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“Que no falte el respeto”: el tenso sorteo antes del clásico de Reserva que goleó Newell’s ante Rosario Central

Los capitanes protagonizaron un caliente cruce en la previa al partido que fue 3-0 para La Lepra. La palabra que generó la reacción

Se calentó el sorteo de capitanes en el clásico rosarino de Reserva
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La polémica en el clásico rosarino comenzó antes de que la pelota rodara. En el marco de la fecha 10 del Torneo Proyección de Reserva, un cruce de palabras entre los capitanes durante el sorteo inicial tensó el ambiente previo al encuentro que Newell’s Old Boys terminó por ganarle 3 a 0 a Rosario Central.

El encuentro se disputó en el Centro Jorge Griffa, sede que utiliza Newell’s mientras cede su estadio para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Allí, el árbitro Franco Gutiérrez convocó a los capitanes de ambos equipos para definir, mediante el sorteo tradicional, qué arco ocuparía cada elenco y quién realizaría el saque inicial.

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Por el lado de Central se presentó su capitán, Joaquín Espina, mientras que representó a Newell’s el arquero Francisco Sciarini, quien supera 1,90 metro de estatura. Antes de lanzar la moneda al aire, Gutiérrez formuló la pregunta habitual en estos casos: “¿AFA o FIFA?”, en referencia a las dos caras posibles de la moneda utilizada para el sorteo.

Espina ganó la definición y eligió AFA. La reacción de Sciarini fue inmediata: pronunció un breve “Normal…”, comentario que generó la respuesta del capitán de Central. “Que no falte el respeto, que no arranque”, contestó Espina ante el arquero rival.

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El intercambio obligó a Gutiérrez a intervenir para evitar que la tensión escalara antes del inicio del partido. “No quiero repetir de nuevo eso”, advirtió el árbitro, en alusión a llamados de atención previos realizados a ambos planteles durante la etapa de instrucciones. La ceremonia de sorteo, que en la mayoría de los encuentros transcurre sin sobresaltos, terminó sin que los futbolistas se saludaran.

Más allá del incidente en el sorteo, el cruce verbal quedó como uno de los datos más comentados de la jornada. Todos los goles del encuentro se produjeron durante el primer tiempo, cuando Newell’s construyó una ventaja que resultó determinante ante un Central que no logró reaccionar en el complemento.

Joaquín Amadío, autor de un doblete, y Genaro Castelli marcaron los tantos que sellaron el triunfo rojinegro. El partido se disputó con entrada libre y gratuita, exclusivamente para público local, en el predio de Bella Vista, y contó con una convocatoria que cubrió buena parte de las tribunas disponibles.

Entre los presentes se encontraban dirigentes de Newell’s y jugadores del plantel profesional, entre ellos Matías Cóccaro, Walter Núñez y Marcelo Esponda, quienes acompañaron desde las inmediaciones del estadio. La victoria representó una satisfacción adicional para el cuerpo técnico que conduce Lucas Bernardi, en un contexto en el que el plantel de primera división atraviesa dificultades para imponerse en los clásicos ante Rosario Central.

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