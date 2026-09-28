Tecno

Amazon Music transmitirá en vivo y gratis el concierto de Shakira en Madrid

La plataforma emitirá el show que cierra la gira de la colombiana en España. Además, la alianza impulsará un programa junto a AWS para capacitar en IA a un millón de mujeres latinas

Cartel promocional con una imagen de Shakira sobre un fondo estrellado y texto que anuncia un concierto en directo desde Madrid
Amazon Music anunció la transmisión en directo del concierto de la cantante Shakira desde Madrid programado para el 3 de octubre. (Foto: Instagram)
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Shakira y Amazon Music anunciaron la transmisión mundial en directo del concierto completo que la cantante colombiana ofrecerá el próximo 3 de octubre en Madrid, España, como cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, y una iniciativa para capacitar gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología a un millón de mujeres latinoamericanas antes de 2028.

La emisión comenzará a las 14:45 de la costa este de Estados Unidos, equivalentes a las 12:45 PM en México, 13:45 PM en Colombia y Perú; y 14:45 en Argentina. Estará disponible en las plataformas de Amazon Music sin suscripción.

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Será la primera transmisión global en directo de un concierto completo de Shakira, dijo la directora de Música Latin-Iberia de la compañía, Rocío Guerrero. La artista colombiana interpretará el último show de su recorrido mundial durante uno de los conciertos de la residencia europea ES Latina.

Es ampliamente popular por su servicio offline. (Foto: Amazon)
La transmisión global del recital de Shakira estará disponible en las plataformas de Amazon Music sin necesidad de suscripción. (Foto: Amazon)

Shakira sostuvo en un comunicado difundido por Amazon que la gira se convirtió “en mucho más de lo que jamás pude imaginar” y celebró poder compartir esa noche con seguidores de todo el mundo.

Por qué Amazon transmitirá el concierto de Shakira

La presentación forma parte de la edición anual de “La música nos conecta”, que este año estará dedicada a “Las mujeres que impulsan la música latina”. Guerrero explicó que Shakira representa esa consigna por la influencia que ha mantenido durante más de tres décadas.

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“Si lo que queremos es celebrar a las mujeres que están detrás de la música latina y de la cultura latina, no podría imaginarme a otra persona que haya tenido tanta relevancia durante tantos años”, afirmó la ejecutiva española.

'Dai Dai' conquistó el mundo y rompió récords de streaming - crédito Shakira / Instagram
Amazon Music lanzará una nueva versión del tema Dai Dai, canción oficial del Mundial de Fútbol 2026 producida por Rvssian. (Foto: Shakira / Instagram)

Guerrero destacó que la cantante tuvo éxitos número uno en la década de 1990 y que “Dai Dai” es actualmente la canción más escuchada del año en Amazon Music. La plataforma lanzará una nueva versión del tema, canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, producida por el jamaiquino Rvssian.

Además, la compañía publicará una edición en vinilo por el 25º aniversario de Laundry Service (2001), el álbum con el que Shakira consolidó su llegada al mercado internacional, sumado a una selección de contenidos musicales elegidos por la propia artista.

La directiva no anticipó si la transmisión superará el alcance del concierto de Bad Bunny en 2025, hasta ahora el más visto en la historia de Amazon Music. “El objetivo no es competir, sino superarse a sí mismos” con cada iniciativa, señaló Guerrero.

Shakira anunció la graduación de 415 estudiantes de los colegios de su fundación Pies Descalzos en distintas regiones de Colombia - crédito @Shakira / Instagram
El programa de formación AWS Entrena Latinas iniciará sus actividades en Colombia junto a la Fundación Pies Descalzos. (Foto: @Shakira / Instagram)

Cómo la tecnología se incorpora en la agenda musical de Shakira

La propuesta incorpora “Las mujeres ayudan”, un programa desarrollado junto a Laboratoria, organización dedicada a ampliar la participación femenina en la economía digital de América Latina, y Amazon Web Services.

El objetivo es ofrecer formación gratuita y en español para reducir la brecha de educación tecnológica y en inteligencia artificial entre hombres y mujeres. “Estamos esperando impactar a más de un millón de mujeres de aquí al 2028”, dijo Guerrero.

El programa AWS Entrena Latinas comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira para impulsar la educación.

La tienda global Las mujeres facturan reunirá dentro de Amazon una oferta de productos creados por emprendedoras. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La tienda global Las mujeres facturan reunirá dentro de Amazon una oferta de productos creados por emprendedoras. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las participantes podrán acceder a cursos básicos y certificaciones en inteligencia artificial, orientados a prepararlas para oportunidades profesionales en los sectores de la música y la tecnología.

Asimismo, la iniciativa contempla “Las mujeres facturan”, una tienda global dentro de la plataforma de ventas de Amazon que reunirá productos de negocios liderados por emprendedoras. La oferta incluirá libros, podcast y joyas.

La directiva de Amazon aseguró que “Shakira ha pasado más de tres décadas mostrándole al mundo lo que es posible cuando una mujer latina se niega a aceptar límites alrededor de su música, su ambición o su influencia. Ha cambiado la forma en que los artistas latinos son vistos en el escenario global”.

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