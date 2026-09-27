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Por qué sale en baja calidad la película de Las Guerreras K-pop en el televisor desde Netflix

La aplicación de la plataforma streaming adapta la resolución de las producciones a la velocidad real de internet disponible en el Smart TV

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop
Las Guerreras K-pop puede verse en menor definición cuando el dispositivo no dispone del ancho de banda necesario. (Foto: Netflix)
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Ver Las Guerreras K-pop con una imagen borrosa, píxeles visibles o una definición menor a la esperada suele responder a una causa técnica: la velocidad disponible en la red doméstica no alcanza para sostener la máxima resolución.

Netflix ajusta de forma automática la calidad del video según la conexión del dispositivo, con el objetivo de evitar interrupciones durante la reproducción. La aplicación prioriza que la película continúe antes que mantener la imagen en alta definición.

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Por ese motivo, aun cuando el plan contratado incluya contenidos en 4K, el televisor puede mostrar una versión de menor calidad si detecta caídas de velocidad, inestabilidad en el WiFi o un consumo elevado de internet en otros aparatos conectados.

Netflix sugiere una conexión de al menos 15 Mb/s para reproducir contenidos en ultra alta definición. (Foto: Europa Press)
Netflix sugiere una conexión de al menos 15 Mb/s para reproducir contenidos en ultra alta definición. (Foto: Europa Press)

Qué velocidad de internet necesita Netflix para reproducir una película en 4K

La calidad de imagen depende de la velocidad real que llega al televisor, no de la cifra máxima contratada con la empresa proveedora de internet. Para reproducir contenidos en ultra alta definición o UHD 4K, Netflix sugiere contar con al menos 15 Mb/s disponibles en el dispositivo que reproduce la película.

Las exigencias disminuyen para otras resoluciones. La plataforma indica que se necesitan 3 Mb/s para una transmisión en alta definición, conocida como HD, y 5 Mb/s para Full HD. Si la conexión no alcanza esos niveles de manera sostenida, el sistema reduce la resolución para evitar pausas, demoras de carga o cortes.

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Por qué el televisor recibe menos velocidad de internet que la contratada

Un plan de internet puede ofrecer una velocidad determinada, pero esa capacidad se reparte entre todos los dispositivos conectados a la misma red. Celulares, computadoras, consolas, tabletas, cámaras de seguridad y otros televisores consumen parte del ancho de banda, incluso cuando no se utilizan de forma directa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La velocidad contratada no siempre coincide con la capacidad disponible en el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, influyen la distancia entre el router y el televisor, las paredes del hogar y las interferencias de otras redes inalámbricas. Si el Smart TV está lejos del módem o recibe una señal WiFi débil, puede tener dificultades para mantener los 15 Mb/s necesarios para ver Netflix en 4K. En esos casos, la aplicación reduce la calidad de la imagen.

Cómo saber si la conexión alcanza para ver la película con buena definición

Netflix sugiere medir periódicamente la velocidad efectiva de la red, sobre todo en hogares con varios dispositivos conectados. Desde una computadora, un teléfono o una tableta, se puede ingresar a Fast.com, un sitio que calcula de forma automática la velocidad de descarga sin requerir la instalación de aplicaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aplicaciones permiten medir la velocidad de descarga de la red WiFi desde teléfonos, tabletas y computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En televisores inteligentes y dispositivos conectados a la pantalla, la comprobación puede hacerse desde la propia aplicación. Es necesario ingresar al menú de ayuda de Netflix y elegir la opción “Comprobar red”. Si aparece un error o la prueba no se completa, es probable que el aparato no tenga acceso a internet en ese momento.

Qué pasa cuando hay muchos dispositivos conectados al WiFi

Cada dispositivo activo utiliza una porción de la capacidad total de la red. Una videollamada, una descarga de archivos, un juego en línea o la reproducción de otro contenido en alta definición pueden reducir la velocidad disponible para el televisor que reproduce Las Guerreras K-pop.

Asimismo, la situación puede agravarse si hay dispositivos ajenos conectados a la red inalámbrica. Cambiar la contraseña del WiFi de forma periódica permite limitar accesos no autorizados y recuperar parte del ancho de banda.

Un smartphone con pantalla "WiFi Hotspot" conecta inalámbricamente un portátil, una tablet y un televisor, mostrando el símbolo WiFi en sus pantallas.
Se debe evitar saturar la red con múltiples conexiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene desconectar o pausar temporalmente los dispositivos que no sean necesarios, mientras se reproduce una película en alta resolución.

Por qué es útil reiniciar el router para mejorar la calidad de Netflix

Reiniciar el router es una de las primeras medidas para resolver problemas de conexión. El procedimiento restablece la estabilidad de la señal, corregir fallas temporales y mejorar el funcionamiento de la red inalámbrica. Esta acción no modifica la configuración habitual del módem ni afecta las funciones programadas.

No existe un límite establecido para reiniciar el router cuando se presentan inconvenientes de conectividad. Si la calidad baja de forma recurrente, es útil ubicar el router en un lugar abierto, alejado de obstáculos y cerca del televisor. Una mejor distribución de la señal puede reducir las variaciones de velocidad durante la transmisión.

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