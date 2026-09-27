En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

La artista cerró su gira ante un estadio Monumental agotado, con Tini, Miranda! y Marilina Bertoldi como invitados

Lali en River
Lali Espósito cerró su gira en River con un estadio colmado y una noche cargada de sorpresas (Crédito: RS Fotos)
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Lali en River
Lali celebró el cierre de una etapa artística a escala monumental
Lali en River
El tercer River de Lali reunió a miles de fanáticos para despedir la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama
Lali en River
Lali brilló en Núñez durante una noche que marcó el cierre de su recorrido internacional
Lali en River
El mensaje de los fans a Lali previo a su casamiento con Pedro Rosemblat
Lali en River
Las pelucas rubias de los fans inspiradas en el videoclip de Mejor que vos de Lali y Miranda!
Lali en River
La pasión de los fans se hizo sentir durante toda la noche en el estadio Monumental
Lali Espósito
La prueba de sonido anticipó el gran despliegue escénico que Lali llevaría a River (Instagram Lali)
Lali Espósito
Con el escenario listo, Lali hizo su pasada de sonido antes de recibir a su público (Instagram Lali)
Lali en River
Lali reafirmó su poder de convocatoria con otro River sold out
Lali en River
Entre coreografías, luces y canciones, Lali hizo vibrar a sus seguidores en una noche consagratoria en el estadio Monumental
Lali en River
La cantante se emocionó al encontrarse con un Monumental colmado para acompañarla en la despedida de su tour
Lali en River
Con una puesta imponente y un repertorio cargado de hits, Lali volvió a demostrar su poder de convocatoria en Núñez
Lali en River
El público convirtió el Monumental en una fiesta para acompañar a Lali en su última fecha de gira
Lali en River
La artista repasó las canciones de su nueva era ante una multitud que copó el Monumental para vivir el cierre del tour
Lali en River
Los seguidores de la cantante hicieron vibrar River desde el inicio del show hasta el cierre de la noche
Lali en River
Lali cerró su gira rodeada de música, invitados y un Monumental rendido a sus pies
Lali en River
Con un vestuario de alto impacto, Lali recorrió el escenario más grande de su gira
Lali Espósito y Tini Stoessel impactaron a sus fans en River Plate
Tini Stoessel sorprendió al público al aparecer en el show de Lali con un look nupcial y pelo rosa
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lali y Tini compartieron escenario por primera vez y emocionaron a sus fanáticos en River
Lali en River
Con el estadio de River lleno, Lali reafirmó su lugar entre las figuras más convocantes de la música popular argentina
Lali en River
El Monumental fue testigo de una noche a puro pop, en la que Lali compartió con sus fanáticos la emoción del último show de la gira
Lali en River
El público de Lali copó las tribunas y el campo de River para vivir una noche de pop y celebración
Lali en River
La cantante desplegó toda su potencia escénica en una noche que marcó el final de meses de shows y presentaciones internacionales
Lali en River
Fanáticos de distintas generaciones llegaron a River para celebrar junto a Lali una fecha histórica
Lali en River
Con carteles, outfits temáticos y teléfonos encendidos, los fanáticos recibieron a Lali en un River agotado
Lali en River
Con un vestuario de alto impacto, Lali recorrió el escenario más grande de su gira
Lali en River
Lali cerró su gira rodeada por el fervor de su público, en un River que acompañó de principio a fin una noche de celebración
Lali en River
Lali Espósito desplegó una puesta imponente en el estadio Monumental para despedir una gira que recorrió distintos países
Lali Espósito
Previo a la apertura de puertas, Lali afinó los últimos detalles de su show en el estadio Monumental (Instagram Lali)
Lali Espósito
Antes de que el público llenara el estadio, Lali puso a punto cada detalle de su espectáculo (Instagram Lali)
Lali Espósito
Lali se preparó para despedir la gira con una última prueba de sonido en River (Instagram Lali)
Lali Espósito
Lali ensayó canciones y movimientos antes de encontrarse con miles de fanáticos en el Monumental (Instagram Lali)
Lali Espósito
Micrófono en mano, Lali ajustó cada detalle antes de su gran show en Núñez (Instagram Lali)
Lali Espósito
La cantante repasó los últimos detalles técnicos durante la prueba de sonido en el estadio Monumental (Instagram Lali)
Lali Espósito
Lali realizó la prueba de sonido en River antes de salir al escenario para el cierre de su gira (Instagram Lali)

Crédito: RSFOTOS

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