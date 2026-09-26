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Spotify premiará a los fans de BTS en Colombia por reproducir su música: contenido exclusivo para los ‘top listeners’

Las reproducciones mensuales del grupo surcoreano llegaron a multiplicarse por seis tras su regreso en 2026

El Top 1% de oyentes de BTS en Colombia accederá a una de cuatro playlists con cover exclusivo. (Reuters)
El Top 1% de oyentes de BTS en Colombia accederá a una de cuatro playlists con cover exclusivo. (Reuters)
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Spotify lanzó este 25 de septiembre un experiencia inmersiva exclusiva para los fans de BTS en Colombia, con playlists personalizadas, tarjetas digitales y contenido especial para quienes se ubican entre los oyentes más frecuentes del grupo surcoreano en el país.

La iniciativa llega en un momento de auge para el K-pop en Colombia: tras el regreso de BTS en 2026, las reproducciones mensuales del grupo en la nación alcanzaron un pico equivalente a más de seis veces el nivel registrado antes de su reaparición.

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Los datos de Spotify muestran que el interés por BTS no se trató de un pico pasajero. En agosto, las reproducciones del grupo en Colombia todavía se ubicaban cerca de cuatro veces por encima de los niveles previos al comeback. Actualmente, BTS representa aproximadamente un tercio de todo el consumo de K-pop en el país. En los últimos tres años, las reproducciones del grupo en Colombia han crecido cerca de 300%.

Casa Spotify Bogotá reunirá a los fans con cupos limitados y registro habilitado desde la plataforma. (Europa Press)
Casa Spotify Bogotá reunirá a los fans con cupos limitados y registro habilitado desde la plataforma. (Europa Press)

La experiencia se activa según el historial de escucha de cada usuario

La plataforma diseñó la propuesta a partir del historial de reproducción de cada usuario. Con esa información, los fans podrán descubrir distintas experiencias personalizadas dentro de la aplicación, que incluyen playlists temáticas, tarjetas digitales y contenidos diferenciados según el nivel de escucha registrado.

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Para quienes forman parte del Top 1% de oyentes de BTS en Colombia, la personalización avanza un paso más. Según el perfil de escucha de cada usuario, la experiencia desbloqueará una de cuatro playlists distintas, cada una con un cover exclusivo. Cada selección refleja una forma diferente de conectar con la música del grupo, desde su legado y su costado más emocional hasta su energía y piezas menos conocidas de su discografía.

Casa Spotify Bogotá reunirá a los fans del Top 1%

Los usuarios que integren ese Top 1% también podrán registrarse para participar de un encuentro en Casa Spotify Bogotá, con cupos limitados y acceso habilitado directamente desde la experiencia dentro de la plataforma.

La playlist Descubre BTS busca ampliar el catálogo escuchado antes del próximo concierto del grupo. (Bloomberg)
La playlist Descubre BTS busca ampliar el catálogo escuchado antes del próximo concierto del grupo. (Bloomberg)

El espacio funcionará como punto de reunión para el fandom de BTS en Colombia, con actividades de escucha colectiva, karaoke, creación e intercambio de souvenirs y espacios para dejar mensajes sobre su conexión con el grupo.

BTS no participará de manera presencial en las actividades. Según la información de Spotify, esta vez los protagonistas del encuentro son los fans, que se prepararán juntos para uno de los momentos más esperados del fandom.

Para los usuarios cuyo perfil de escucha muestra que todavía pueden profundizar en el catálogo de BTS, Spotify ofrecerá Descubre BTS, una playlist pensada para explorar más música del grupo antes de llegar al concierto. Esta selección estará disponible únicamente para quienes, según sus datos de consumo, aún no exploraron la totalidad de la discografía.

Más de dos tercios de los fans de BTS en Colombia también escuchan a Jung Kook en solitario. (Reuters)
Más de dos tercios de los fans de BTS en Colombia también escuchan a Jung Kook en solitario. (Reuters)

La conexión se extiende a las carreras solistas de los integrantes

El vínculo de los oyentes colombianos con BTS también se refleja en el consumo de los proyectos individuales de sus integrantes. Según datos de Spotify, más de dos tercios de los fans de BTS en Colombia escuchan también a Jung Kook, más de la mitad escucha a j-hope y más de cuatro de cada diez escucha a Jimin.

Desde Spotify señalaron que los fans representan una parte central de cómo la música crece y se convierte en cultura, y que la nueva experiencia busca reconocer una conexión que, según los datos de la plataforma, lleva años construyéndose en Colombia.

BTS también se une a la inteligencia artificial de Google

En agosto de 2026, BTS y Google lanzaron una colaboración con Gemini que permite a los fans activar juegos y actividades al escribir “Unlock BTS” o “7777” en la aplicación, disponible en once idiomas.

modo bts mexico gemini -México- 22 agosto
Google y BTS lanzaron funciones interactivas con Gemini disponibles en once idiomas. (Instagram/Imagen ilustrativa infobae)

La propuesta incluye un juego para adivinar canciones con pistas de emojis, un asistente que resume las noticias de la gira mundial del grupo cada 48 a 72 horas, una función para aprender frases en coreano con guías de pronunciación en audio y un espacio donde los usuarios pueden explorar los intereses personales de cada integrante al usar la inteligencia artificial.

La alianza había debutado en junio durante el festival “BTS The City Arirang – Busan” y también tuvo presencia en la fachada del Sphere de Las Vegas, en Estados Unidos, entre el 2 y el 8 de agosto.

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