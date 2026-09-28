El producto nació para uso interno de xAI, donde los agentes se encargaban de ventas, campañas de marketing y operaciones de oficina. (Composición Infobae: Europa Press)

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Grok Bot, el asistente de inteligencia artificial de xAI, la empresa de Elon Musk, habilitó una función llamada Finance que permite vincular cuentas bancarias, tarjetas de crédito y cuentas de inversión directamente a la plataforma para que la IA las administre.

La cuenta oficial de Grok Bot en la red social X anunció el 26 de septiembre que los usuarios ya pueden enlazar sus cuentas y luego pedirle al asistente que ayude a gestionar sus gastos e inversiones. “Grok Bot ahora se conecta a tus finanzas”, escribió la cuenta oficial del producto.

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Musk amplificó el anuncio esa misma tarde en su propia cuenta, con el mensaje “Grok Bot puede administrar tus finanzas”. La publicación del magnate sumó más de 300.000 impresiones en pocas horas, según registró el sitio financiero 24/7 Wall St.

Grok Bot es el asistente de inteligencia artificial de xAI. XAI

Grok Bot había sido lanzado el 11 de agosto como un equipo de “agentes siempre activos” capaces de iniciar sesión en aplicaciones y sitios web sin necesidad de una interfaz de programación abierta, y de completar tareas de principio a fin sin supervisión constante del usuario.

El producto nació para uso interno de xAI, donde los agentes se encargaban de ventas, campañas de marketing y operaciones de oficina, antes de convertirse en una herramienta abierta al público general.

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El antecedente de fines de agosto

La posibilidad de vincular Grok Bot al sistema bancario no es enteramente nueva. A fines de agosto, un usuario identificado como Teslaconomics contó en X que estaba por darle al asistente acceso total a su cuenta para que actuara como un “director financiero personal”.

El propio usuario admitió que su pareja se oponía a la idea: “Ella me dice que definitivamente no, porque piensa que algo malo puede pasar si le doy a una IA tanto acceso”, escribió en su publicación original.

Musk amplificó el anuncio en su propia cuenta, con el mensaje “Grok Bot puede administrar tus finanzas”. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Musk respondió con un respaldo condicional. “Pruébalo. Si Grok Bot comete un error, te vamos a compensar”, contestó el empresario, según reprodujeron Cybernews y Yahoo Finance.

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Los propios términos de servicio de xAI, sin embargo, limitan esa promesa: la responsabilidad de la empresa se restringe al monto de las tarifas pagadas por el usuario o a USD 100, lo que sea mayor, salvo casos de negligencia grave.

Los riesgos que marcan los especialistas

La investigadora en seguridad informática de Cybernews Rasa Jurgutytė advirtió que un agente que opera cuentas bancarias en nombre de una persona puede fallar de distintas maneras.

Así presentó Elon Musk a Grok Bot, el asistente de inteligencia artificial de xAI. (X/Elon Musk)

“Un agente puede malinterpretar un pedido, en el mejor de los casos, o puede ser manipulado mediante inyecciones de instrucciones ocultas o solicitudes maliciosas, en el peor”, explicó Jurgutytė. Ese tipo de manipulación, conocida como prompt injection, consiste en instrucciones escondidas que engañan a la IA para que actúe contra la voluntad del usuario.

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La especialista remarcó además que una filtración de datos financieros, a diferencia de una pérdida de dinero, no se puede revertir con un reembolso: el historial de transacciones, los saldos y los métodos de pago quedarían expuestos de todos modos.

El riesgo no es solo teórico. En mayo, según reconstruyó Yahoo Finance, instrucciones ocultas dentro de un archivo NFT malicioso lograron engañar a una IA vinculada a Grok para que transfiriera fondos, en un ataque que vació cerca de USD 150.000 de una billetera llamada Bankr. Cerca del 80% de esos fondos fue recuperado después.

Grok Bot es un sistema de agentes autónomos de inteligencia artificial de xAI que opera en un ordenador virtual en la nube las 24 horas del día. (x.ai/bot)

Semanas más tarde, una segunda brecha afectó a otras 14 billeteras de usuarios en la misma plataforma, y sus responsables prometieron un reembolso total.

Además, la ley federal estadounidense que protege a los consumidores de transferencias no autorizadas, conocida como Regulación E, deja de aplicarse cuando el propio cliente entregó voluntariamente el acceso a su cuenta, lo que reduce las garantías legales de quien conecte Grok Bot a su banco.

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Hasta el momento no se conoció ningún caso confirmado de que Grok Bot haya administrado mal una cuenta bancaria real desde que la función Finance quedó disponible.