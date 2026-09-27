Crimen y Justicia

“Voy a buscar unos chinos”: el aviso de un remisero y el misterio detrás de los tres extranjeros que entraron ilegalmente al país

Tenían documentación en regla y no registraban antecedentes, pero cruzaron a la Argentina por un paso no habilitado de Formosa. La PFA reconstruye su itinerario para determinar por qué evitaron los controles migratorios

Dos efectivos uniformados custodian a tres personas con el rostro pixelado frente a una pared y una puerta con un escudo oficial
Agentes de la Prefectura Naval Argentina custodian a tres ciudadanos chinos
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“Voy a buscar unos chinos”. La frase de un remisero ante efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) fue el comienzo de un procedimiento que terminó con tres ciudadanos de nacionalidad china interceptados tras ingresar ilegalmente al país, por una zona cercana al río Bermejo, en la frontera de Formosa .

El operativo ocurrió este viernes aunque recién se dio a conocer este domingo. El caso dejó un interrogante que todavía intentan despejar los investigadores: si los tres extranjeros tenían su documentación en regla y no registraban antecedentes, ¿por qué eligieron ingresar a la Argentina por un paso no habilitado y evitar los controles migratorios?

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Fuentes de la Fiscalía Federal de Formosa, a cargo de Luis Benítez, explicaron a Infobae que la Policía Federal Argentina (PFA) trabaja ahora en la reconstrucción del itinerario de los tres hombres para descartar distintas hipótesis. Por el momento, aclararon, no existe ninguna sospecha concreta en su contra.

El encuentro fue fortuito. El remisero se acercó a un puesto de PNA y contó que había sido contratado para recoger a tres ciudadanos chinos. Quien solicitó el viaje le había enviado una ubicación georreferenciada, situada a unos siete kilómetros de un paso fronterizo internacional.

El chofer debía buscarlos en ese punto y trasladarlos hasta la terminal de ómnibus de Resistencia, Chaco. La situación llamó la atención de los prefectos, que decidieron acompañarlo.

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Ciudadanos chinos interceptados en Formosa
El auto en el que fueron trasladados los ciudadanos chinos

Al llegar al lugar indicado encontraron a los tres extranjeros, que habían ingresado a territorio argentino a través de un paso no habilitado.

Según explicaron fuentes judiciales a este medio, la permeabilidad de esa zona fronteriza dificulta los controles: existen alrededor de 100 pasos no habilitados y apenas dos habilitados. En este caso, la detección de los extranjeros se produjo a partir del comentario casual del remisero.

Cuando las autoridades avanzaron con su identificación surgieron los datos que llamaron la atención de los investigadores. Los tres tenían su documentación personal en regla y no registraban antecedentes. Además, se estableció que uno de ellos había sido expulsado anteriormente de Paraguay.

Las circunstancias en las que habían cruzado la frontera llevaron inicialmente a tomar recaudos ante la posibilidad de que se tratara de un caso de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, las primeras averiguaciones no aportaron elementos que permitieran sostener esas hipótesis.

También se evaluó una eventual vinculación con organizaciones criminales de la comunidad china. Sobre este punto, las fuentes consultadas fueron cautas: hasta el momento no existe ningún elemento que permita relacionarlos con la denominada “mafia china”.

“Estamos relevando sus movimientos para descartar hipótesis”, resumió una fuente judicial a Infobae.

Tres ciudadanos chinos sin documentación fueron interceptados en Formosa
Los tres se encuentran en Brasil. “Se los devolvió por donde vinvieron”, explicaron fuentes judiciales a Infobae

Sin elementos para avanzar con una imputación penal, intervino la Dirección Nacional de Migraciones, que dispuso la expulsión de los tres extranjeros por haber ingresado irregularmente al territorio nacional.

Actualmente, según indicaron fuentes judiciales a este medio, los tres se encuentran en Brasil. “Se los devolvió por donde vinvieron”, explicaron.

La PFA continúa con las averiguaciones sobre el recorrido que hicieron antes de ser interceptados. El objetivo es reconstruir su ruta y establecer por qué decidieron entrar a la Argentina por un cruce no habilitado pese a contar con documentación personal en regla.

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