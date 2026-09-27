El Salvador

Capturaron en El Salvador a dos deportados de Estados Unidos vinculados a la MS-13

Uno fue detenido en Sensuntepeque por presunta pertenencia a una estructura criminal y el otro llegó al aeropuerto con una orden judicial por homicidio agravado

Las autoridades de El Salvador informaron sobre la captura de dos presuntos miembros de la MS-13 deportados desde Estados Unidos. (Cortesía: PNC de El Salvador)
Las autoridades de El Salvador informaron sobre la captura de dos presuntos miembros de la MS-13 deportados desde Estados Unidos. (Cortesía: PNC de El Salvador)
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Las autoridades salvadoreñas informaron sobre la captura de dos hombres deportados desde Estados Unidos, ambos señalados por presuntos vínculos con la Mara Salvatrucha (MS-13), aunque en procedimientos distintos y con antecedentes judiciales diferentes.

El primer caso corresponde a Serafín F., conocido con el alias de el “Viejo”. Según la información difundida por las autoridades, este 26 de septiembre, fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en el kilómetro 116 de la carretera Longitudinal del Norte, en el distrito de Sensuntepeque, departamento de Cabañas Este.

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Las autoridades identificaron como integrante de la estructura criminal. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre cumplía tareas de vigilancia en esa zona, con el objetivo de alertar sobre la presencia de patrullas policiales y de personas ajenas

La publicación de la PNC añadió que el detenido tiene tatuajes vinculados a la pandilla. De igual manera, las autoridades también indicaron que Serafín F. había sido deportado de Estados Unidos en el año 2010.

El procesado Serafín F. registró una deportación previa desde Estados Unidos en 2010 y enfrentará cargos por agrupaciones terroristas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
El procesado Serafín F. registró una deportación previa desde Estados Unidos en 2010 y enfrentará cargos por agrupaciones terroristas. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Tras su captura, será remitido ante la justicia por el delito de pertenencia a organización terrorista, una figura que las autoridades salvadoreñas aplican a integrantes de pandillas.

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“Alias ’El Viejo’, de 49 años, lo ubicamos en conjunto con la PNC, en el kilómetro 116 de la carretera Longitudinal del Norte, Sensuntepeque, Cabañas Este. Es miembro activo de la MS-13, con función de informar el movimiento de las autoridades. Posee tatuajes alusivos a dicha pandilla. No damos tregua a quienes insisten en atentar contra la seguridad de las comunidades”, sostuvo la FAES.

Presunto gatillero de la MS-13 fue detenido en el aeropuerto

El segundo caso involucra a Roberto R., alias el “Náufrago” o “Chino”, quien fue detenido en Estados Unidos y luego deportado a El Salvador. Las autoridades lo recibieron en el Aeropuerto Internacional, tras su llegada al país.

Según el reporte, publicado el 26 de septiembre, Roberto R. es señalado como gatillero de la clica San Cocos Locos Salvatruchos de la MS13.

Las autoridades también señalaron que tiene antecedentes por posesión y tenencia de drogas.

“El individuo alias ‘El Náufrago’ o ‘Chino’, quien cuenta con orden de captura vigente por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Además, tiene antecedentes delictivos por posesión y tenencia de drogas. Será remitido al juzgado que lo reclama

Un juzgado salvadoreño requiere a Roberto R. bajo una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y privación de libertad. (Cortesía: PNC de El Salvador)
Un juzgado salvadoreño requiere a Roberto R. bajo una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y privación de libertad. (Cortesía: PNC de El Salvador)

El detenido será remitido al juzgado que requiere su comparecencia. Ese tribunal deberá definir los pasos procesales posteriores a su recepción y detención en territorio salvadoreño.

Aunque ambos hombres fueron deportados desde Estados Unidos, los procedimientos respondieron a situaciones distintas. Serafín F. fue intervenido en Sensuntepeque por una acusación vinculada con su presunta pertenencia a una organización terrorista, mientras que Roberto R. llegó al país con una orden de captura por delitos que incluyen homicidio agravado.

La información oficial los presentó como procedimientos independientes, con diferentes lugares de detención, antecedentes y requerimientos judiciales.

Actualmente, El Salvador se mantiene bajo un régimen de excepción, prorrogado por 55.ª vez por la Asamblea Legislativa. La medida, vigente desde marzo de 2022, otorga facultades al Estado para combatir a las pandillas, facilitar investigaciones, patrullajes, registros y capturas.

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