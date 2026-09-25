El Salvador buscará los tres puntos en el estadio Jorge “Mágico” González

El Salvador iniciará la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 el 25 de septiembre ante Martinica y necesita terminar entre los dos primeros del Grupo B para avanzar a cuartos de final. (Imagen de cortesía)

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El Salvador buscará su primera victoria en el estadio Jorge “Mágico” González el viernes 25 de septiembre de 2026, cuando reciba a Martinica por la Liga A de Naciones de la Concacaf. El encuentro será su tercer partido en ese escenario desde la creación del torneo en 2019, tras una derrota y un empate que precedieron al descenso de categoría en 2023-2024.

Los dos mejores equipos del Grupo B avanzarán directamente a los cuartos de final de noviembre de 2026. La selección salvadoreña competirá ante Martinica, Guatemala y Jamaica en una zona que marcará su regreso a la máxima división regional.

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El partido ante Martinica comenzará a las 21:00 en San Salvador. El calendario continuará el lunes 28 de septiembre, a las 20:00, frente a Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, de Ciudad de Guatemala.

La tercera jornada será el viernes 2 de octubre, a las 20:00, contra Jamaica en el estadio Cuscatlán. El cierre de la fase llegará el lunes 5 de octubre, a las 16:00, como visitante de Martinica en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France.

La Selecta disputará cuatro partidos en 11 días en la Liga de Naciones, con cruces ante Martinica, Guatemala y Jamaica entre septiembre y octubre. (Cortesía: Concacaf)

Dos partidos sin triunfos en el estadio capitalino

El primer antecedente de la Azul y Blanco en el Jorge “Mágico” González se produjo el 10 de septiembre de 2023, con una derrota 2-3 frente a Trinidad y Tobago. Aquel encuentro fue el último de Hugo Pérez como entrenador de la selección mayor, según El Gráfico.

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El segundo partido se jugó el 17 de octubre de ese año y terminó 0-0 ante Martinica. El empate confirmó el descenso a la Liga B, bajo la conducción del español Rubén de la Barrera, y representó el único punto salvadoreño en esa edición.

La selección registra así un empate y una derrota en sus dos presentaciones de Liga de Naciones en el estadio capitalino. El duelo de septiembre será la oportunidad de modificar ese balance ante el mismo rival que selló su caída de la máxima categoría regional.

Ascensos desde la Liga B y dificultades en la máxima categoría

El primer recorrido de El Salvador en la competencia tuvo un resultado favorable en 2019-2020. El equipo sumó 15 puntos tras ganar cinco de sus seis partidos en la Liga B, lideró su grupo y consiguió el ascenso directo a la Liga A.

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Su estreno en la máxima división llegó en 2022-2023, cuando obtuvo cinco unidades en cuatro encuentros. Entre esos resultados estuvo el empate 1-1 ante Estados Unidos en el estadio Cuscatlán, que le permitió conservar la categoría.

La segunda campaña en la Liga A, en 2023-2024, terminó con un punto en cuatro partidos y el descenso. De vuelta en la Liga B durante 2024-2025, El Salvador ganó cinco de seis compromisos, terminó primero en su grupo y obtuvo otro boleto para regresar a la principal división de la Concacaf.

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El delantero Nathan Ordaz se sumará el 27 de septiembre a la selección de El Salvador después de resolver un asunto personal con D.C. United, una demora que lo dejará fuera del partido de este viernes ante Martinica pero no de los otros tres compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. La Federación Salvadoreña de Fútbol informó que el futbolista mantiene su convocatoria y quedará disponible para el entrenador Hernán “Bolillo” Gómez.

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