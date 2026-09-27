El Salvador

El Salvador inauguró el Día Mundial del Turismo 2026 con foco en la Inteligencia Artificial

El país centroamericano se convirtió en la sede global del evento de ONU Turismo para debatir las oportunidades y desafíos de la tecnología en la industria

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El Salvador inauguró el Día Mundial del Turismo 2026 de ONU Turismo con la presencia de autoridades y delegaciones internacionales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El Salvador inauguró este 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo 2026, una celebración de ONU Turismo. El acto reunió en San Salvador a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, representantes empresariales, académicos y diferentes actores de la industria turística.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, abrió la jornada con un mensaje orientado a la transformación que, según sostuvo, atravesó el país en los últimos años y a la posibilidad de utilizar el turismo como fuente de empleo, inversión y desarrollo local.

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La funcionaria vinculó el crecimiento de la actividad turística con las políticas de seguridad y planteó que el país busca mostrar sus cambios ante los visitantes y las delegaciones que participan de la celebración.

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La celebración de ONU Turismo reunió en San Salvador a autoridades, empresas y académicos para analizar cómo la digitalización puede impulsar el empleo, la inversión y el desarrollo local en la actividad de viajes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“Somos un país que está orgulloso de lo que nos está sucediendo y queremos mostrarle al mundo que cuando se quiere, se puede transformar las realidades a través del turismo”, afirmó Valdez.

De igual forma, la ministra señaló que El Salvador figura entre los cinco destinos con mejor desempeño tras la pandemia, citando al barómetro de ONU Turismo.

ONU Turismo puso el foco en las personas ante el avance de la IA

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, advirtió que la IA ya modifica la forma en que funciona el turismo y que puede facilitar el acceso de pequeños negocios a nuevos mercados, mejorar la planificación de los destinos y abrir oportunidades laborales. A su vez, alertó sobre los riesgos que enfrenta la población joven ante los cambios en el mercado de trabajo.

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“Puede ayudar a las pequeñas empresas, puede crear nuevas oportunidades y puede hacer que nuestro sector sea más inteligente y más fuerte, pero solo si le damos esa forma”, planteó la titular de ONU Turismo.

De acuerdo con sus palabras, el concepto central de la jornada es que los destinos, las comunidades y los trabajadores participen en las decisiones sobre la digitalización de la industria.

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Shaikha Al Nuwais, secretaría general de ONU Turismo, advierte sobre la IA: "Solo si le damos esa forma" puede beneficiar al sector. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Turismo, seguridad y transformación digital

Por medio de un video, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó que el país alberga la celebración en un contexto de crecimiento turístico y de participación en debates internacionales sobre la gobernanza de la inteligencia artificial.

Ulloa recordó que El Salvador copresidió en Ginebra, junto con Estonia, el primer Diálogo Mundial de las Naciones Unidas sobre gobernanza de la IA.

De igual forma, el vicepresidente planteó que la tecnología puede contribuir a conocer los mercados, anticipar tendencias, gestionar la llegada de visitantes, personalizar servicios y orientar decisiones públicas y privadas con información más precisa. También sostuvo que la digitalización debe ampliar oportunidades para pequeños empresarios, emprendedores, artesanos y comunidades vinculadas al turismo.

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Antonio López de Ávila, moderador y director de Innovación, Educación e Inversiones de ONU Turismo; Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador; y Suecy Callejas Estrada, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador; Óscar Avalle, gerente regional para Centroamérica de CAF; y Daniel Méndez, secretario de Innovación del Gobierno de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La programación del Día Mundial del Turismo prevé demostraciones sobre aplicaciones de IA para gobiernos, empresas y viajeros, además de debates entre ministros, líderes del sector y creadores.

ONU Turismo busca que la jornada contribuya a sentar las bases de una posición común de la industria sobre una tecnología que ya interviene en la manera en que los viajeros eligen sus destinos.

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