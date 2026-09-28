Sociedad

Un colectivo terminó arriba de la vereda en pleno Palermo luego de que se descompensara su conductor

El hecho ocurrió sobre la avenida Coronel Díaz y tres personas fueron trasladadas a hospitales

Un colectivo chocó contra un árbol y terminó arriba de la vereda, en Palermo
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Un colectivo de la línea 29 subió a la vereda y chocó contra un árbol en la avenida Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo. Cuatro personas recibieron asistencia médica tras el accidente vial, y tres de ellas fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió esta mañana a la altura del 1635 de la avenida, entre Mansilla y Charcas. De acuerdo con el parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), una unidad de atención médica trabajó en el lugar luego de que el vehículo impactara contra el árbol.

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Según pudo saber Infobae, el chofer del colectivo perdió el conocimiento en plena conducción, lo que generó el incidente. Como consecuencia del hecho, el deck de un restaurante quedó completamente destrozado.

“Me vine corriendo cuando me enteré, pero más allá de todo lo grave es solo daño económico. Es un milagro, en un horario donde no había gente en la vereda. Lo importante es que todos están bien”, declaró Fernanda, dueña del local de comidas afectado, a A24.

Una mujer de 33 años y otra de 45 fueron atendidas en el lugar y derivadas al Hospital Rivadavia. Además, una mujer de 58 años fue trasladada al Hospital Fernández, tras recibir asistencia. También fue atendido un hombre de 59 años, aunque no requirió derivación a un centro de salud, según precisó el SAME. De momento, la avenida permanece parcialmente cortada por el operativo y el trabajo de los peritos para esclarecer el caso.

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Un colectivo chocó contra un árbol y terminó arriba de la vereda, en Palermo
El colectivo de la Línea 29, que subió a la vereda, quedó con la parte delantera afectada

En lo que va de la mañana, ya se desarrollaron ocho siniestros viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron informados por el SAME, con choques entre autos y motos, una colisión múltiple sobre la avenida General Paz y una mujer atropellada en el área de Tribunales.

El hecho de mayor cantidad de vehículos involucrados ocurrió en la avenida General Paz, en sentido al Riachuelo y a la altura de la avenida Doctor Ricardo Balbín. Allí chocaron tres autos y una moto. No se informaron, por el momento, las circunstancias del impacto ni el estado de las personas involucradas.

En el barrio de Flores, un auto y una moto colisionaron en la avenida Rivadavia y Chivilcoy. Otro choque con características similares se produjo en Díaz Vélez y Benjamín Franklin, mientras que en Morón al 3700, entre Bahía Blanca y Joaquín V. González, también intervinieron un automóvil y una motocicleta.

Además, una moto impactó contra un auto estacionado en Los Patos, entre la avenida Almafuerte y Pepirí. En tanto, dos vehículos chocaron en la avenida Elcano al 3588, cerca de la avenida Álvarez Thomas.

En el centro porteño, una mujer fue atropellada por un auto en Riobamba al 500, entre Lavalle y Tucumán. También se informó una colisión vehicular en Vidt y Soler, en Palermo. De momento, no se precisó si alguno de los episodios dejó personas heridas ni las causas de los choques.

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