Google habilitó en India un botón para comprar en Flipkart sin salir de Gemini

Google comenzó las pruebas de una herramienta para comprar productos de Flipkart directamente desde Gemini y AI Mode en India.

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Google comenzó a probar en India una función que permite comprar productos de Flipkart, la plataforma de comercio electrónico controlada por Walmart, sin salir de Gemini y AI Mode, el modo de búsqueda con IA de Google.

Los usuarios incluidos en la prueba ven un botón de Comprar en listados seleccionados de Flipkart dentro de Gemini y AI Mode. Al tocarlo, se los lleva directamente al proceso de pago de Flipkart sin abandonar la interfaz de inteligencia artificial, según una experiencia revisada por TechCrunch y fuentes con conocimiento del proyecto.

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El ensayo alcanza a una porción acotada de usuarios y a una selección reducida de productos, entre ellos teléfonos, electrónica y accesorios para celulares. El resto sigue viendo los listados habituales de Flipkart, sin la opción de comprar directamente desde la inteligencia artificial.

Google planea ampliar la función en octubre, antes de la temporada de compras por las fiestas en India, uno de los picos más fuertes del comercio electrónico del país.

El ensayo inicial abarca una selección acotada de artículos tecnológicos como teléfonos móviles, accesorios y dispositivos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada por TechCrunch sobre el test con Flipkart, una vocera de Google dijo que la empresa está siempre probando nuevas funciones y experiencias para ayudar a las personas a descubrir y conectar con negocios de manera más fácil. Agregó que la compañía corre experimentos de forma habitual y que no tiene más detalles para compartir por ahora.

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La prueba se suma a una carrera más amplia por el comercio dentro de los chats de inteligencia artificial. Google y competidores como OpenAI vienen sumando funciones de compra a sus productos, con el objetivo de dejar de ser solo un buscador de productos.

OpenAI, por su parte, había anunciado en octubre de 2025 que los usuarios de ChatGPT podrían comprar productos de Walmart directamente desde el chat, sin pasar por el sitio del comercio.

Cuáles es la infraestructura detrás del botón de compra

Google ya venía construyendo la base técnica para este tipo de operaciones. En enero de 2026 presentó el Universal Commerce Protocol, un estándar abierto pensado para que los asistentes de inteligencia artificial completen compras en distintos comercios, incluido el pago final.

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La interfaz de la prueba actual muestra la marca de Flipkart en el proceso final de pago en lugar de la pasarela de Google. (Google)

En ese momento, la empresa había explicado que la tecnología permitiría a los usuarios comprar productos elegibles desde Gemini y AI Mode a través de un proceso de pago alojado por Google. Después amplió ese sistema para que los compradores puedan transferir artículos al sitio del comercio y terminar ahí la operación.

La prueba con Flipkart, sin embargo, funciona distinto: al tocar el botón de Comprar aparece un proceso de pago con la marca de Flipkart, no el de Google, y la compañía no precisó qué tecnología sostiene esta versión del test.

Esa diferencia importa porque muestra que Google no tiene todavía un único camino para las compras agénticas, es decir, las que gestiona un asistente de inteligencia artificial en nombre del usuario. Convive, al menos por ahora, con más de un modelo de pago según el comercio y el mercado.

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A comienzos de septiembre, Google ya había dicho que Flipkart estaba entre los comercios sumados como socios para llevar a India experiencias de compra agéntica. En ese anuncio no había dado detalles del test ni de sus plazos concretos.

La firma estadounidense invirtió 350 millones de dólares en Flipkart durante 2024 para consolidar una participación minoritaria. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Un socio con historia financiera

La relación entre ambas empresas no es solo tecnológica. Google invirtió alrededor de 350 millones de dólares en Flipkart en 2024, como parte de una ronda de financiamiento liderada por Walmart, y quedó con una participación minoritaria en la empresa india.

Ese vínculo previo explica en parte por qué Flipkart, y no otro comercio, es el primero en aparecer con el botón de compra directa dentro de Gemini y AI Mode, aunque Google no mencionó ese antecedente al hablar con TechCrunch.

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India es, con más de mil millones de suscriptores de internet, el segundo mercado de internet más grande del mundo. Allí, Flipkart y Amazon compiten de manera directa por los compradores online, una pulseada que se intensifica durante la temporada de fiestas, cuando ambas plataformas lanzan sus promociones más fuertes del año.

Por ahora, el botón de compra directa no llegó a todos los comercios que aparecen en los resultados de Gemini y AI Mode. En la prueba vista por TechCrunch, los productos de Amazon aparecían junto a los de Flipkart, pero sin la posibilidad de comprarlos sin salir de la inteligencia artificial.

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