Costa Rica exigirá certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para ocho nuevos destinos desde octubre

Costa Rica exigirá el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla a costarricenses y residentes que viajen a ocho nuevos destinos a partir del 1 de octubre. (EFE/Sebastião Moreira)

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El certificado digital de vacunación será indispensable para los costarricenses y residentes que viajen a ocho nuevos destinos considerados de riesgo de transmisión de fiebre amarilla desde el 1 de octubre.

La exigencia alcanza a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa. Los viajeros deberán llevar el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

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La disposición establece que la dosis debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje. Quienes no cumplan ese plazo deberán ajustar sus planes para contar con la protección requerida y el documento correspondiente antes de salir de Costa Rica.

La directora de Vigilancia de la Salud, Jennyffer González, explicó que la obligación comprende a quienes se dirijan a países o zonas con riesgo de transmisión. “A partir del 1 de octubre, costarricenses y residentes que viajen a países o zonas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla deberán contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes de su viaje y portar el Certificado Internacional de Vacunación”, indicó.

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La fecha de entrada en vigor estaba fijada inicialmente para el 31 de agosto. El Ministerio de Salud concedió una prórroga de un mes tras recibir consultas de personas con viajes programados que no podían cumplir el intervalo exigido entre la vacunación y la salida del país, según datos de El Observador.

El cambio no alteró las reglas para Brasil, Colombia, Perú ni para los países del continente africano incluidos entre los territorios de riesgo. Para esos destinos, el requisito sanitario ya se mantenía vigente.

La normativa establece que la dosis contra la fiebre amarilla debe aplicarse con al menos 10 días de anticipación a la fecha de salida del país. (Crédito: Colprensa)

Las personas que tengan previsto viajar deberán revisar con antelación su condición de vacunación y gestionar el comprobante. El certificado puede obtenerse en formato digital mediante la Oficina Virtual del Ministerio de Salud, EDUS y Pura Vida Móvil, la aplicación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.

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González recordó que la fiebre amarilla es una enfermedad viral cuya principal vía de transmisión es la picadura de mosquitos infectados. La vacunación figura entre las medidas disponibles para evitarla.

“La vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenirla, por eso les invitamos a verificar con tiempo el estado de vacunación y realizar las gestiones necesarias antes de viajar”, señaló la directora.

El Ministerio de Salud recomendó, además, consultar antes de cada viaje las condiciones sanitarias establecidas por el país de destino.

Costa Rica exige la vacuna para evitar que el virus encuentre un vector local

Aunque Costa Rica no tiene transmisión de fiebre amarilla, el país cuenta con presencia del mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir el virus. Esa situación sostiene la exigencia sanitaria para quienes visiten territorios donde la enfermedad circula.

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La vacuna busca proteger a la persona durante su viaje y reducir el riesgo de que el virus sea introducido en Costa Rica. Si un viajero se contagia fuera del país y regresa durante la fase de infección, un mosquito local podría picarlo y propagar la enfermedad.

La exigencia sanitaria se mantiene vigente sin cambios para los viajes con destino a Brasil, Colombia, Perú y diversos países del continente africano. (Crédito: iStock)

El investigador de la Universidad Hispanoamericana, Roberto Salvatierra, explicó a El Observador que la inmunización cumple ambas funciones. “Por un lado, protege a la persona que visita una zona donde circula el virus”, indicó.

El especialista añadió ante el medio que la medida también disminuye la posibilidad de que un viajero infectado lleve el virus al país. La existencia del Aedes aegypti hace necesario prevenir esa cadena de transmisión, aun cuando no haya casos locales de fiebre amarilla.

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La enfermedad se transmite de un modo similar al dengue y al zika: a través de la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas pueden incluir fiebre, malestar general y dolor muscular, aunque algunos pacientes desarrollan cuadros más graves.

Salvatierra señaló a la publicación que la infección puede afectar el hígado y los riñones, además de provocar problemas multiorgánicos. Los casos de mayor gravedad pueden resultar mortales.

La ampliación del requisito responde a la aparición de brotes en países sudamericanos y en algunas zonas de África, según explicó el investigador. La prevención se concentra en evitar que el virus llegue a un territorio donde ya está presente un mosquito capaz de transmitirlo.

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