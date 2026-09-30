Honduras

Finanzas advierte impacto de L6,600 millones (USD 245,861) por congelar impuesto a los combustibles en Honduras

El ministro Emilio Hernández Hércules pidió al Congreso Nacional analizar el costo fiscal de la propuesta durante seis meses y advirtió que la reducción de ingresos obligaría a realizar ajustes en el presupuesto.

2. La Secretaría de Finanzas pidió al Congreso Nacional analizar las consecuencias presupuestarias de la propuesta de congelar el impuesto a los combustibles. (FOTO: La Prensa)
2. La Secretaría de Finanzas pidió al Congreso Nacional analizar las consecuencias presupuestarias de la propuesta de congelar el impuesto a los combustibles. (FOTO: La Prensa)
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El ministro Emilio Hernández Hércules pidió al Congreso Nacional analizar el costo fiscal de la propuesta durante seis meses y advirtió que la reducción de ingresos obligaría a realizar ajustes en el presupuesto.

La Secretaría de Finanzas de Honduras advirtió que congelar durante seis meses el impuesto a los combustibles tendría un impacto fiscal estimado en 6,600 millones de lempiras, una medida que, según el Gobierno, obligaría a revisar otras partidas del presupuesto para compensar los ingresos que dejaría de percibir el Estado.

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El titular de la institución, Emilio Hernández Hércules, señaló que la iniciativa presentada en el Congreso Nacional debe someterse a un análisis técnico y presupuestario antes de tomar una decisión, debido a las implicaciones que tendría sobre las finanzas públicas.

“Esos 6,600 no es que estén de gratis, hay que pagarlos”, manifestó el funcionario al referirse al costo que representaría la suspensión temporal del tributo.

Hernández Hércules explicó que la eliminación o congelamiento del impuesto no supondría la desaparición de esa obligación económica, sino que trasladaría la necesidad de financiar esos recursos a otras áreas del presupuesto nacional.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que congelar el impuesto a los combustibles durante seis meses tendría un impacto fiscal de L6,600 millones. (Foto: Cortesía)
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que congelar el impuesto a los combustibles durante seis meses tendría un impacto fiscal de L6,600 millones. (Foto: Cortesía)

En ese sentido, indicó que las autoridades tendrían que determinar qué partidas podrían verse afectadas si se aprueba la propuesta, tomando en cuenta que los ingresos tributarios constituyen una fuente de financiamiento para las obligaciones del Estado.

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El ministro también se refirió al mecanismo de apoyo que mantiene el Gobierno para reducir el impacto de las alzas internacionales en el precio de los combustibles, mediante el cual el Estado absorbe el 70 % del incremento semanal.

Según detalló, inicialmente se habían destinado 680 millones de lempiras para financiar este subsidio. Sin embargo, el gasto acumulado ya ronda los 1,300 millones de lempiras, una cifra que supera ampliamente la previsión inicial.

El funcionario advirtió que todavía queda por cubrir el último trimestre del ejercicio fiscal, por lo que la Secretaría de Finanzas deberá realizar nuevas proyecciones para determinar los recursos necesarios para mantener el mecanismo de apoyo.

Hernández Hércules explicó que la institución analiza posibles modificaciones internas al presupuesto para garantizar la continuidad del subsidio, en un contexto marcado por las variaciones internacionales de los precios de los carburantes.

La medida busca moderar el impacto de los incrementos internacionales sobre los consumidores hondureños, aunque el aumento del gasto obliga al Gobierno a revisar la disponibilidad de recursos para sostenerla.

7. La propuesta de congelar el impuesto a los combustibles durante seis meses fue presentada en el Congreso Nacional y está sujeta a un análisis de su impacto fiscal. (FOTO: Proceso HN)
7. La propuesta de congelar el impuesto a los combustibles durante seis meses fue presentada en el Congreso Nacional y está sujeta a un análisis de su impacto fiscal. (FOTO: Proceso HN)

En relación con la propuesta presentada en el Congreso Nacional para congelar el impuesto a los combustibles durante seis meses, el titular de Finanzas manifestó que existe disposición al diálogo con los diputados, pero insistió en que cualquier determinación debe estar respaldada por un análisis técnico.

“Instamos al Congreso Nacional a que, previo a tomar una determinación que afecte fiscalmente los recursos del pueblo hondureño, se remita a la Secretaría de Finanzas”, expresó.

El funcionario advirtió que una eventual reducción de los ingresos tributarios podría repercutir en distintas áreas del presupuesto público, entre ellas salarios, inversión, educación e infraestructura.

Por ello, consideró necesario que los legisladores conozcan las implicaciones económicas de la propuesta antes de avanzar con su aprobación, de manera que se identifiquen las fuentes de financiamiento y las posibles consecuencias sobre el gasto público.

Hernández Hércules reiteró que las decisiones relacionadas con los impuestos deben considerar el equilibrio de las finanzas públicas y las obligaciones presupuestarias del Gobierno.

“Nada es gratis”, remarcó el ministro al insistir en que el congelamiento del impuesto tendría un costo que deberá ser asumido mediante ajustes en el presupuesto o la identificación de otras fuentes de recursos.

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