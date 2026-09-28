¿Lo peor ya pasó?: las ventas de autos en septiembre suben casi 6% y el mercado se entusiasma con la recuperación

Septiembre cerraría con una suba intermensual y una recuperación de las ventas de autos 0 km. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A tres días del cierre de las operaciones, los analistas del mercado automotor esperan que septiembre alcance un registro cercano a los 47.000 patentamientos. Lo estiman a partir de los números parciales y del habitual refuerzo de vehículos en la “recta final” del mes, cuando suele pasarse de 2.000 a 4.500 matriculaciones para cumplir objetivos y cerrar con números razonables.

Ese resultado reflejaría una baja del 15,8% a nivel interanual, pero una suba de un 5,8% respecto de agosto 2026, lo que confirmaría que este año no será tan bueno como el pasado -algo ya sabido-, pero terminará creciendo en la segunda mitad del año, tal como se esperaba.

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“Lo peor ya pasó. El mercado quedará en unos 510.000 autos particulares y utilitarios livianos, unos 540.000 en total. Perderemos cerca del 12% respecto al año pasado”, aseguró un empresario del sector.

“Hace dos años estábamos hablando de un mercado de 390.000 autos particulares. Vender 120.000 unidades más que dos años atrás no puede ser tomado como un mal resultado. Lo que pasó fue que se esperaba seguir creciendo y eso no ocurrió. Hay menos plata en la calle y hay menos crédito. Ahí están las respuestas, pero se trata de una caída del 12% comparado con un muy buen año como fue 2025”, explicó.

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En efecto, 47.000 patentamientos podrían tomarse como una buena o una mala noticia, todo depende del contexto y de la tendencia. “No es lo mismo estar bien pero cayendo, que estar mal pero en una curva de mejora constante”, dicen en la industria automotriz.

Porque del mismo modo que 2024 tuvo dos mitades opuestas que fueron de menor a mayor, y 2025 mostró el escenario inverso, con un arranque muy bueno y una caída sobre fin de año, 2026 parece otra vez más parecido al primer año de gobierno de Javier Milei que al segundo.

“La diferencia está en las cantidades, porque si la mitad mala es muy mala y la mitad buena no es suficiente para compensarlo, la foto que se mostrará será una mala noticia”, coinciden los empresarios del sector.

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La importancia de los datos

Para comprender mejor cómo está parado el mercado automotor, automotrices e importadores miran referencias más amplias que la sola muestra de un mes, en las que tengan menos impacto cuestiones más vinculadas con política monetaria, la cotización del dólar o los incentivos de las marcas para comprar un 0 km con mayor financiación o con bonificaciones.

El acumulado de patentamientos del año es una de esas referencias. El resultado de junio, con el que se empezó la segunda mitad del año era de una baja del 9,9%. En julio subió a un 12,8%, y en agosto al 13,3%. Con 47.000 patentamientos, septiembre generaría un acumulado del 13,6%.

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El número negativo sigue aumentando pero con una notoria desaceleración, ya que se pasó de caer casi 3 puntos hace dos meses a 0,3% en el último período.

Los autos más vendidos siguen siendo los de fabricación nacional, pero la oferta de importados polarizó el mercado. Las marcas están readecuando su oferta a un mercado abierto.

Una demostración de este cambio de tendencia es la recuperación durante el tercer trimestre. En julio el mercado estaba un 30% abajo contra julio de 2025. En agosto bajó al 20%, y en septiembre aproximadamente un 15%. Esto es debido a que en los últimos tres meses el volumen de ventas pasó de 43.700 a 44.400 de julio a agosto, y a los esperados 47.000 en septiembre.

El análisis de los trimestres

Esa es la otra referencia que miran en el sector, porque la medición de los trimestres resulta una muestra adecuada para reflejar la tendencia y establecer si el mercado está en problemas o saliendo de ellos.

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Y la evolución de los trimestres también debe hacerse cruzada entre el resultado interanual y el del período previo. De otro modo se puede caer en errores que no contemplen las circunstancias, algo que en Argentina tiene demasiado impacto en las ventas de bienes durables como un vehículo 0 km.

Por ejemplo, comparar el primer trimestre del 2024 con el de 2025 debe contemplar que aquel estaba fuertemente condicionado por una devaluación de la moneda que paralizó el comercio automotor.

Algo similar ocurre si se compara el último trimestre de ambos años, porque mientras el primero era de crecimiento puro, el año pasado mostró una paralización del mercado a causa de la incertidumbre política y económica causada por las elecciones de medio término.

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Los 11 trimestres de la era Milei

La evolución de 2024 fue notoria, porque empezó con 80.000 ventas hasta marzo, 93.000 entre marzo y junio, y 121.000 en el tercer período. Después bajó a 95.000 en el cuarto trimestre por el efecto de diciembre que siempre cae un 50% por la proximidad de fin de año.

En septiempre de 2023, las concesionarias no tenían autos por las restricciones de importación y cobraban sobreprecios. Dos años después hay más vehículos que compradores. Hay más oferta y mejores precios.

El año pasado arrancó con 153.000 patentamientos hasta marzo, un crecimiento del 91% interanual, subió a 155.000 en junio y a 165.000 en septiembre, aunque con un crecimiento menor porque el año anterior había mejorado la situación mientras pasaban los meses. El crecimiento del segundo trimestre de 2025 fue un 67% y el tercero menor aún, un 35%. La parte final del año también fue de suba, pero solo de un 10%.

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Este año, el primer trimestre tuvo 148.000 matriculaciones, perdió un 2,8% contra el de 2025, pero el segundo trimestre cayó un 17% interanual, y también un 13% contra el inicio del año. El tercer trimestre cae un 21% contra 2025, pero sube un 1,2% respecto al segundo de este mismo año.

Sin embargo, si la tendencia actual se mantuviera sin crecer en octubre y noviembre, y sigue en torno a las 47.000 unidades, con un diciembre normal cayendo como es habitual a un 50%, el último trimestre quedará un 12% arriba del último período del año pasado. Ahí se podrá apreciar la recuperación que se proyectaba para la segunda mitad del año reflejada en cifras.

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“Vamos a cerrar el año con un último trimestre mejor que el de 2025, pero no nos va a alcanzar para revertir los totales del año, especialmente por un muy mal segundo trimestre. Será un buen punto de partida para 2027, con un mercado automotor sano y más realista”, explicaron desde una automotriz.