Ligia Piro rinde homenaje al rock argentino a través de Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati

Canta "Crimen" en su nuevo trabajo, "Supernova"

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Se sabe, el destino de Ligia Piro estuvo vinculado a lamúsica desde la cuna: no podía ser de otra manera para la hija de la Tana Susana Rinaldi -una voz emblemática entre las cantantes de tango- y el gran bandoneonista Osvaldo Piro. Pero más allá del ADN tanguero, en esa casa “se respiraba música, más alláde los géneros”, le aclara Ligia a Teleshow.

Por eso contará con naturalidad cómo un día recibió una nota elogiosa de Luis Alberto Spinetta. Y otra día, llegó a su casa el primer disco de Soda stereo de parte de Gustavo Cerati para su madre...

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Y si empezamos por el rock nacional y no por el jazz, las aguas que más ha buceado la cantante, es porque con una selección de canciones del Flaco y Cerati, Ligia Piro presentará Supernova, su nuevo proyecto discográfico, el próximo 10 de octubre en La Trastienda.

Ligia Piro, hija de la cantantante de tangos, la "Tana" Susana Rinaldi, y del bandoneonista Osvaldo Piro, no hizo más que seguir la tradición familiar: su vida es música (Fotos: Christian Inglize)

“Yo me tomo bastante tiempo porque soy artista independiente y me produzco todo”, explica. El proyecto comenzó como una experiencia de estudio durante el año pasado, sin la certeza de que se transformaría en un álbum o en un espectáculo.

Las primeras grabaciones fueron “Tu nombre sobre mi nombre” y “Durazno sangrando”, dos canciones del repertorio de Spinetta que Piro ya interpretaba. “Barro tal vez”, otro de los títulos que eligió para este recorrido, la acompaña desde hace años en vivo, pero para esta ocasión buscó una nueva lectura.

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La cantante convocó al pianista y arreglador Diego Schissi para trabajar sobre esa composición. “Le pedí un arreglo a Diego, que es un gran músico y un director. Dije: ‘Hagamos una experiencia, a ver cómo viene, cómo sale’”, cuenta.

A partir de esa primera prueba, el álbum empezó a tomar forma. Piro llamó a músicos de su entorno y grabó con formaciones de distinto tamaño. “Hay cosas con trío con piano, con trío con guitarra, hay cosas con banda grande”, dice. Durante los últimos meses, las giras por distintas ciudades del interior le permitieron sostener el trabajo de estudio sin apurar el lanzamiento.

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Tras escuchar su versión de "Barro tal vez", Ligia recibió una nota del Flaco Spinetta. “‘Qué buena versión, gracias, flaca. La acabo de escuchar’. Una cosa así, me dijo, y yo quedé enamorada para siempre”, cuenta.

La presentación de Supernova incluirá, además de las canciones nuevas, otros momentos de su repertorio. En este abordaje sobre el rock nacional, Piro interpretará “Tu nombre sobre mi nombre”, “Durazno sangrando”, “Crimen”, “Zona de promesas”, “Té para tres”, “Cielo de ti”, “Cactus” y “Adiós”.

Piro no conoció de manera personal ni a Spinetta ni a Cerati. Sin embargo, su relación con sus canciones se fue construyendo desde experiencias y vínculos concretos. En el caso de Spinetta, el punto de partida fue Rodolfo García, baterista de Almendra y amigo del Flaco.

La cantante recuerda que “García organizaba un festival de la ciudad dedicado al jazz y a otras expresiones musicales. La propuesta buscaba convocar a artistas ajenos al circuito estrictamente jazzístico y en ese contexto surgió ‘Barro tal vez’”.

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Canta "Barro tal vez", el clásico de Luis Alberto Spinetta

García le dijo que quería hacérsela escuchar al Flaco. “¡Me muero!”, le dije, y tiempo después recibió una nota escrita por Spinetta luego de escuchar la grabación. “‘Qué buena versión, gracias, flaca. La acabo de escuchar’. Una cosa así, me dijo, y yo quedé enamorada para siempre”. Para la intérprete, aquel mensaje abrió una relación sostenida con una parte central de la canción argentina.

El año pasado, la artista ya había realizado un espectáculo conceptual dedicado al rock nacional. Ese trabajo le permitió, además, consolidar el vínculo con la banda que la acompañará ahora en la presentación de La Trastienda.

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"Mi entrada al rock fue con Sui Generis. Pero un día mi madre trajo el primer disco de Soda Stereo y los empecé a seguir", recuerda su llegada a la banda liderada por Gustavo Cerati

El acercamiento de Ligia a la obra de Cerati tuvo otro recorrido. La cantante contó que el primer disco de Soda Stereo llegó a su casa a través de su madre, la tana Susana Rinaldi, que conocía al músico. Tenía 14 años cuando comenzó a escuchar ese álbum, el que incluye “Jet Set”.

Por entonces, Piro estaba concentrada en otras referencias. “Yo venía escuchando Billie Holiday y Ella Fitzgerald a puro volumen. Tenía esa cosa de bicho raro”, dice. Sin embargo, el disco de Soda Stereo le produjo una curiosidad inmediata y encontró en “Danza rota” una de sus primeras canciones preferidas de la banda.

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Su ingreso al rock argentino, de todos modos, se había producido antes. Una amiga de la familia le prestó un disco de Sui Generis, que luego identificó como Confesiones de invierno. “Recuerdo especialmente ‘Bienvenidos al tren’ y ‘Lunes otra vez’”.

“Todo lo que nombro y todo lo que hago, lo canto”, sostiene Piro al asociar esas escuchas con el repertorio que fue desarrollando. “Vas armándote a vos mismo con la música, porque la música para mí es vida. Me despierta sensaciones y son cosas muy personales que después de hacerlas personales, la misión es transmitirlas y conmover”.

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Aunque su nuevo proyecto se detiene en autores fundamentales del rock argentino, el nombre de Lidia Piro quedó ligado desde sus primeros pasos al jazz vocal. La cantante explicó que esa asociación se remonta a su formación familiar y a una decisión espontánea tomada cuando consiguió su primera fecha.

“Mi primera fecha me la ofreció Paco Poblet, de clásica y Moderna. Me dijo: ‘¿Qué querés cantar?’ Y yo: ‘Quiero cantar jazz’”, recuerda. Esa actuación fue el inicio de un camino que luego la llevó a grabar su primer disco, íntegramente dedicado al género, cuando tenía poco más de 20 años.

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En su casa se escuchaban jazz y música clásica, junto con folclore y música latinoamericana. Su madre tenía una fuerte inclinación por el jazz, mientras que su padre estaba más ligado al tango, al folclore y a la música clásica. “Sonaba mucho Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, Mozart, Bach y Chopin”.

Dedicada al jazz, ¿cómo vocalizar y desarrollar un fraseo en inglés cuando no es tu lencua nativa? “No tuve mayores dificultades para cantar en inglés; el fraseo depende de las acentuaciones, de las apoyaturas musicales y del sentido que adquiere cada palabra dentro de una versión”, explica.

A la hora de elegir su favorita entre las múchas voces femeninas del jazz estadounidense no duda: "Ella Fitzerald", dice (Foto: Christian Inglize)

“Tiene que ver con los modismos y dónde están las apoyaturas para decir qué palabra, cómo estás acentuando”, explicó. “De hecho, es como cuando cantás una zamba, donde la voz también se adapta a una melodía y a una emoción específicas”.

Y a la hora de repasar las clásicas voces femeninas del jazz, menciona a la gran Ella Fitzgerald contraponiéndola con otro faro inevitable, Billie Holiday. “De solo escucharla pensaba que esa mujer había tenido una vida trágica. En cambio Ella me parecía un poco más alegre, más llevadero. Me encantaba su color de voz y disfrutaba muchísimo escucharla”, afirma. Y sobre los standars del Gran Cancionero Americano remarca que una versión encuentra su sentido en la mirada de quien la canta. “Dejan de ser la versión original para transformarse en otra. Esa es la particularidad del intérprete”.

De alguna manera, fiel al signo de los tiempos, la IA se filtra en la conversación. Su reparo aparece cuando se intenta reemplazar “lo natural y lo humano por procedimientos mecánicos. Si yo estoy tratando de conmover al otro con algo que estoy creando arriba del escenario, un hecho artístico, eso la IA no me lo puede reemplazar. Y no quiero que me lo reemplace”, afirma.

Y antes de despedirse, repasa esos autores y discos a los que vuelve una y otra vez: “Tom Jobim y Elis Regina, Mina y Ella Fitzgerald junto a Louis Armstrong y Etta James”, enumera.

La presentación de “Supernova” en La Trastienda será el espacio donde esas influencias, junto con las versiones de Spinetta y Cerati, volverán a encontrarse en un repertorio construido desde distintas etapas de su recorrido. El show será el próximo 10 de octubre, a las 21, y las entradas están disponibles en Passline.