

La reunión tiene como fin analizar los efecto de los incrementos en los precios de los combustibles y en la economía de los usuarios

Transportistas hondureños piden reunión urgente con Asfura ante el alza de los combustibles

Honduras fortalece su producción de cacao y amplía presencia en mercados internacionales

La actividad cacaotera hondureña mantiene su aporte a las economías rurales y avanza en la búsqueda de mayor valor agregado para el grano

Honduras fortalece su producción de cacao y amplía presencia en mercados internacionales

Josué, el niño hondureño con una condición cardíaca que ahora recibe atención especializada en El Salvador

Fue trasladado desde Honduras a El Salvador para ser evaluado por especialistas. Los médicos buscan determinar la condición exacta de su corazón y las alternativas disponibles para tratarlo

Josué, el niño hondureño con una condición cardíaca que ahora recibe atención especializada en El Salvador

Un secuestro frustrado, hijos en carriola y 1,500 kilómetros por delante: las historias que mueven a la caravana de migrantes que cruza Centroamérica

Una madre guatemalteca cambió de ruta tras una amenaza que la obligó a replantear todo. Un ecuatoriano lleva dos meses varado sin avances en sus trámites. Sus caminos se cruzaron en una caravana que avanza sin líderes, solo con urgencia

Un secuestro frustrado, hijos en carriola y 1,500 kilómetros por delante: las historias que mueven a la caravana de migrantes que cruza Centroamérica

TECNO

Donald Trump propone renombrar la IA como “superinteligencia” tras cita en la Casa Blanca

Donald Trump propone renombrar la IA como “superinteligencia” tras cita en la Casa Blanca

Google revela que el grupo de hackers ShinnyHunters volvió a atacar sistemas de Oracle

La IA solo necesita 10 segundos de audio para clonar la voz de cualquier humano

Uber Mujeres llega a Colombia: conductoras al volante para aumentar la seguridad y confianza de las pasajeras

Konami regala Castlevania original para Android y iOS por el 40 aniversario del juego

ENTRETENIMIENTO

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

MUNDO

Qatar acelera su mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar cerrar un acuerdo que termine con la guerra

Qatar acelera su mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar cerrar un acuerdo que termine con la guerra

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita de los hutíes con "todos los medios disponibles"

Reino Unido confirmó que no se hallaron explosivos en los vehículos que activaron la alerta cerca de una base de EEUU

Guterres alertó del aumento de víctimas civiles en Kiev y pidió un alto el fuego "inmediato" tras el ataque a la Academia de Ciencias

Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen