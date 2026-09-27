Costa Rica

Costa Rica exigirá certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para ocho nuevos destinos desde octubre

La disposición del Ministerio de Salud obliga a viajeros y residentes a inmunizarse al menos 10 días antes de partir hacia Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa

Costa Rica exigirá el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla a costarricenses y residentes que viajen a ocho nuevos destinos a partir del 1 de octubre. (EFE/Sebastião Moreira)
Costa Rica exigirá el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla a costarricenses y residentes que viajen a ocho nuevos destinos a partir del 1 de octubre. (EFE/Sebastião Moreira)
Guardar

El certificado digital de vacunación será indispensable para los costarricenses y residentes que viajen a ocho nuevos destinos considerados de riesgo de transmisión de fiebre amarilla desde el 1 de octubre.

La exigencia alcanza a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa. Los viajeros deberán llevar el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

PUBLICIDAD

La disposición establece que la dosis debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje. Quienes no cumplan ese plazo deberán ajustar sus planes para contar con la protección requerida y el documento correspondiente antes de salir de Costa Rica.

La directora de Vigilancia de la Salud, Jennyffer González, explicó que la obligación comprende a quienes se dirijan a países o zonas con riesgo de transmisión. “A partir del 1 de octubre, costarricenses y residentes que viajen a países o zonas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla deberán contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes de su viaje y portar el Certificado Internacional de Vacunación”, indicó.

PUBLICIDAD

La fecha de entrada en vigor estaba fijada inicialmente para el 31 de agosto. El Ministerio de Salud concedió una prórroga de un mes tras recibir consultas de personas con viajes programados que no podían cumplir el intervalo exigido entre la vacunación y la salida del país, según datos de El Observador.

El cambio no alteró las reglas para Brasil, Colombia, Perú ni para los países del continente africano incluidos entre los territorios de riesgo. Para esos destinos, el requisito sanitario ya se mantenía vigente.

La vacunación es clave para prevenir enfermedades y evitar brotes epidémicos en viajeros y comunidades - crédito Colprensa
La normativa establece que la dosis contra la fiebre amarilla debe aplicarse con al menos 10 días de anticipación a la fecha de salida del país. (Crédito: Colprensa)

Las personas que tengan previsto viajar deberán revisar con antelación su condición de vacunación y gestionar el comprobante. El certificado puede obtenerse en formato digital mediante la Oficina Virtual del Ministerio de Salud, EDUS y Pura Vida Móvil, la aplicación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.

González recordó que la fiebre amarilla es una enfermedad viral cuya principal vía de transmisión es la picadura de mosquitos infectados. La vacunación figura entre las medidas disponibles para evitarla.

“La vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenirla, por eso les invitamos a verificar con tiempo el estado de vacunación y realizar las gestiones necesarias antes de viajar”, señaló la directora.

El Ministerio de Salud recomendó, además, consultar antes de cada viaje las condiciones sanitarias establecidas por el país de destino.

Costa Rica exige la vacuna para evitar que el virus encuentre un vector local

Aunque Costa Rica no tiene transmisión de fiebre amarilla, el país cuenta con presencia del mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir el virus. Esa situación sostiene la exigencia sanitaria para quienes visiten territorios donde la enfermedad circula.

La vacuna busca proteger a la persona durante su viaje y reducir el riesgo de que el virus sea introducido en Costa Rica. Si un viajero se contagia fuera del país y regresa durante la fase de infección, un mosquito local podría picarlo y propagar la enfermedad.

Tolima registra 22 muertes y 55 casos confirmados por fiebre amarilla hasta abril de 2025 - crédito iStock
La exigencia sanitaria se mantiene vigente sin cambios para los viajes con destino a Brasil, Colombia, Perú y diversos países del continente africano. (Crédito: iStock)

El investigador de la Universidad Hispanoamericana, Roberto Salvatierra, explicó a El Observador que la inmunización cumple ambas funciones. “Por un lado, protege a la persona que visita una zona donde circula el virus”, indicó.

El especialista añadió ante el medio que la medida también disminuye la posibilidad de que un viajero infectado lleve el virus al país. La existencia del Aedes aegypti hace necesario prevenir esa cadena de transmisión, aun cuando no haya casos locales de fiebre amarilla.

La enfermedad se transmite de un modo similar al dengue y al zika: a través de la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas pueden incluir fiebre, malestar general y dolor muscular, aunque algunos pacientes desarrollan cuadros más graves.

Salvatierra señaló a la publicación que la infección puede afectar el hígado y los riñones, además de provocar problemas multiorgánicos. Los casos de mayor gravedad pueden resultar mortales.

La ampliación del requisito responde a la aparición de brotes en países sudamericanos y en algunas zonas de África, según explicó el investigador. La prevención se concentra en evitar que el virus llegue a un territorio donde ya está presente un mosquito capaz de transmitirlo.

Temas Relacionados

Costa RicaFiebre amarillaVacunación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No voy a permitir que ningún ministro se arroje potestades”: Laura Fernández justifica despido del exministro en Costa Rica

La jefa de Gobierno detalló ante los medios las razones de la salida de Manuel Tovar tras autodesignarse para una cumbre en Nueva York, confirmando la llegada interina de Indiana Trejos a la Cancillería

“No voy a permitir que ningún ministro se arroje potestades”: Laura Fernández justifica despido del exministro en Costa Rica

Costa Rica advierte sobre los criptoactivos en el financiamiento político y refuerza sus controles

El organismo electoral inicia una prueba con once agrupaciones y promete seguir donaciones, préstamos y certificados de cesión para reforzar la rendición de cuentas durante los procesos electorales en Costa Rica

Costa Rica advierte sobre los criptoactivos en el financiamiento político y refuerza sus controles

Cuatro de cada diez hogares en Costa Rica viven en casas deterioradas o en condiciones regulares

Un informe de la Universidad de Costa Rica revela que 152,288 viviendas presentan problemas que requieren atención y que cerca de 232,600 personas habitan en asentamientos informales distribuidos en 64 cantones del país.

Cuatro de cada diez hogares en Costa Rica viven en casas deterioradas o en condiciones regulares

Empresarios advierten sobre riesgo de escasez eléctrica en Costa Rica y piden aprobar reforma para ampliar la generación de energía

Las cámaras advierten que el crecimiento de la demanda, la variabilidad climática y los costos internacionales de los combustibles plantean desafíos para el abastecimiento y la competitividad del país.

Empresarios advierten sobre riesgo de escasez eléctrica en Costa Rica y piden aprobar reforma para ampliar la generación de energía

Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

La compañía ya cuenta con más de 50 colaboradores y busca contratar personal en ingeniería, finanzas, producción y logística durante lo que resta de 2026 y el próximo año.

Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

TECNO

Google Fotos se actualiza en Android con un pincel para censurar información privada en imágenes

Google Fotos se actualiza en Android con un pincel para censurar información privada en imágenes

Cómo expulsar a los intrusos que se conectan a la red WiFi de tu casa

Estafas con código QR suben un 146% en el mundo: Microsoft alerta pérdidas de dinero y datos

Esto pasará con tu dinero y armas si te arrestan o mueres en GTA 6

La expansión de los centros de datos de IA amenaza con elevar las emisiones de gas un 6% para 2035

ENTRETENIMIENTO

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

Jane Asher, la exprometida de Paul McCartney, reveló por qué no verá las nuevas películas de The Beatles

Alejandro G. Iñárritu habló de “Digger”, su película con Tom Cruise: “La realidad y la ficción comienzan a mezclarse”

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

MUNDO

Los suizos rechazaron en referéndum dos iniciativas sobre la neutralidad nacional y la dieta de origen animal

Los suizos rechazaron en referéndum dos iniciativas sobre la neutralidad nacional y la dieta de origen animal

Trump anticipó una nueva ronda de diálogo con Irán, aunque no descartó reanudar los ataques: “Siempre lo estoy pensando”

Una placa de mármol documenta cómo Roma sacralizaba los sitios golpeados por rayos

Ucrania golpeó una base de drones y depósitos de munición en el Dombás ocupado por Rusia

Trump confirmó que los detenidos por “terrorismo” en Reino Unido planeaban atacar una base militar utilizada por EEUU