Nintendo podría presentar el anuncio más esperado para Switch 2 en su primer Direct de 2026

El posible lanzamiento de una nueva entrega tridimensional de Mario está previsto para el 10 de febrero. REUTERS/Issei Kato

Nintendo se prepara para iniciar 2026 con una de las presentaciones digitales más anticipadas del año: según nuevos rumores, el primer Nintendo Direct del ciclo podría traer consigo el anuncio más esperado para los seguidores de la marca y de la consola Switch 2.

Diversas fuentes apuntan a que este evento, previsto para febrero, marcaría no solo el regreso a la tradicional ventana de lanzamientos de la compañía, sino también el posible debut de una nueva entrega tridimensional de Mario, un anuncio que ha generado enorme expectación tanto en redes sociales como en la comunidad de jugadores.

Nintendo Direct 2026: expectativas y rumores sobre Switch 2

La posibilidad de que Nintendo retome su calendario habitual de Directs a comienzos de año ha cobrado fuerza tras la filtración de un periodista francés especializado en la industria, quien asegura que la fecha concreta para el evento sería el martes 10 de febrero de 2026.

Vista general del evento de lanzamiento de la videoconsola Nintendo Switch 2 en una tienda Fnac Darty, en París, Francia. REUTERS/Benoit Tessier

Esta elección no solo respeta la costumbre de programar los Directs en febrero, sino que también recupera el formato clásico de presentaciones digitales en martes, un detalle que suele pasar desapercibido, pero que refuerza la credibilidad del rumor.

En los últimos años, la agenda de Nintendo se ha visto alterada por el lanzamiento de la Switch 2 y otras prioridades internas, pero los indicios apuntan a que 2026 podría marcar un retorno a la normalidad.

La supuesta importancia de este Direct ha sido calificada de “enorme” por insiders de la comunidad, y el principal foco de interés recae en la expectativa de un nuevo título de Mario en 3D, siguiendo la línea de icónicos juegos como Super Mario 64, Galaxy y Odyssey.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de Mario 3D: impacto y recepción de la comunidad gamer

La sola posibilidad de que Nintendo anuncie una nueva aventura tridimensional de Mario ha disparado la ilusión entre los fans, que llevan años aguardando el siguiente gran salto de la saga principal.

La falta de detalles oficiales sobre ambientación, mecánicas o soporte para plataformas específicas no ha impedido que el entusiasmo crezca, situando al supuesto Nintendo Direct de febrero como uno de los eventos más esperados de los últimos tiempos.

El rumor ha sido recogido y comentado por figuras reconocidas del entorno, como NateTheHate, quien, aunque no ha confirmado ni desmentido la información, ha preferido mantener la cautela. Para un sector de la comunidad, su silencio es interpretado como un posible respaldo indirecto a la veracidad de la filtración, avivando aún más las expectativas en torno a la llegada de Mario en 3D a Switch 2.

Fotografía de archivo de un miembro de la prensa toma una fotografía a un logo de Nintendo. EFE / FRANCK ROBICHON

Cambios de última hora en los anuncios de Nintendo

A pesar de la emoción generada, la comunidad y los analistas recomiendan prudencia. Nintendo no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la fecha ni sobre el contenido del próximo Direct, y la experiencia demuestra que este tipo de eventos puede modificarse en cualquier momento por motivos internos o de coordinación con socios y estudios.

Las filtraciones suelen estar sujetas a cambios y, aunque en ocasiones anticipan grandes anuncios, en otras simplemente alimentan el debate y la especulación hasta el momento de la confirmación oficial.

Por ahora, solo queda esperar a que Nintendo despeje las incógnitas. Si los rumores se confirman, febrero de 2026 podría no solo marcar el arranque de un año histórico para la compañía japonesa, sino también el regreso triunfal de Mario a las tres dimensiones en lo que sería uno de los lanzamientos más ambiciosos para Switch 2.

Cabe indicar que la Nintendo Switch 2 incorpora un avanzado chip Nvidia que eleva el rendimiento gráfico gracias a DLSS, una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con HDR y 120 Hz, 256 GB de almacenamiento UFS y novedades como chat de voz integrado (GameChat) y soporte para auriculares Bluetooth de baja latencia. Conserva su flexibilidad entre los modos portátil, sobremesa y TV, con mejoras en resolución hasta 4K en el dock y audio 3D.