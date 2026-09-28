El Salvador

El Salvador mantiene sin cambios los precios de referencia de los combustibles hasta el 12 de octubre

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas conservó la tabla vigente desde el 15 de septiembre, con el diésel en USD 4.86 por galón en todo el país salvadoreño

El apoyo gubernamental reduce parte del alza internacional, pero no evita nuevos incrementos al consumidor. (FOTO: La Tribuna)
El apoyo gubernamental reduce parte del alza internacional, pero no evita nuevos incrementos al consumidor. (FOTO: La Tribuna)
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El galón de combustibles se mantendrá sin cambios en El Salvador entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, de acuerdo con la actualización de precios de referencia de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. La nueva tabla conserva los valores fijados en la actualización anterior, que comenzó el 15 de septiembre.

Durante ese período, la gasolina Superior tendrá un precio de referencia de USD 5.13 por galón en la zona Central y de USD 5.14 en las zonas Occidental y Oriental. La gasolina Regular costará USD 4.80 en la zona Central y USD 4.81 en las otras dos regiones, mientras que el diésel se mantendrá en USD 4.86 en todo el país.

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La continuidad de las referencias implica que no habrá una nueva variación tras el último ajuste aplicado a mediados de septiembre. Los valores publicados por la institución son de referencia y no fijan el monto definitivo que cobrará cada gasolinera, por lo que pueden existir diferencias entre los establecimientos.

El último incremento de combustibles comenzó el 15 de septiembre

La actualización que comenzó el 15 de septiembre y se extendió hasta el 28 representó el último incremento de los combustibles antes de la actual estabilidad. Esa modificación elevó USD 0.17 por galón las referencias de la gasolina Superior, la gasolina Regular y el diésel.

Aquella fue la segunda subida aplicada durante septiembre, luego de la actualización que entró en vigencia el día uno del mes. En el caso del diésel, el producto había tenido un aumento previo de USD 0.10 por galón, por lo que el ajuste de mediados de mes consolidó el valor de referencia que seguirá vigente en la nueva quincena.

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(Imagen: DGEHM)
(Imagen: DGEHM)

La gasolina Superior en la zona Central pasó de USD 4.96 durante la primera parte de septiembre a USD 5.13 en la actualización posterior. En las zonas Occidental y Oriental, el valor ascendió de USD 4.97 a USD 5.14, mientras que la gasolina Regular subió desde USD 4.63 y USD 4.64 hasta los precios que se mantienen en la tabla actual.

Las tensiones internacionales siguen entre los factores que presionan el mercado

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas señaló que los precios internacionales continúan influenciados por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. La institución también advirtió sobre el riesgo de que se afecte el tránsito de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz.

La entidad agregó que una posible limitación de las ventas de diésel de Estados Unidos a otros países podría reducir la disponibilidad mundial de diésel.

Esos factores externos forman parte de las variables que inciden en el comportamiento internacional de los derivados del petróleo.

(Imagen: DGEHM)
(Imagen: DGEHM)

La autoridad salvadoreña había relacionado la subida de precios con conflictos en rutas marítimas estratégicas, ataques contra instalaciones petroleras y episodios de la guerra entre Rusia y Ucrania. La institución también había mencionado restricciones rusas a la exportación de diésel y una menor oferta internacional del producto.

Pese a esas presiones, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó la estabilidad de los precios de referencia en El Salvador al manejo del mercado nacional y al trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras.

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