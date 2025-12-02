Tecno

Amazon Music 2025: descubre las canciones que más escuchaste al estilo Wrapped de Spotify

Para acceder a esta experiencia, solo es necesario abrir la aplicación móvil en iOS o Android y dirigirse a la sección ‘Biblioteca’

Amazon lanzó 2025 Delivered, su
Amazon lanzó 2025 Delivered, su versión del formato tipo Spotify Wrapped. (Amazon)

Amazon presentó 2025 Delivered, una experiencia similar a Spotify Wrapped, que permite a los usuarios descubrir las canciones y artistas que más escucharon durante el año.

Para acceder, solo es necesario abrir la aplicación Amazon Music en iOS o Android, dirigirse a la sección ‘Biblioteca’ y buscar ’2025 Delivered’.

Qué se puede ver en el 2025 Delivered de Amazon Music

En 2025 Delivered de Amazon Music, los usuarios pueden consultar:

  • Los artistas favoritos y las canciones que se transformaron en auténticos himnos personales, además de acceder a la lista personalizada “Mis mejores canciones de 2025”.
Se accede desde la app
Se accede desde la app de Amazon Music, entrando a 'Biblioteca' y seleccionando '2025 Delivered'. (Amazon)
  • Los podcasts que acompañaron sus jornadas.
  • Los géneros musicales más reproducidos a lo largo del año.
  • Los audiolibros que dejaron huella.
  • Los artistas más solicitados a Alexa.

Entre las novedades más destacadas de esta experiencia se encuentran las credenciales especiales para oyentes, como la distinción de “creador de tendencias”, otorgada a quienes descubren y escuchan primero los álbumes populares.

También figura la insignia “cabeza de cartel”, que reconoce a los fans ubicados entre el porcentaje más alto de oyentes de un artista.

Este año se incluye como
Este año se incluye como novedad credenciales especiales para los oyentes. (Amazon Music)

2025 Delivered está disponible para los clientes de Amazon Music que cumplan los requisitos y tengan unas horas de historial de escucha en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, México, Brasil, India, Canadá y Australia.

YouTube Music lanza su Recap anual

Al igual que Amazon Music, YouTube Music se anticipó a la llegada de Spotify Wrapped y ya lanzó su Recap 2025, una experiencia que permite a los usuarios conocer las canciones, artistas y géneros que más escucharon durante el año.

Como elemento innovador, la edición de este año integra opciones de interacción con inteligencia artificial, lo que posibilita realizar preguntas sobre el resumen musical.

YouTube Music también se adelantó
YouTube Music también se adelantó a Spotify y estrenó su Recap 2025. (YouTube Music)

Por ejemplo, se puede pedir que adivine el signo zodiacal del usuario según sus preferencias musicales o que determine si las selecciones musicales fueron más tranquilas o festivas.

Cómo acceder al YouTube Music Recap 2025

Para acceder al YouTube Recap 2025, se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a YouTube Music.
  2. Pulsar en tu foto de perfil.
  3. Seleccionar ‘Tu Recap’.
  4. Ir a ‘Mira tu Recap’.

No es necesario contar con una suscripción de pago para acceder al YouTube Music Recap 2025. Cualquier usuario con una cuenta activa en YouTube Music puede ver su resumen anual, independientemente de si utiliza la versión gratuita o la versión Premium.

Spotify lanzó una función que
Spotify lanzó una función que actúa como una versión reducida de su Wrapped. (Spotify)

Spotify lanza un mini Wrapped semanal

Spotify presentó una herramienta que funciona como una versión compacta de su popular Wrapped anual, permitiendo a los usuarios obtener un resumen semanal de su actividad musical.

Esta opción ofrece estadísticas personalizadas sobre los hábitos de escucha, perfecta para revivir los momentos más relevantes de la semana y compartir un resumen visual en redes sociales.

Según la propia plataforma, es posible compartir estos datos directamente desde la aplicación, tanto con otros usuarios de Spotify como en servicios como Instagram o WhatsApp.

Disponible tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores Premium en más de sesenta países, la función destaca los artistas y canciones favoritos de las últimas cuatro semanas.

Wrapped es el resumen anual
Wrapped es el resumen anual de Spotify con datos interactivos de cada usuario. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Además, sugiere listas de reproducción compatibles con los gustos del usuario y recomienda nuevos temas para incorporar a la biblioteca personal.

Qué es el Spotify Wrapped

Spotify Wrapped es una experiencia anual que ofrece un resumen interactivo de la actividad musical de cada usuario en la plataforma.

Al finalizar el año, Spotify presenta estadísticas personalizadas que muestran las canciones, artistas, géneros y podcasts más escuchados durante los últimos doce meses.

Además, crea listas de reproducción con los temas favoritos y destaca logros o hábitos curiosos de escucha. Los usuarios pueden compartir fácilmente estos resúmenes en redes sociales, convirtiendo la experiencia en un fenómeno viral.

