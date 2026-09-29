Retiran del mercado más de 13.000 frascos de un medicamento para la presión arterial por incumplimiento de las especificaciones de disolución

La FDA clasificó como Clase II el retiro voluntario de 13.567 frascos de clortalidona de 25 mg fabricados por Inventia Healthcare Limited. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) clasificó como Clase II el retiro voluntario de 13.567 frascos de Chlorthalidone Tablets, USP, 25 mg, un medicamento de venta bajo receta fabricado por Inventia Healthcare Limited. La medida afecta unidades distribuidas en todo Estados Unidos y se debe al incumplimiento de las especificaciones de disolución del producto, según el expediente D-0852-2026 de la FDA.

El retiro comenzó el 3 de septiembre de 2026 y la agencia le asignó la clasificación Clase II el 17 de septiembre, de acuerdo con el historial de actualizaciones del caso publicado por la FDA. La compañía notificó inicialmente a los destinatarios mediante una carta, mientras que el organismo no registró la emisión de un comunicado de prensa para este procedimiento.

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La información oficial identifica un único lote, con vencimiento en abril de 2027, y no incluye otros códigos ni presentaciones de clortalidona. La ficha de la FDA mantiene el retiro como vigente y no informa una fecha de cierre, por lo que el procedimiento continúa abierto dentro de la cadena de distribución estadounidense.

¿Qué lote de clortalidona de 25 mg fue retirado por la FDA?

El retiro abarca el producto Chlorthalidone Tablets, USP, 25 mg, en frascos de 100 tabletas. Según el registro de la FDA, el código nacional de medicamentos, conocido como NDC, es 64980-599-01, una referencia que permite distinguir la presentación alcanzada por la medida.

El lote incluido en el retiro es el RISA24002 y su fecha de vencimiento es 04/2027, de acuerdo con la descripción publicada por la FDA. Los datos de lote y vencimiento resultan necesarios para identificar los envases incluidos, ya que el reporte no señala que todos los medicamentos de clortalidona de 25 mg estén afectados.

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La autoridad sanitaria informó que el volumen retirado asciende a 13.567 botellas, cada una con 100 tabletas. El total equivale a 1.356.700 comprimidos, según el cálculo realizado a partir de la presentación y la cantidad de frascos consignadas en la ficha de la FDA.

El expediente indica que el producto se vende bajo receta y utiliza la leyenda “Rx only”. La FDA no especificó en qué estados, farmacias, distribuidores, hospitales o centros médicos fueron entregados los frascos, aunque sí estableció que la distribución fue nacional dentro de Estados Unidos.

El retiro del medicamento se originó tras detectar el incumplimiento en las especificaciones de disolución del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué retiraron la clortalidona de Inventia Healthcare Limited?

La razón oficial del retiro es “Failed Dissolution Specifications”, una fórmula que se traduce como incumplimiento de las especificaciones de disolución. Según la FDA, ese fue el único motivo consignado en el expediente para iniciar la medida sobre el lote RISA24002.

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La ficha no proporciona resultados de laboratorio, porcentajes de disolución ni detalles sobre las condiciones de análisis. Tampoco identifica quién realizó la prueba ni en qué momento se detectó el incumplimiento, de acuerdo con la información pública disponible en el reporte de la FDA.

El documento oficial tampoco detalla las consecuencias clínicas que podría tener la desviación detectada. Por ese motivo, la información verificable se limita al incumplimiento de las especificaciones de disolución, a la cantidad de frascos alcanzados y a la clasificación sanitaria posterior asignada por la agencia.

La FDA define las especificaciones de un producto farmacéutico dentro de sus controles de calidad, pero el registro de este caso no incluye documentación técnica adicional sobre el medicamento. La agencia tampoco publicó en esa ficha un análisis de riesgo específico para pacientes que posean unidades del lote retirado.

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¿Qué significa que la FDA haya clasificado el retiro como Clase II?

La clasificación Clase II corresponde, según la definición de la FDA, a situaciones en las que el uso o la exposición a un producto puede generar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles. También comprende los casos en los que la probabilidad de consecuencias graves se considera remota.

El 17 de septiembre de 2026, la FDA actualizó el expediente de la clortalidona de Inventia Healthcare Limited. Hasta ese momento, el caso figuraba como “Not Yet Classified”; desde esa fecha, aparece en la categoría Clase II, según el historial publicado por el organismo.

La clasificación de la agencia no implica que el retiro haya sido ordenado por la FDA. El registro describe el procedimiento como “Voluntary: Firm initiated”, lo que indica que la empresa inició la medida de manera voluntaria y que luego el organismo regulador le asignó su categoría de riesgo.

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La FDA utiliza tres clases para ordenar los retiros de productos regulados. En este caso, el organismo no incluyó un comunicado adicional sobre instrucciones específicas para pacientes, proveedores de salud, farmacias o distribuidores más allá de los datos generales del expediente.

La clasificación Clase II indica que la exposición al fármaco puede provocar efectos adversos temporales o reversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si un frasco de clortalidona está incluido en el retiro?

Las personas que tengan este medicamento pueden verificar la etiqueta del envase con los datos publicados por la FDA. El producto forma parte del retiro si reúne, en conjunto, la concentración, el NDC, el número de lote y el vencimiento incluidos en el expediente.

Los datos que deben coincidir son:

Nombre: Chlorthalidone Tablets, USP, 25 mg. Presentación: 100 tabletas por frasco. NDC: 64980-599-01. Lote: RISA24002. Vencimiento: 04/2027. Fabricante: Inventia Healthcare Limited.

La FDA no incluyó otros lotes ni otras fechas de vencimiento en esta medida. Por ello, un frasco de clortalidona de 25 mg que no tenga la combinación de datos señalada en el reporte no figura, con base en esa ficha, dentro del retiro D-0852-2026.

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El organismo recomienda que los consumidores revisen la información del aviso correspondiente y consulten a un médico o farmacéutico ante dudas sobre medicamentos incluidos en un retiro. Según la guía de la FDA sobre estos procedimientos, las decisiones sobre tratamientos deben evaluarse con un profesional de salud.

El expediente específico no contiene una instrucción de la agencia que ordene suspender de inmediato el uso del medicamento. Tampoco informa si Inventia Healthcare Limited ofreció devoluciones, reemplazos, reembolsos u otro mecanismo para los destinatarios de los productos afectados, de acuerdo con la ficha de la FDA.

¿Cuándo comenzó y cuál es el estado del retiro de clortalidona?

Inventia Healthcare Limited inició el retiro el 3 de septiembre de 2026, según los datos de “Recall Initiation Date” consignados por la FDA. La compañía tiene domicilio declarado en Additional Ambernath Midc, Ambernath East, Kalyan, India, dentro del expediente oficial.

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La notificación inicial se realizó por carta, de acuerdo con el apartado “Initial Firm Notification of Consignee or Public” de la FDA. El organismo no publicó el contenido de esa comunicación ni precisó cuántos destinatarios la recibieron.

El estado del caso es “Ongoing”, lo que indica que el procedimiento sigue vigente. La fecha de terminación aparece como “N/A”, que la FDA identifica como información no disponible, sin que el expediente detalle cuántos frascos fueron recuperados o retirados de los canales de distribución.

La autoridad sanitaria tampoco informó cambios posteriores en la cantidad de envases, la identificación del lote, el vencimiento o el patrón de distribución. Hasta la última actualización disponible, el caso mantiene la clasificación Clase II y el alcance nacional definido desde el inicio, según la FDA.

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Para quienes posean un frasco con NDC 64980-599-01, lote RISA24002 y vencimiento en abril de 2027, el reporte confirma que se trata de un producto incluido en un retiro voluntario aún abierto. De acuerdo con la guía de la FDA, los pacientes y proveedores pueden utilizar los datos de la etiqueta y consultar a un profesional de salud para conocer los pasos correspondientes.